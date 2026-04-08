Полный привод и «самый большой в сегменте»: обзор обновленного Changan UNI-S

Бестселлер по-флагмански

UNI-S – ломовая лошадка бренда, фактически одна тянущая продажи всей махины под названием «Changan в России». Из 66,2 тысячи машин более чем пятнадцати моделей (здесь и далее – по данным «Автостата») в 2025 году на UNI-S пришлась почти половина продаж – 30,6 тысячи штук. Поэтому повышенное внимание к этому кроссоверу неслучайно. Он локомотив, он главный паровоз, он настоящий флагман-бестселлер. Поэтому все, что с ним происходит, многим автомобилистам действительно интересно.

Напомним: модель еще в виде CS55 появилась в 2017 году. Затем в 2022-м вышел CS55 Plus, который через пару лет на российском рынке превратился в UNI-S. И вот теперь, как утверждает производитель, появилось четвертое поколение модели. Его без преувеличения главное отличие – наличие прежде отсутствовавшего у кроссовера полного привода. Не обошлось и без дизайнерских и более мелких технологических модернизаций. Но давайте обо всем по порядку.

Самые большие в классе

Главное визуальное отличие представленной версии UNI-S – новый передний бампер с более резкой, но все такой же «сотовой», состоящей из вытянутых шестиугольников, решеткой радиатора, и обновленными светодиодными фарами. Фонари на корме также светодиодные и тоже измененные. Теперь они идут сплошной линией по всей двери багажного отделения от одного борта до другого.

А вот чего почти не заметишь, так это изменившихся размеров кроссовера. UNI-S стал длиннее на 35 миллиметров и имеет габариты 4550×1868×1680 мм. Все остальные геометрические параметры прежние: колесная база – 2656 мм, дорожный просвет – 188 мм. Углы въезда/съезда – 19°/22°. Changan увеличил размер багажного отделения, сделав его, по утверждению представителей марки, самым большим в сегменте – 475 л при разложенных и 1415 л при сложенных спинках сидений второго ряда.

Ну а чтобы не мелочиться, также самым большим – опять же по словам представителей бренда – сделали и топливный бак, объем которого достиг 68 литров. Конечно же, это должно самым благоприятным образом сказаться на запасе хода автомобиля. Особенно учитывая, что декларируемый расход горючки по циклу CLTC совсем не велик – 6,9 л на 100 км пути.

Внутри изменения заметнее: салон преобразился намного заметнее. Сложно сказать, пошли ли эти изменения ему однозначно на пользу и как они будут восприняты российскими автомобилистами, но положительных моментов определенно больше, чем спорных. Во-первых, увеличился экран мультимедийной системы. Теперь он (вы уже догадались?) тоже самый большой в классе – с диагональю 14,6 дюйма. При этом система отображения информации представляет единый модуль с цифровой 12,8-дюймовой приборной панелью.

Во-вторых, рулевое колесо стало более круглым. Похоже, марка сворачивает свои не совсем успешные эксперименты с нестандартными геометрическими фигурами и возвращается к проверенной классике. Правда, нижнее спрямление у рулевого колеса все равно пока еще остается. Вероятно, до следующего поколения. Но справедливости ради стоит сказать, на практике оно не доставляет особых хлопот.

В-третьих, на мультифункциональном рулевом колесе предусмотрено сразу две настраиваемые кнопки быстрого доступа. Это очень удобно и потому что их две, а не одна, как обычно, и потому что расположены они в легкодоступной зоне.

Есть за что поблагодарить

С другой стороны, переезд селектора коробки передач на подрулевой переключатель – решение дискуссионное. Понятно, что в Китае оно сейчас модное и его можно встретить у множества марок и моделей. И в принципе один владелец, использующий постоянно одну и ту же машину, к нему привыкает довольно быстро. Но если в семье два и более автомобилей с разными схемами управления переключениями и уж тем более – если речь идет о корпоративных парках, подобная рассогласованность способна вызвать определенные сложности и ошибки у водителя.

Жаль и то, что селектор выборов режимов движения исчез с центральной консоли. А вместе с ним пропали и три кнопки включения вспомогательных функций. Но зато появились настройки «Снег», «Грязь» и «Песок», увеличились подстаканники и зона беспроводной зарядки.

