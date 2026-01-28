Вредная вода и хитрости «самомойки»: как правильно мыть автомобиль

Ну что может быть сложного в том, чтобы помыть машину? Заехал на мойку – и помыл. Но чем это удовольствие становится дороже, тем большее количество автовладельцев от этой услуги отказывается и либо берёт в руки ведро с тряпкой, либо едет на мойку самообслуживания. Выполнив самостоятельно, на первый взгляд, довольно незамысловатую операцию, можно значительно сэкономить. Увы, очень часто несоблюдение самых элементарных правил мойки приводит к тому, что или грязь не удается удалить полностью, или ещё хуже – страдают лакокрасочное покрытие автомобиля и декоративные элементы отделки. Так как же мыть машину правильно?

Экономия с умом

В принципе, сэкономить можно ещё больше, помыв машину не на мойке самообслуживания, а на живописном берегу речки или на дачном участке. Вода практически бесплатная, средства – самые примитивные: щётки, мочалки, вёдра. Вроде бы хорошо, но у настолько продвинутой экономии есть целый ряд чрезвычайно неприятных последствий.

Во-первых, это, конечно же, наносит серьёзный вред окружающей среде. Понимаем: в нашей стране на экологию смотрят преимущественно искоса и с огромным недоверием, но она всё-таки существует. Загрязнения, попадающие с кузова автомобиля в живую природу, ничего хорошего ей не сулят, поэтому смывать их нужно в специально предназначенные для этого резервуары с последующей переработкой, а не в землю.

Во-вторых, не стоит забывать про качество воды. И на дачном участке, и на загородной речке (озерке, прудике и так далее) оно невероятно далеко от подходящего для мойки автомобиля. Даже не станем перечислять все примеси, которые в такой воде содержатся: их спектр, характер и объем могут различаться в очень широких пределах. Щелочные, кислотные, железистые и прочие – чего там только нет, и из-за буйного разнообразия этой химии не только остаются разводы, но и блекнут даже самые яркие хромированные детали и ЛКП. Причем разводы и потускнение – далеко не самое страшное, что может произойти. Точный состав примесей диких водоемов и дачных систем водоснабжения никому не известен, поэтому и последствия применения такой воды могут быть непредсказуемыми.

Фото: ViewApart, depositphotos.com

А вот на мойке самообслуживания используется только подготовленная вода, которая вреда вашему автомобилю не причинит. Поэтому экономия право на существование имеет, но она должна быть разумной.



Мыть, а не царапать

До начала процедуры, даже если речь идёт о «самомойке», необходимо к ней тщательно подготовиться. Это основные правила автомобильной гигиены, каким бы способом вы её не соблюдали.

Правило первое

Для мойки автомобиля нужно использовать специальные салфетки или перчатки (рукавицы), изготовленные только из микрофибры. Среди их преимуществ – мягкость, отсутствие абразивного эффекта, обеспечение более глубокой очистки, способность хорошо впитывать влагу. Использование любых видов губок, щёток, тряпок и прочих подручных средства строжайше запрещено. Дело в том, что крупинки твёрдой грязи и песка имеют свойство в них застревать и царапать очищаемые поверхности. К сожалению, часто можно услышать успокаивающее, но очень провокационное: не бойтесь применять губки, главное, тщательно смыть внешнюю грязь на начальном этапе и потом постоянно промывать губку. Однако полностью обычной водой смыть грязь не получится (если б это было реально, зачем тогда вообще нужны все эти шампуни?). Да и частота промывки губки тоже волшебства не сотворит: попавшие в поры крупинки простым полосканием не устранить. Большинство из них останется и будет царапать поверхность.

Фото: belchonock, depositphotos.com

﻿Правило второе﻿

Если в процессе мойки вы используете ведро, вам грозит та же опасность повредить ЛКП. Безусловно, частицы грязи будут постепенно оседать на дно, но регулярная промывка в ведре салфеток приводит к тому, что они поднимаются наверх и попадают на эти салфетки. Поэтому наилучший вариант – мытье проточной водой, желательно под давлением. Как? Об этом – третий пункт. Хотя и по поводу ведра мы тоже кое-что чуть ниже посоветуем.

Правило третье

В мойках самообслуживания давление подаваемой воды предварительно отрегулировано. В качественных аппаратах высокого давления, продающихся для профессионального и частного использования, оно чаще всего тоже находится в оптимальных границах. Для мытья легкового автомобиля наиболее подходящее значение составляет 110-160 бар, причём расстояние от сопла до очищаемой поверхности должно быть не менее 20-30 см. Таким образом вы не допустите повреждения лакокрасочного покрытия и декоративных элементов.

Фото: welcomia, depositphotos.com

Правило четвертое

Для протирки и сушки автомобиля также лучше не использовать обычные тряпки и губки. Лучше всего применять специальные впитывающие ткани: они лучше поглощают влагу, и потому операция выполняется значительно быстрее.

Ну а теперь посмотрим, как лучше мыть машину на «самомойке» или с помощью аппарата высокого давления.

