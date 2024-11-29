Бизнес-седан Lada Aura выходит на рынок

АВТОВАЗ выводит на рынок бизнес-седан Lada Aura, то есть удлиненную версию Lada Vesta. Все желающие смогут заказать четырехдверку в любом официальном дилерском центре марки с 30 ноября. В этот же день автомобили начнут отгружать в салоны Москвы и Санкт-Петербурга (по пять ДЦ в каждом городе). А с начала декабря седаны будут поступать в другие российские регионы, первыми из которых станут Волгоградская, Нижегородская и Челябинская области, Крым, Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края. При этом, как отметили в пресс-службе автогиганта, корпоративные продажи и поставки госструктурам осуществляются с середины ноября.

Длина Lada Aura равна 4690 мм, колесная база – 2885 мм. Показатели Весты – 4440 и 2635 мм соответственно. Ранее на АВТОВАЗе также рассказали, что у Ауры специальные настройки подвески и усиленная звукоизоляция. Седан предложен с топовым мотором 1.8 (122 л.с.) и автоматической трансмиссией.

У Lada Aura две комплектации. В базовой Premier есть светодиодная оптика, 16-дюймовые легкосплавные диски, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, комбинированная обивка кресел (ткань и эко-кожа), передние и задние датчики парктроника, подогрев руля, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, система курсовой устойчивости, круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон. Версия Status – это 17-дюймовые колеса, обивка из натуральной кожи, накладные подушки на задних подголовниках, обогрев спинки заднего дивана, цифровая приборка, мультимедиа с планшетом диагональю 10 дюймов и сервисами Яндекс Авто. Кроме того, для топ-версии можно выбрать черную или двухцветную отделку передней панели и руля (в базе – черная панель).

Рекомендованная цена Lada Aura Premier – 2 599 000 рублей, Aura Status – 2 799 000 рублей. Доступны три цвета кузова: базовым является черный, а за серебристый или коричневый металлики нужно будет доплатить 15 000 рублей.

В компании также сообщили о том, что во второй половине декабря планируется нарастить производство Aura до 76 автомобилей в день.