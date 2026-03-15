За последние десятилетия практически все итальянские автопроизводители попали в орбиту влияния концерна Fiat, но в пятидесятые годы прошлого века были фирмы, которые не боялись бросать вызов могущественному клану Аньелли. К их числу относилась компания Piaggio, которая одно время развивалась не менее успешно, чем Fiat. Сейчас ее почти никто не помнит, и это несправедливо.

Многопрофильное предприятие

Как и Fiat, основанная в 1884 году фирма Piaggio за свою историю занималась не только выпуском автомобилей. Основатель фирмы, Ринальдо Пьяджо, первоначально сферой своих интересов избрал судостроение, затем начал производство железнодорожного подвижного состава, а в десятых годах ХХ века Piaggio освоила выпуск авиамоторов и самолетов. Причем на авиационном поприще компания добилась весьма серьезных успехов, разработав в конце тридцатых годов тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Piaggio P.108, который по ряду характеристик не уступал американскому Boeing B-17 Flying Fortress. Правда, в отличие от Boeing, наладить массовое производство бомбардировщиков Piaggio не смогла. Производственные мощности не позволяли выпускать самолеты не то что тысячами, а даже сотнями. И ладно бы только в этом была проблема: в январе 1944 года американские «летающие крепости» сами пожаловали в гости и вывалили на авиазавод Piaggio тонны бомб. После чего от завода остались одни руины да воспоминания.

Piaggio P.108, Фото: sconosciuto, wikipedia.org

Стоит отметить, что авиатехникой фирма занимается и по сей день, хотя авиационное подразделение с 1964 стало практически отдельной самостоятельной фирмой, в акционерах которой числился сам Пьеро Феррари, второй сын Коммендаторе Энцо Феррари.

Попутно компания, расположенная в городе Понтедера (область Тоскана), занималась производством автобусов, грузовиков и трамваев. Словом, во многом повторяла путь Fiat, не зацикливаясь на чем-то одном. Но достигнуть масштабов туринского концерна так и не смогла. А одно время Piaggio вообще балансировала на грани выживания: как было сказано выше, огромный ущерб фирме нанесли американские бомбардировки в годы Второй мировой войны. После чего компания фактически начинала все с чистого листа и с очень ограниченными возможностями.

Alfa Romeo 110 AF Piaggio, Фото: autowp.ru

К счастью, Piaggio сохранила свои инженерные кадры, а кадры, как известно, решают все. Как только в Европе прекратили стрелять пушки и установился новый послевоенный мировой порядок, фирма занялась разработкой мотороллера Vespa, который неожиданно стал мировым бестселлером. К 1960 году Piaggio не только сама произвела два миллиона мотороллеров, но и продала лицензию в десяток стран, и там их наклепали еще почти столько же. Итальянцы, конечно же, предполагали, что недорогая Vespa однозначно найдет своего покупателя в послевоенной Европе, но оказалось, что покупатели готовы расхватывать мотороллеры, как горячие пирожки. Vespa прописалась даже в СССР, правда, не в виде лицензионного продукта, а как продукт «обратного инжиниринга» под названием Вятка ВП-150. Добралась итальянская двухколесная кроха и до США, где продажей мотороллеров занялся такой гигант, как сеть универмагов Sears. В Новом Свете мотороллеры продавались под брендом Allstate, и можно было бы сказать, что задумка менеджеров Sears была, в целом, правильной: пришел американец в универмаг за стейками, чипсами и пивом, а там, глядишь, заодно купил и мотороллер. Но в США Vespa пришлась явно не ко двору. Не соответствовала она критериям престижности американцев тех времен: если хотелось купить автомобиль, то это должно быть чем-то c V8, а если требовалось что-то на двух колесах, то есть Harley-Davidson. Поэтому Vespa так и осталась в США нишевым продуктом, к которому простой американский обыватель был почти равнодушен. Зато ее любили представители богемы. Ну а как не любить, ведь на Веспе ездила сама Одри Хепберн в фильме «Римские каникулы», получившая премию «Оскар» за блестяще сыгранную роль. Жаль, что «Оскар» или другая кинопремия не досталась Vespa, которую этот мотороллер однозначно заслуживал.