Этап за этапом

Программы разных моек самообслуживания отличаются (поэтому прежде всего стоит ознакомиться с той, которая используется на выбранной вами станции), однако в общем случае существует единый алгоритм. Его же следует придерживаться и в том случае, если вы не послушались нашего совета и моете автомобиль самостоятельно на необорудованной площадке с использованием (или без) аппарата высокого давления.

Первый этап – ополаскивание. На этом этапе автомобиль обмывается чистой водой для удаления пыли, рыхлых загрязнений, поверхностного мусора и прочей грязи. Лучше всего для этой цели подходит аппарат высокого давления, но можно обойтись и садовым шлангом с насадкой-распылителем. Особое внимание уделите щелям между кузовными панелями, днищу и колесным аркам, где обычно скапливается наибольшее количество грязи.

Фото: baranq, depositphotos.com

Второй этап – основная мойка. На стационарных мойках самообслуживания для ее выполнения обычно используется активная пена. Это вполне эффективное средство, способное удалить подавляющее большинство существующих загрязнений. Она наносится из шланга и должна какое-то время оставаться на кузове. Чаще всего – до полного стекания под собственным весом; именно поэтому не надо наносить пены слишком много – она быстрее стечёт, и результат мойки будет хуже. Однако для автомобилей с небольшими локальными повреждениями лакокрасочного слоя от неё лучше воздержаться, поскольку некоторые виды этой пены могут форсировать их развитие.

В таких ситуациях лучше отдать предпочтение более щадящим автомобильным шампуням. Выбрав подходящий, ознакомьтесь с правилами его применения. Основное тут – количество средства для разведения в определенном объеме воды. Никогда не нарушайте регламентированной производителем пропорции, поскольку это может очень негативно отразиться на состоянии лакокрасочного покрытия. По этой же причине настоятельно не рекомендуется использовать для мытья автомобиля универсальные моющие средства, стиральные порошки или средства для мытья посуды.

После разведения шампуня с помощью специальных салфеток или рукавиц вымойте автомобиль, совершая проходы по кузову и стёклам параллельно и внахлёст, чтобы не оставалось грязных участков. Нанести моющий раствор можно посредством аппарата высокого давления (если у вас, конечно, такой есть). Для этого он комплектуется специальной емкостью и насадкой.

Не забывайте, что на всех этапах, и на этом – в том числе, действовать надо сверху вниз и вдоль кузова по горизонтали.

Фото: showcake, depositphotos.com

Салфетки или рукавицы нужно регулярно промывать. Для этого используйте не одно, а два ведра: первое – для раствора автошампуня, второе – для ополаскивания салфеток. И не забывайте при необходимости регулярно обновлять их содержимое.

Третий этап – колёса. Для мытья колёс желательно использовать специальное средство, позволяющее без особых хлопот удалить следы фрикционного материала (тормозной пыли) и грязь. Обычно оно предлагается в виде спрея, который наносится на поверхность и после 10-15 минут ожидания удаляется влажной салфеткой.

Фото: norgallery, depositphotos.com

Для стёкол и зеркал также можно применять специальные средства, однако, как показывает практика, по большей части необходимости в них не возникает и имеющиеся загрязнения легко удаляются активной пеной или автошампунем.

Четвертый этап – смывка. Чистой водой смойте остатки моющего средства. Лучше проточной водой под давлением или хотя бы из садового шланга. Воду на этом этапе жалеть не стоит: неудалённые остатки моющего средства часто оказываются достаточно липкими и способствуют быстрому загрязнению автомобиля впоследствии.

Фото: Колеса.ру

Пятый этап – сушка. Специальной впитывающей тканью удалите влагу с кузова автомобиля. Использовать ли скребок-водосгонку – вопрос, на который лучше ответьте себе самим в индивидуальном порядке. Нередко он становится причиной повреждений лакокрасочного покрытия, а если такие повреждения уже имеются на кузове, может их усугубить.

После этого при желании на кузов наносятся полимерные составы, воск и другие подобные защитные средства. Также можно обработать колёса, шины и декоративные хромированные элементы.

Как часто надо мыть машину?

Это один из тех сакраментальных вопросов, которые очень любят задавать автолюбители и который не имеет единственно верного правильного ответа. Поскольку он, этот ответ, зависит от множества объективных и субъективных факторов, включающих условия эксплуатации, манеру вождения, климатические особенности региона и прочие тонкости.

В большинстве ситуаций достаточно мыть автомобиль один раз в неделю-две. Но если на кузове обнаруживаются опасные для ЛКП загрязнения (птичий помёт, древесная смола, битум или остатки насекомых), гигиеническую процедуру необходимо провести незамедлительно. Можно даже не мыть весь кузов, а обойтись локальной мойкой, но оставлять такие едкие вещества на поверхности машины крайне не рекомендуется.

Фото: norgallery, depositphotos.com

Еженедельная чистка, даже если это просто ополаскивание и протирание, может значительно продлить срок службы лакокрасочного покрытия. Для более убедительного результата лучше полностью мыть машину раз в 2-3 недели, особенно при её ежедневном использовании или частых поездках в сложных условиях.