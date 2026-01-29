АВТОВАЗ объявил о старте продаж посвежевшего бизнес-седана Lada Aura

Информация о том, что АВТОВАЗ разработал автомобиль, предназначенный в первую очередь бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня, появилась в 2023 году. Речь идёт о бизнес-седане Lada Aura, в основу которого легла Vesta, которой увеличили колёсную базу. При этом дополнительное свободное пространство – 25 см – досталось пассажирам, разместившимся во втором ряду. В продажу эта модель поступила осенью 2024-го.

На фото: Lada Aura

Теперь в АВТОВАЗе рассказали о том, что бизнес-седану досталось несколько обновок, при этом посвежевшей Lada Aura присвоили 2026 модельный год. Изменения такие же, как у актуальной Весты, которая появилась на рынке в декабре 2025-го. Как отметили в компании, флагманский седан получил новую электронную архитектуру, функции бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя (доступны всем версиям модели).

За управление новыми возможностями автомобиля отвечает ключ-карта. Появившаяся в Ауре технология «свободные руки» даёт водителю возможность автоматически разблокировать дверные замки, не вынимая ключ из кармана или сумки. Система распознаёт сигнал при приближении к автомобилю на расстояние до 1,5 метра.

На фото: салон Lada Aura

Помимо этого, бизнес-седану в исполнении Premier досталась обновлённая информационно-развлекательная система EnjoY с PlayAuto (для стабильной работы навигации в онлайн- и офлайн-режимах), сервисами Сбера и других российских компаний. Производитель добавил, что водителю и пассажирам положены голосовой помощник и доступ к музыкальному контенту.

Ещё в списке оснащения Aura Premier числятся: четыре подушки безопасности, полностью светодиодная оптика, система курсовой устойчивости, мониторинг слепых зон, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, а также кондиционер и подогрев передних кресел, подушки заднего дивана и рулевого колеса.

У топовой версии Aura Status салон отделан натуральной кожей, предусмотрены дополнительные накладные подушки на задних подголовниках, а также полный подогрев заднего дивана (включая спинку). Для этого исполнения предоставляется выбор из двух вариантов отделки передней панели и рулевого колеса – либо чёрный, либо светло-серый. Ещё такой седан получил мультимедиа Lada Enjoy Vision Pro с десятидюймовым планшетом, сервисами Яндекс Авто и восемью динамиками.

Техника Lada Aura 2026 модельного года осталась прежней. Под капотом у бизнес-седана находится бензиновый мотор объёмом 1,8 литра, отдача которого равна 122 л.с., а максимальный крутящий момент – 170 Нм. Этот двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач.

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, рекомендованная розничная стоимость посвежевшей четырёхдверки в исполнении Premier равна 2 269 000 рублей, а за топ-версию Status просят не менее 2 466 000 рублей.