Фото: Paramaount Pictures 1 / 3 Фото: Paramaount Pictures 2 / 3 Фото: Robert Kimberly, wikipedia.org 3 / 3

Четырехколесная Vespa

Как говорил один отрицательный и малосимпатичный персонаж из культового советского фильма «Бриллиантовая рука», куй железо, не отходя от кассы. Вдохновившись рыночным успехом мотороллера Vespa, Piaggio решила ковать железо и попробовать свои силы в сегменте компактных автомобилей, тем более что спрос на них в Европе с середины пятидесятых годов был большим. Но тут произошла история, о достоверности которой много и долго спорят автомобильные журналисты. Она могла действительно произойти, но вполне могла относиться к категории городских легенд. Но упомянуть ее стоит хотя бы потому, что она достаточно любопытная.

Фото: U.S. National Archives and Records Administration, wikipedia.org

История или городская легенда – пусть читатель решает сам – гласит, что известие о том, что Piaggio задумала выпускать компактный заднемоторный автомобиль Vespa 400, совсем не обрадовало менеджеров Fiat. Они усмотрели в этой машинке угрозу их бестселлеру Fiat 500, который в 1955 году переживал смену поколений. Что ему было надо меньше всего в тот момент – так это появление конкурентов. Тем более не исключалось, что Vespa 400 может оказаться такой же успешной, как и мотороллеры Piaggio. К мнению любого представителя семейства Аньелли, владевшего Fiat, в Италии было принято внимательно прислушиваться, уж больно серьезным и влиятельным было это семейство. Как утверждают некоторые журналисты, руководство Fiat донесло до руководства Piaggio чуть ли не в категоричной форме, что если они залезут на их территорию с Vespa 400, то не только страшно разочаруют семейство Аньелли, но и получат конкурента мотороллерам Vespa от Fiat. Под словом «разочаруют» в данном случае стоило понимать что-то наподобие многолетней вендетты. Когда обида с годами не забывается, а только крепнет.

Дело осложнялось тем, что микролитражка Vespa 400 находилась на финальной стадии разработки, и в машину уже были вложены немалые по меркам Piaggio средства. Выход был найден простой: Piaggio Vespa 400 все же пошла в серию, но не как итальянский, а как французский автомобиль. То есть, формально интересы Fiat не были ущемлены – в Италии туринский концерн по-прежнему безоговорочно был номером uno, и на его долю рыночного пирога вроде как никто не претендовал. А Франция – это не Италия, и там действовали свои рыночные законы.

Но как показали дальнейшие события, серьезного (да и несерьезного тоже) конкурента у Fiat 500 под именем Vespa 400 так и не появилось. И как уже было сказано ранее, эта история вполне может относиться к разряду городских легенд. Может, и так, но и дыма без огня, говорят, не бывает.



Французский с итальянским акцентом

Несмотря на то, что Piaggio Vespa 400 была полностью итальянской разработкой, в историю она вошла как французский автомобиль, выпускавшийся с конца 1957 по 1961 год в городе Фуршамбо на фабрике фирмы ACMA (Ateliers de Construction de Motorcycles et Accessoires).

Фото: autowp.ru 1 / 5 Фото: autowp.ru 2 / 5 Фото: autowp.ru 3 / 5 Фото: autowp.ru 4 / 5 Фото: autowp.ru 5 / 5

После презентации машинки в Монако осенью 1957 года дотошные журналисты выяснили, что, несмотря на ряд интересных конструкторских решений, Vespa 400 конкурентом Fiat 500 может считаться весьма условно. Длина последнего достигала 2,97 метра против 2,85 у Веспы, колесная база у Fiat была 1,84 м против 1,69 м у детища Piaggio-ACMA. Вроде бы не такая уж и большая разница, но только не в случае компактных автомобилей, при разработке которых конструкторы буквально бьются за каждый сантиметр. Ну и самое главное: Fiat 500 был четырехместным, а посадочная формула у Vespa 400 была 2+2. То есть, двое взрослых усаживались на передних сидениях относительно комфортно, а вот сзади могли разместиться либо дети, либо домашние питомцы. Или ручная кладь. Можно еще вспомнить поговорку про пресловутое «тещино место», но она уже давно стала избитым штампом.

