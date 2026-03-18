Что делать, если уже повидавший виды автомобиль с классической автоматической коробкой передач неожиданно стал вести себя странно: при нажатии на педаль газа двигатель ревёт, но скорость при этом растёт слишком медленно? Паниковать? Нет. Скорее всего, это пробуксовывает АКП. О том, что это такое и как с этим бороться, мы расскажем в нашем материале.

Не будем вдаваться в подробности устройства гидротрансформаторного автомата – в контексте сегодняшнего разговора это будет излишним. Наверняка вы понимаете, что автоматическая коробка – сложный агрегат, работу которого обеспечивает система фрикционов, соленоидов, лент и прочих узлов и компонентов, позволяющих передавать момент от двигателя колёсам. Когда эта система исправна, АКП плавно переключает передачи в зависимости от воздействия на педаль газа и текущей скорости машины. Но как только где-то что-то ломается или слишком сильно изнашивается, возникают проблемы, в том числе и проскальзывания. Коробка теряет способность удерживать нужную передачу или с трудом её включает. Связь между двигателем и колёсами теряется, происходит более или менее кратковременная потеря передачи крутящего момента. Из-за этого при увеличении оборотов двигателя скорость остается неизменной или растёт неадекватно медленно.

Подобные неприятности происходит из-за износа фрикционных дисков сцепления, низкого уровня трансмиссионной жидкости или поломок других внутренних компонентов. Пробуксовка АКП чем-то похожа на проскальзывание механической коробки передач, когда сцепление не может надёжно схватиться. И так же, как в механике, чем дольше проблему игнорировать, тем более серьёзные повреждения будут происходить внутри.

В итоге если вовремя не предпринять контрмер, можно «попасть» на значительные деньги. Поэтому мы начнём разговор с того, как распознать первые признаки пробуксовки АКП.

Мотор ревёт, скорость не растёт, передачи вылетают

Симптомов проскальзывания автомата много, и начнём мы с самых распространённых. Первый из них – это резкий и внезапный рост оборотов двигателя или увеличение оборотов без повышения скорости. Это классический и, пожалуй, самый очевидный симптом пробуксовки. Всё, как в описанном в самом начале примере: вы нажимаете на педаль газа, обороты двигателя растут, но ожидаемого разгона не происходит или его динамика чрезвычайно далека от той, которая должна быть. Как будто действительно что-то где-то пробуксовывает, и мощность не полностью или не сразу передаётся на колёса.

Это однозначно проскальзывание. Либо между передачами, либо внутри одной из них (такое возможно, когда изношен только определённый пакет фрикционных дисков или тормозных лент, связанных с этой передачей). Двигателю приходится какое-то время вращаться будто вхолостую, пока коробка, наконец, подхватит момент. В отличие от вибрации трансмиссии, иногда ощущаемой при ускорении или торможении, характерный признак проскальзывания – высокие обороты без соответствующего им ускорения. Чаще всего такое наблюдается при переключении с первой передачи на вторую или во время обгона, когда коробка пытается переключиться пониже.

Обычно это говорит об очень серьёзном износе внутренних компонентов и, скорее всего, простым недорогим ремонтом не отделаться. Но в любом случае в сервис надо мчаться немедленно.

Второй признак – задержка с включением основных режимов. Если, переводя селектор АКП из положения Р (паркинг) в D (драйв) или R (задний ход), вы не чувствуете немедленной реакции, это сразу должно насторожить. Чем дольше такая задержка – тем хуже. И уж совсем плохо, когда в такой момент происходит толчок или глухой удар.

Впрочем, обычно это один из самых ранних признаков намечающейся пробуксовки, и если уловить его на самых первых стадиях, восстановление работоспособности АКП чаще всего не потребует серьёзных финансовых вливаний. Так что откладывать в долгий ящик визит к специалисту не стоит: присказка «себе дороже» тут как никогда справедлива.

Подобные вещи происходят потому, что коробке трудно создавать необходимое гидравлическое давление, или из-за того, что фрикционы, также называемые фрикционными дисками (по форме) или пакетами фрикционов (по количеству и взаимодействию), не обеспечивают должного сцепления. Чаще, конечно, задержки происходят из-за недостатка ATF, и в плане устранения это самая простая причина проблемы. Достаточно довести уровень трансмиссионной жидкости до оптимального, и всё сразу пройдёт. Но если этого не сделать, серьёзных внутренних повреждений не избежать.

