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  • У провального хэтчбека Honda e всё-таки может появиться преемник: первое фото

У провального хэтчбека Honda e всё-таки может появиться преемник: первое фото

17.06.2025 111 0 0

Компания Honda готовится широко выступить на грядущем ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) и покажет там в числе прочих новинок Honda Super EV Concept — это предвестник нового маленького электрического хэтчбека.

Весной 2019 года на Женевском автосалоне дебютировал электрический хэтчбек Honda e, разработанный японской компанией главным образом для европейского рынка. Миловидный дизайн с ретро-мотивами очень приглянулся европейцам, удобный и дорого сделанный салон тоже заслужил немало похвал, но на рынке Honda e провалился из-за плохого баланса цены и технических характеристик: стоил японский хэтчбек от 39 900 евро и мог проехать на одной зарядке всего 222 км по циклу WLTP или порядка 150 км при реальной эксплуатации. В начале 2024 года завод Honda в Йории (Япония) прекратил производство Honda e, преемника на тот момент в планах компании не значилось.

Honda e
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Honda e
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Honda e
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Honda e
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Сейчас Honda разрабатывает и постепенно выводит на рынок новое поколение «электричек» для Китая и США, причём это разные модели, учитывающие региональную специфику. Вместе с тем руководство Honda прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что рынок электромобилей не безграничен и готовит также новые гибридные модели. Новое купе Honda Prelude будет именно гибридным, его ездовая презентация состоится на грядущем Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 10 по 13 июля. Здесь же запланирован европейский дебют электрического кроссовера Honda 0 SUV и первый показ нового электрического хэтчбека, обозначенного на данный момент как Honda Super EV Concept (показан на заглавной фотографии).

На данный момент о Honda Super EV Concept мало что известно: он позиционируется как спортивная модель и уже прошёл испытания в Великобритании — в Гудвуде его покажут в динамике. Превратится Honda Super EV Concept в серийную модель или нет, пока неизвестно, но вид у него вполне товарный — достаточно мысленно снять камуфляжную обёртку, чтобы увидеть, каким может быть преемник Honda e.

Honda Super EV Concept

Honda Super EV Concept унаследовал у Honda e круглые фары, но кузов у нового хэчтбека более угловатый, а колёсные арки более мускулистые. Появление серийной модели на базе Honda Super EV Concept имеет смысл лишь в том случае, если цена будет заметно ниже по сравнению с Honda e, а технические характеристики лучше (в частности больше запас хода на одной зарядке), при этом нельзя исключать и мощной спортивной версии, которая сможет составить конкуренцию Alpine A290 и Peugeot E-208 GTi.

Рендер стенда Honda на Фестивале скорости в Гудвуде 2025

Также Honda привезёт в Гудвуд прощальный хот-хэтч Civic Type R Ultimate Edition, старые гоночные машины и кучу мототехники, в том числе экспериментальной. Фирменный стенд Honda в Гудвуде будет оформлен в духе съёмночной площадки.

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