АВТОВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta 2026 модельного года

Российский производитель презентовал обновлённые седаны и универсалы Lada Vesta в феврале 2022 года: тогда с конвейера завода в Ижевске, принадлежащего АВТОВАЗу, успела сойти первая партия рестайлинговых машин. Однако в начале весны того же года выпуск был остановлен из-за нехватки комплектующих. Позже производство Вест было перенесено на предприятие в Тольятти, рестарт прошёл в марте 2023-го. Теперь в пресс-службе компании рассказали о старте продаж Lada Vesta 2026 модельного года.

На фото: Lada Vesta 2026 модельного года

Посвежевшие седаны и универсалы получили ключ-карту с функцией «свободные руки», которая позволяет автоматически снимать блокировку с дверных замков, когда владелец приближается к машине на расстояние около 1,5 метров. Эту функцию можно активировать либо деактивировать через бортовой компьютер.

На фото: седан Lada Vesta 1 / 2 На фото: седан Lada Vesta 2 / 2

Запуск мотора у таких Lada Vesta осуществляется с помощью кнопки «старт/стоп», при этом ключ-карта может находиться в кармане одежды или в сумке. В начале движения замки автоматически блокируются (для обеспечения безопасности водителя и пассажиров). По завершении поездки, когда водитель отходит от автомобиля, замки снова блокируются в автоматическом режиме.

На фото: универсал Lada Vesta SW 1 / 2 На фото: универсал Lada Vesta SW 2 / 2

Как отметили в пресс-службе АВТОВАЗа, когда какая-либо дверь, капот или багажник при запирании останутся открытыми, автомобиль подаст сигнал об этом с помощью тройного мигания аварийной сигнализации. Помимо этого, в корпус ключ-карты также встроен механический ключ, который позволит открыть водительскую дверь в случае отключения электропитания.

На фото: салон Lada Vesta и Vesta SW 1 / 2 На фото: салон Lada Vesta и Vesta SW 2 / 2

Предусмотрена ещё функция дистанционного запуска двигателя при помощи ключ-карты, стандартное время работы мотора в этом случае составляет 10 минут (можно повторять). Известно, что систему бесключевого доступа в салон и автозапуска двигателя получили все комплектации Lada Vesta 2026 модельного года, включая базовую. Ещё отмечается, что все исполнения автомобиля «теперь оснащены как минимум передними стеклоподъёмниками с автоматическим режимом».

На фото: седан Lada Vesta Cross 1 / 2 На фото: седан Lada Vesta Cross 2 / 2

Посвежевшие седаны и универсалы получили обновлённую информационно-развлекательную систему EnjoY с PlayAuto (для стабильной работы навигации онлайн и офлайн), сервисами Сбера и других местных компаний. В компании добавили, что водителю и пассажирам также доступны голосовой помощник и доступ к музыкальному контенту.

На фото: универсал Lada Vesta SW Cross 1 / 2 На фото: универсал Lada Vesta SW Cross 2 / 2

В пресс-службе российского производителя отметили, что стоимость комплекса технологических обновлений, предназначенных для седанов и универсалов Lada Vesta 2026 модельного года, начинается с отметки 54 тыс. рублей. При этом в компании отметили, что рекомендованная розничная цена базовой версии «обычной» четырёхдверки осталась прежней и составляет 1 525 000 рублей.

На фото: салон Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross

Согласно актуальному прайс-листу на официальном сайте Lada, седан Vesta в топовой версии Techno стоит 2 018 000 рублей. За универсал просят от 1 655 000 до 2 148 000 рублей. Покупка «приподнятой» четырёхдверки обойдётся в 1 759 000 – 2 129 000 рублей, а за Lada Vesta SW Cross придётся отдать от 1 879 000 до 2 249 000 рублей.