Третий симптом – резкое, неравномерное или грубое переключение передач. В некотором смысле это можно считать дальнейшим развитием описанной выше неисправности. Времена неравномерных переключений передач АКП с небольшими пинками или толчками давно ушли в прошлое, и сегодня автоматы переключаются плавно и равномерно. Так, что среднестатистический водитель этого не замечает. Но если агрегат пробуксовывает, неприятные проявления переключений могут возникать не только при старте с места, но и в процессе движения. Под этими неприятными проявлениями мы имеем в виду стуки, пинки и особенно рывки. Причём возникают они спорадически и хаотично: коробка вроде работает нормально, потом вдруг раз! – дёрнула. И опять переключается плавно.

Причина такого поведения кроется в том, что современная умная коробка, а точнее – её блок управления, в меру своих электронных талантов пытается как-то компенсировать проскальзывание из-за износа отдельных компонентов за счёт регулировки времени и усилия переключения. Иногда это у него получается вполне сносно, но нередко он и перебарщивает. Тут-то и появляется резкость. Кроме того, в случае чрезвычайно серьёзного износа этих компонентов бывает, что они не успевают оперативно отреагировать на корректирующие действия блока управления. Тогда возникает задержка. А может произойти и мягкое переключение.

Но каким бы ни было несоответствие, оно является явным признаком износа деталей АКП. Готовьтесь к худшему.

Четвёртый признак – «вылетающие» передачи. Это не самое распространённое явление, но иногда оно имеет место быть. Во время движения на какой-либо передаче она внезапно просто отключается. Создается ощущение, будто вы едете на нейтралке. При этом двигатель может свободно набирать обороты, но момент на колеса передаваться не будет. А потом так же внезапно коробка придёт в себя, и передача вернётся. Иногда для того, чтобы привести её в чувство, приходится сбрасывать газ и резко его форсировать.

В подобном поведении, как нетрудно догадаться, нет ничего хорошего. Более того, это поведение уже выходит из области просто поломки и становится проблемой безопасности дорожного движения в целом. Особенно в плотном потоке или на высокой скорости. Причина – сильный износ фрикционов или тормозных лент, которые больше не справляются с возникающими нагрузками.

Пятое – это запах гари от трансмиссии. Запах горелого никогда ничего хорошего не сулит, откуда бы он не исходил. Трансмиссия – не исключение. Его источником здесь чаще всего становится перегретая трансмиссионная жидкость. Как только вы его почувствуете, остановитесь на ровной площадке как можно быстрее и после небольшой паузы, позволяющей ATF остыть, проверьте её уровень.

Причина перегрева трансмиссионки понятна и даже банальна: избыточное трение внутренних компонентов, обусловленное проскальзыванием. Но тут важно понимать, что после того, как запах пройдёт, эксплуатировать автомобиль с этой ATF уже нельзя. Дело в том, что высокие температуры нарушают состав жидкости, снижают её смазывающие свойства. Поэтому после перегрева работать надлежащим образом она уже не сможет. Если ATF оперативно не поменять, даже мельчайшие повреждения и износы начнут быстро развиваться.

Шестой признак очевиден – срабатывание аварийной сигнализации на приборной панели. Тут, пожалуй, пояснения не требуются. Во многих случаях система самодиагностики транспортного средства способна определить проблему ещё до того, как она начала себя проявлять физически. Отправные точки – фиксация неправильных передаточных чисел, необычных схем переключения передач или нестабильных оборотов двигателя.

Если у вас есть сканер OBD-II и вы можете прочитать коды неисправностей, имейте в виду, что о проскальзывании могут сказать следующие распространённые ошибки:

P0730 – некорректное передаточное число;

P0731-Р0736 – некорректное передаточное число конкретной передачи (по номеру последней цифры) или заднего хода (6);

P0741 – замыкание цепи муфты гидротрансформатора.

Игнорировать эти коды не надо: они являются первыми электронными предупреждениями, которые вы получите на самых ранних стадиях неполадки до появления более очевидных симптомов. То есть тогда, когда ремонт ещё не очень масштабен и дорог.

Ну и последнее – это странные звуки, которые издаёт коробка. Этот признак тоже в целом понятен. Странные звуки, как мы знаем ещё из детских сказок, несомненные предвестники неприятностей. Посвистывания при разгоне или переключениях чаще всего говорят о низком уровне ATF или неисправности гидротрансформатора. Возникающие в тех же режимах скрежетания – явный признак контакта металлических поверхностей из-за износа шестерён или муфт. Ну а в постукиваниях обычно виноваты ленты или фрикционы.

Впрочем, какими бы звуки ни были, при их появлении непременно надо обращаться к профессионалам, потому что возникают они, как правило, тогда, когда дела уже совсем плохи.

Причины проскальзывания

Отчасти мы уже многое сказали о причинах проскальзывания АКП, но тут требуются более развёрнутые комментарии. Впрочем, постараемся сформулировать их кратко.

