Авторынок ×

На АВТОВАЗе стартовало производство Lada Aura с парой обновок

07.07.2026 57 0 0
На АВТОВАЗе стартовало производство Lada Aura с парой обновок

Дата старта продаж седана российской марки, получившего расширенный список оснащения, а также его стоимость станут известны позже.

О том, что российский производитель разработал автомобиль, предназначенный в первую очередь бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня, стало известно в 2023-м. Так, бизнес-седан Lada Aura, о котором идёт речь, базируется на седане Vesta, которому увеличили колёсную базу. В результате пассажирам, разместившимся во втором ряду, достались 25 см дополнительного свободного пространства (в целом – 1060 мм для ног). Аура появилась в продаже осенью 2024 года, посвежевшая версия вышла на рынок в конце января 2026-го.

На фото: Lada Aura

Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о том, что модель получит расширенный список оснащения: в него войдут климат-контроль и телематическая система Lada Connect Старт. Напомним, такие же обновки недавно получила Vesta. Известно, что у бизнес-седана новая климатическая установка и телематика войдут в состав всех комплектаций, начиная с базового исполнения «Премьер».

Как напомнили в компании, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру и распределяет потоки воздуха в компании. Как и у Весты, блок управления установкой включает в себя несколько физических вращающихся рукояток с мини-дисплеями: на них отображается информация о температуре, а также в виде символов – о направлении потоков и их интенсивности.

С помощью телематической системы Lada Connect Старт и мобильного приложения «Мир Lada» владельцы Aura смогут дистанционно получать информацию о местонахождении автомобиля, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумулятора и т.д. Помимо этого, предусмотрена функция контроля состояния дверей, багажника и двигателя (подходит при эксплуатации машины несколькими пользователями, к примеру, если это служебный транспорт).

На фото: блок управления климатической установкой в салоне посвежевшей Lada Aura

В списке оснащения базовой версии «Премьер» числятся: четыре подушки безопасности, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, подоогрев всех сидений и рулевого колеса, функция бесключевого доступа с дистанционным запуском двигателя, информационно-развлекательная система Lada EnjoY с 7-дюймовым тачскрином. Исполнению «Статус» положены 10-дюймовый мультимедийный экран, отделку сидений натуральной кожей чёрного или светло-серого цвета, двухцветная панель приборов.

«Начинка» предусмотрена одна: под капотом у бизнес-седана располагается бензиновый четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, его максимальная мощность равна 122 л.с., а крутящий момент – 170 Нм, в пару предлагается только автоматическая коробка передач. На разгон с места до «сотни» Lada Aura требуется 12,5 секунды, а максимальная скорость равна 175 км/ч.

Сейчас на АВТОВАЗе уже стартовало производство Lada Aura с расширенным списком оснащения, дата старта продаж и стоимость станут известны позднее. Рекомендованная розничная цена актуального бизнес-седана стартует с отметки 2 269 000 рублей, а за топовое исполнение просят 2 466 000 рублей.

седан Россия АВТОВАЗ авторынок Lada Lada Vesta Lada Aura

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Тополиный пух, почки и битум: как безопасно очистить кузов автомобиля летом Лето кажется идеальным временем для автомобиля: соли нет, реагентов нет, дороги сухие. Но именно в этот период кузов получает удар сразу с нескольких фронтов. Тополиный пух, липкие почки, др... 127 0 0 07.07.2026
Статьи / Выбор авто Покупаем Solaris KRX: что это за автомобиль и чем он интересен На современном автомобильном рынке полно новых имен, но многие ищут знакомые образы и наименования. Solaris KRX сочетает в себе и то, и другое: за названием стоит узнаваемый профиль кросс-хэ... 3167 1 0 06.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз Очень не хотелось трогать тему бензина: как-то слишком хайпово. Но истерики и мнения, которые распространяются как и на очень мутных сайтах и в соцсетях, так и в довольно популярных и вполне... 1079 22 0 06.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 44949 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43160 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13788 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
22 Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз
9 Америкэн бой: тест-драйв Foton Tunland V9
5 Седан Belgee S50 стал богаче в России
Новые комментарии
Change privacy settings