Haval H7 для России: более мощный мотор и новые возможности мультимедиа. Цены известны

Российский офис GWM анонсировал запуск брутального кроссовера Haval H7 следующего модельного года. Главной обновкой стала более мощная версия турбодвигателя 2.0. Модель также получила улучшенную мультимедиа и кое-что еще по мелочи.

Кроссовер Haval с возрожденным индексом H7 официально стартовал в России весной прошлого года, для нашего рынка модель производят локально – выпуск налажен на заводе в Тульской области. Как ранее сообщили в местном представительстве концерна GWM (Great Wall Motor), всего по итогам 2025-го в РФ было реализовано «почти 5600 единиц». В родном Китае модель уже пережила легкий рестайлинг, там такой кроссовер зовется Haval Big Dog Plus. А теперь порцию обновок получил и наш Haval H7.

Дизайн адресованного России кроссовера менять пока не стали. Главная обновка – более мощная бензиновая турбочетверка 2.0. На Haval H7 2026 модельного года мотор выдает 231 л.с. и 380 Нм против 192 л.с. и 320 Нм у предшественника. Кроме того, двигатель отныне соответствует экологическому классу Евро-6 (был Евро-5). Как и прежде, турбомотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, H7 все так же по умолчанию полноприводный.

В новом модельном году были расширены возможности мультимедийной системы – наряду с сервисами Яндекс она теперь она поддерживает онлайн-сервис VK Видео. Как отметили в пресс-службе GWM, данные на экране «могут синхронизироваться с данными основного аккаунта пользователя либо быть доступными даже при отсутствии зарегистрированного аккаунта». При этом «в целях обеспечения безопасности воспроизведение невозможно в движении».

Для мультимедиа еще предусмотрены новое приложение «Смарт виджет» (в частности, позволяет настроить «горячие» кнопки) и курсор Smart Ball, который постоянно отображается на дисплее и показывает «текущую скорость» и «дополнительные уведомления при смене аудиотрека, подключении к Bluetooth, USB или точке доступа Wi-Fi». Сам планшет, согласно потребительскому сайту Haval, больше не стал (14,6 дюйма). Наконец, в салоне Haval H7-2026 к USB-разъемам Type-A добавили более компактный порт Type-C, а потолок отныне имеет черную отделку.

В сегодняшнем пресс-релизе GWM сообщается, что цены объявят позже, но прайс-лист посвежевшего Haval H7 уже «висит» на сайте. Согласно ему, кроссовер представлен в комплектациях Premium и Tech Plus, тогда как дореформенная модель доступна в трех исполнениях – H7-2026 лишен базовой версии Elite.

Как бы то ни было, в списке стандартного оборудования кроссовера с 231-сильным турбомотором 2.0 значатся: светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев всех сидений (передние – еще и с вентиляцией), двухзонный климат-контроль, упомянутая выше мультимедиа-система, виртуальная приборка, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, камеры кругового обзора, «внедорожный круиз-контроль», блокировка заднего дифференциала с электронным управлением, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версия Tech Plus – это еще 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, панорамный люк, проекционный дисплей и ассистент автоматической парковки.

Без учета акций Haval H7 с новым мотором обойдется в 3 999 000 – 4 199 000 рублей. Кроссовер 2025 года выпуска со 192-сильным 2.0T сейчас стоит 3 699 000 – 3 999 000 рублей.