Еще из заметных нововведений в салоне стоит выделить появление принципиально новых внутренних ручек открывания дверей и переключателей электростеклоподъемников. Естественно, переключатели работают в обратную сторону. Но снаружи используются привычные нормальные ручки. За это в эпоху оглушительных технократических новаций искренне хочется сказать спасибо.

Глубже в железо

Двигатель у обновленного UNI-S остался прежним: это выпускающийся с 2021 года бензиновый 1,5-литровый турбомотор L473ZQ7 серии Blue Core. У него алюминиевые блок цилиндров и головка блока, прямой впрыск, фазорегулятор DVVT и цепной привод ГРМ. Естественно, есть гидрокомпенсаторы. Производитель рекомендует использовать 92-й бензин, что несколько спорно, но со степенью сжатия 10:1, вполне возможно, это действительно допустимо. Кстати, несколько мультибрендовых дилеров в частной беседе на презентации отметили, что автомобили бренда Changan в целом и UNI-S в частности относятся к наименее «ломучим» машинам в их портфелях. При этом любые гарантийные разбирательства российский офис старается решать предельно оперативно и преимущественно – в пользу автовладельца.

Но вернемся к силовой линии. Семейство Blue Core известно даже за пределами Китая тем, что один из его представителей проработал почти 260 часов без остановки с 16 по 27 декабря 2020 г. В прямом эфире велась непрерывная видеотрансляция, и Книгой рекордов Гиннеса был зафиксирован соответствующий рекорд.

Установленная на UNI-S модификация мотора на максимуме развивает 181 л. с. мощности и 280 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. Она агрегатируется роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением от BorgWarner. Электронный блок управления поставляется другим известным на рынке производителем – компанией Continental. Как сообщают представители Changan, на обновленном кроссовере по сравнению с моделью предыдущей генерации плавность переключения повышена на 20%, а разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды.

Еще одним маститым и хорошо известным в отрасли производителем, чью продукцию используют в новом Changan UNI-S, является Bosch. У него приобретаются система ESP (включающая ABS и EBD) и блок управления подушками безопасности. Кроме того, кроссовер оснащен полным перечнем активных и пассивных систем безопасности вместе с электронными ассистентами движения. Это и адаптивный круиз-контроль, и система удержания в полосе, и мониторинг слепых зон, и многое другое.

Бонусом – панорамный обзор 540° с опцией «прозрачное шасси» и самая первая (а не большая, как прочие) функция Bluetooth-ключа. Она дает возможность управлять через смартфон двигателем, дверями, окнами (вместе с панорамной крышей) и климатической системой.

Для России по-русски

Не забыли в Changan и про адаптацию автомобиля для России. Уже в базовой комплектации кроссовер оснащается зимним пакетом подогревов – рулевого колеса, передних кресел (подушки и спинки) и второго ряда, ветрового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал.

В качестве навигации используется Яндекс с предустановленными сервисами Яндекс Музыка и Яндекс Книги. Однако те, кому удобнее использовать что-то более нейтральное и привычное, могут подключать свои мобильные устройства через CarPlay или Android Auto. При этом первому владельцу Changan каждый месяц на протяжении семи лет предоставляет 3 Гб бесплатного трафика – 1 Гб на карты и дистанционное управление и 2 Гб на развлечения.

Две версии

Напоследок традиционно про самое интересное – цены. Новый Changan UNI-S представлен в двух версиях «Люкс» и «Техно». Стоимость первой стартует от 2 979 900 рублей, второй – от 3 149 900. Конечно же, производитель сразу объявил о скидках и выгодах. Они в максимальной реализации позволяют скинуть с этих цифр 200 тысяч рублей.

Но даже и без скидок заявленная цена на полноприводную машину в этом сегменте для нашего времени довольно неплоха. Сразу понимаешь, что конкурентов у нее не так и много. Во-первых, это, естественно, Haval Jolion. Во-вторых, продукция марок Chery и Tenet. Все остальное уже надо рассматривать более внимательно с нюансами и серьезно анализировать. Ну и не последнее значение для оценки преимуществ и недостатков будут иметь ездовые характеристики кроссовера. С ними во время статичной презентации нам познакомиться не удалось, так что будем держать курс на полноценный тест новинки, результатами которого обязательно с вами поделимся.