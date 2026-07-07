На АВТОВАЗе стартовало производство Lada Aura с парой обновок

Дата старта продаж седана российской марки, получившего расширенный список оснащения, а также его стоимость станут известны позже.

О том, что российский производитель разработал автомобиль, предназначенный в первую очередь бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня, стало известно в 2023-м. Так, бизнес-седан Lada Aura, о котором идёт речь, базируется на седане Vesta, которому увеличили колёсную базу. В результате пассажирам, разместившимся во втором ряду, достались 25 см дополнительного свободного пространства (в целом – 1060 мм для ног). Аура появилась в продаже осенью 2024 года, посвежевшая версия вышла на рынок в конце января 2026-го.

На фото: Lada Aura

Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о том, что модель получит расширенный список оснащения: в него войдут климат-контроль и телематическая система Lada Connect Старт. Напомним, такие же обновки недавно получила Vesta. Известно, что у бизнес-седана новая климатическая установка и телематика войдут в состав всех комплектаций, начиная с базового исполнения «Премьер».

Как напомнили в компании, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру и распределяет потоки воздуха в компании. Как и у Весты, блок управления установкой включает в себя несколько физических вращающихся рукояток с мини-дисплеями: на них отображается информация о температуре, а также в виде символов – о направлении потоков и их интенсивности.

С помощью телематической системы Lada Connect Старт и мобильного приложения «Мир Lada» владельцы Aura смогут дистанционно получать информацию о местонахождении автомобиля, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумулятора и т.д. Помимо этого, предусмотрена функция контроля состояния дверей, багажника и двигателя (подходит при эксплуатации машины несколькими пользователями, к примеру, если это служебный транспорт).

На фото: блок управления климатической установкой в салоне посвежевшей Lada Aura

В списке оснащения базовой версии «Премьер» числятся: четыре подушки безопасности, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, подоогрев всех сидений и рулевого колеса, функция бесключевого доступа с дистанционным запуском двигателя, информационно-развлекательная система Lada EnjoY с 7-дюймовым тачскрином. Исполнению «Статус» положены 10-дюймовый мультимедийный экран, отделку сидений натуральной кожей чёрного или светло-серого цвета, двухцветная панель приборов.

«Начинка» предусмотрена одна: под капотом у бизнес-седана располагается бензиновый четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, его максимальная мощность равна 122 л.с., а крутящий момент – 170 Нм, в пару предлагается только автоматическая коробка передач. На разгон с места до «сотни» Lada Aura требуется 12,5 секунды, а максимальная скорость равна 175 км/ч.

Сейчас на АВТОВАЗе уже стартовало производство Lada Aura с расширенным списком оснащения, дата старта продаж и стоимость станут известны позднее. Рекомендованная розничная цена актуального бизнес-седана стартует с отметки 2 269 000 рублей, а за топовое исполнение просят 2 466 000 рублей.