На сегодняшний день формальным флагманским кроссовером Audi можно считать Q8, при этом стоит упомянуть модель Q7, которая чуть длиннее и выше, но дешевле, а также трёхрядный Q6 для китайского рынка, который ещё крупнее, но при этом заметно дешевле. Грядущий Audi Q9 станет полноценным флагманом компании по всем параметрам, и у нас есть возможность оценить основные особенности его дизайна.

Кузов выполнен в уже хорошо знакомой новой стилистике компании с более округлыми формами, а наиболее близкой внешне моделью является, как ни странно, самый маленький кроссовер — Q3 последнего поколения. У них практически одинаковая по дизайну передняя часть с «двухэтажными» фарами, при этом у Q9 будет более крупная решётка радиатора, вокруг которой появится чёрная окантовка, визуально объединяющая решётку с основными блоками передней оптики. Неожиданной деталью можно назвать дверные ручки: ранее на тестовых образцах были расположенные на подоконной линии ручки в стиле Ford Mustang Mach-E, в то время как на представленном прототипе они впервые сделаны классическими. Сзади самой яркой деталью станут размашистые фонари с «клыками» в стиле того же Q3 и нового семейства A6, необычным решением можно считать и перенесённую на бампер нишу номерного знака.

Подтверждённой информации о технических особенностях пока нет, однако ожидается, что флагманский кроссовер получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов с шестью и восемью цилиндрами, а также подключаемые гибридные силовые установки. Для сравнения, у нынешнего Audi Q7 после второго рестайлинга под капотом могут быть четыре варианта моторов: два бензиновых (55 TFSI с 340-сильным 3.0 V6 и SQ7 с 507-сильным 4.0 V8, 507 л.с) и два дизельных (45 TDI с 231-сильным 3.0 V6 и 50 TDI с 286-сильным 3.0 V6). Все двигатели V6 снабжены мягкогибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Премьера новинки может состояться уже в ближайшие недели. Между тем, интерьер флагманского кроссовера уже полностью раскрыт.