Фото: autowp.ru 1 / 4 Фото: autowp.ru 2 / 4 Фото: autowp.ru 3 / 4 Фото: autowp.ru 4 / 4

Заднемоторный Piaggio-ACMA Vespa 400 оснащался 0,4-литровым двухцилиндровым двухтактным двигателем воздушного охлаждения мощностью сначала 13, а потом 14 л.с. С двигателем агрегатировалась трехступенчатая механическая коробка передач, привод был на задние колеса. Максимальная скорость машины составляла 90 км/ч, и чтобы ее достичь, требовались 27 секунд. Но это при том, если в салоне находился всего один водитель средней комплекции, появление второго пассажира или груза очень сильно ухудшало и так не очень выдающиеся динамические характеристики машинки. К плюсам автомобильчика можно было отнести независимую подвеску всех колес и средний расход топлива в 4,8 литра.

Фото: bringatrailer.com

Когда первые партии Vespa 400 стали сходить с конвейера, казалось, что ей гарантирован рыночный успех. В 1958 году удалось реализовать более 12 тысяч машин, и никто тогда даже предположить не мог, что этот показатель окажется лучшим за те четыре года, что Vespa 400 простояла на конвейере завода ACMA. И ладно бы Vespa 400 просто проигрывала конкурентную борьбу другим микролитражкам: как говорится, с кем не бывает? Но в том же 1958 году вышеупомянутое семейство Аньелли предложило руководству Piaggio влиться в «братскую семью» Fiat, а к пожеланиям этого семейства в Италии было принято прислушиваться. Особенно когда дело касалось автопрома, да и не только в Италии. Если кто позабыл, то Джанни Аньелли не только близко общался с президентом США Джоном Кеннеди, но и был знаком с нашим «дорогим Леонидом Ильичом». Когда человек может совершенно спокойно снять телефонную трубку и позвонить лидерам обеих сверхдержав, да и не только им, а еще и Римскому Папе, стоит ли вообще говорить о том, насколько влиятельным был синьор Аньелли?



Под крылом Fiat

Таким уважаемым синьорам, как Джанни Аньелли, обычно не отказывают, и в 1959 году Piaggio вошла в сферу влияния Fiat. Внешне все выглядело, как и раньше, только основные решения принимались теперь в Турине. Piaggio продолжала заниматься выпуском мототехники и даже брать под свой контроль другие такие же фирмы, например, Aprilia и Moto Guzzi, но из автомобильного сегмента ее убрали. Правда, спустя десятилетия Piaggio все же начала выпускать легкий коммерческий транспорт.

А что касается Vespa 400, то в 1961 году выпуск машины свернули, выпустив за четыре года 31 тысячу автомобилей. Показатель, прямо скажем, крайне не выдающийся. И это еще мягко сказано. Например, Volkswagen Käfer в конце пятидесятых годов столько выпускалось в квартал.

Фото: autowp.ru

Попадание под контроль Fiat хоть и привело Piaggio к потере самостоятельности, но вместе с тем позволяло в случае серьезных проблем опереться на крепкое плечо «старшего товарища». Во многом именно благодаря этому партнерству Piaggio в шестидесятые-девяностые годы не сталкивалась с непреодолимыми проблемами, продолжая выпускать мототехнику Vespa, да и авиационное предприятие оставалось на плаву. Мало кто знает, но фирма в 90-е годы смогла запустить в серию административный самолет с турбовинтовыми двигателями – Piaggio P.108 Avanti, который эксплуатируется не только в Европе и Северной Америке, но и в России.

Piaggio P.108 Avanti, Фото: Lothar Weber, wikipedia.org

Но, конечно же, главным достижением итальянской компании стало обширное семейство Vespa, выпускающееся до сих пор в разных странах под разными названиями и включавшее в себя не только мототехнику, но и типичный автомобиль середины пятидесятых годов – Vespa 400.