Низкий уровень или перегрев трансмиссионной жидкости. ATF обеспечивает гидравлическое давление в системе для корректного включения передач и смазку компонентов. Если её мало, жидкость загрязнена или подгоревшая – это совсем нехорошо. Одно из первых последствий таких вещей – пробуксовка АКП. Часто спрашивают, можно ли побороть проскальзывание, если оно связано с утечками, герметиком или особыми присадками? В принципе – можно. Но учтите: это поможет очень ненадолго и только при минимальных утечках. Изношенные фрикционные диски, тормозные ленты и соленоиды присадки никогда не починят. Более того, нередко они только усугубляют проблему, засоряя каналы. Поэтому лучше от волшебной химии отказаться и отправиться на СТО.

Износ блока клапанов или утечки в нём. Гидроблок (он же гидравлическая клапанная плита, блок клапанов или «мозги») направляет жидкость под давлением к тому или иному барабану. Износ, заедание клапанов или внутренние утечки приводят к снижению давления даже при правильном уровне жидкости. Прямое следствие – проскальзывания, задержки включения и нестабильные переключения передач.

Неисправные соленоиды. Соленоиды контролируют потоки ATF. Если они выходят из строя или заедают, это неминуемо приводит к некорректному включению передач или вызывает сбои и проскальзывание между ними.

Засорение фильтра ATF. Никакой высшей математики – засорение фильтра трансмиссионной жидкости неминуемо приводит к сокращению её потока и падению давления. В результате – затруднения с включением передач и высокий риск пробуксовки.

Изношенный насос ATF. Всё то же самое, что и в предыдущем случае: если насос не создаёт требуемого давления, появятся и задержки включений, и пробуксовки передач.

Проблемы с гидротрансформатором. Гидротрансформатор – это устройство, которое передаёт момент от двигателя АКП. Поэтому неисправности муфты гидротрансформатора или внутренние поломки часто приводят к пробуксовке, особенно в момент разгона или на высокой скорости.

Программные сбои и ошибки блока управления. Обычно подобные вещи приводят к ударным включениям передач, но иногда их следствием являются проскальзывания даже при полной исправности механических компонентов. Просто в системе создаётся некорректное давление. Лечение одно – перепрошивка ЭБУ.

Что делать?

Прежде чем что-то предпринимать, примите во внимание, что эксплуатация автомобиля с проскальзывающей трансмиссией крайне нежелательна. Технически это, конечно, возможно, но лучше, если это будет лишь короткая поездка в сервис неподалеку.

Дело в том, что каждый раз, когда происходит проскальзывание, выделяется избыточное количество тепла. Это ускоряет внутренние деструктивные процессы. А насколько сильно ускоряет – сказать сложно. В одних случаях коробка неделями буксует, и ничего радикально критического не происходит, а в других уже через 100-150 километров машина перестаёт двигаться вообще.

Соответственно, и цена ремонта растёт по прогрессирующей шкале. Вполне возможно, вы могли бы отделаться копеечной доливкой или заменой ATF, но в итоге придётся проводить капитальный ремонт. Или искать коробку с разборки, что не только дорого, но и рискованно.

Кстати, да: замена или доливка ATF – это первое и самое простое, что приходит на ум. Поэтому, когда столкнулись с неприятностью, как мы уже сказали, проверьте уровень жидкости. Манипуляции с ATF, конечно, не панацея, и все «болячки» коробки заменой трансмиссионки не лечатся, но нередко она действительно помогает.

Если же пробуксовки вызваны поломкой отдельных компонентов, понадобится ремонт в профильном сервисе. Это недёшево, но иногда и не запредельно дорого. Может быть, все ограничится только заменой неисправного соленоида, уплотнения и другой мелочи.

Самое неприятное – общий износ. В этом случае придется полностью перетряхнуть коробку и заменить множество деталей. И это уже всегда дорого. Но неизбежно. Часто такие печальные последствия могут быть обусловлены тем, что водитель вовремя не обратил внимания на очевидные симптомы проскальзывания и продолжил использование автомобиля как ни в чём не бывало. В итоге износ достиг критической стадии гораздо раньше, чем должен бы был. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем и в который раз повторяем: при первых же признаках назревающих проблем необходимо оперативно предпринимать соответствующие действия.

И учтите: холодная погода усугубляет пробуксовку, особенно пока трансмиссия и ATF не вышли на рабочий температурный режим, поскольку ATF от низких температур густеет. Так что если у вас после прогрева всё прошло – не радуйтесь. Это тоже неприятный симптом, а не нормальное состояние, поскольку сами по себе холода в нашей климатической полосе пробуксовок и задержек включения передач в исправном автомате не вызывают.