Брутальный кроссовер Haval H7 обновился и сменил имя на родине

26.08.2025 493 0 1

Живая премьера посвежевшего SUV пройдёт в рамках автосалона в Чэнду (Китай), который откроет свои двери 29 августа 2025 года.

Под экспортным именем Haval H7 на мировом рынке продают кроссовер, который на родине марки присутствует с 2023 года. В Поднебесной эту модель позиционируют в качестве Haval Big Dog (или DaGou) второго поколения. Отметим, предшественник по-прежнему в строю, его экспортное название, под которым он представлен в том числе и в РФ, – Dargo. Теперь Haval Big Dog пережил обновление и сменил имя на домашнем рынке.

На фото: обновлённый кроссовер, получивший имя Haval Big Dog Plus

Посвежевший кроссовер в Китае будут продавать под названием Haval Big Dog Plus. Список обновок брутального SUV довольно скромный: в основном они коснулись оформления передней части. Так, модель получила иную радиаторную решётку, которая визуально сливается с прежней головной оптикой. Она выполнена из чёрного пластика с двумя горизонтальными хромированными штрихами по бокам, а также большим светящимся логотипом в виде названия бренда.

Профиль брутального кроссовера обновлён лишь за счёт чёрных рейлингов на крыше и аналогичного цвета рамки бокового остекления. А корму освежили для счёт логотипа в виде крупных хромированных букв GWM, который пришёл на смену эмблеме Haval. Cилуэт модели и её габариты остались без изменений. Напомним, длина «Большой собаки» второго поколения составляет 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, а колёсная база равна 2810 мм.

Судя по снимкам интерьера Haval Big Dog Plus, обновление слегка затронуло внутреннее убранство SUV: можно увидеть двухспицевое рулевое колесо со слегка усечённым ободом и изменённое оформление центрального тоннеля. Официальные подробности о новинке появятся позже, премьера посвежевшего кроссовера пройдёт в рамках автосалона в Чэнду, который откроет свои двери уже в конце текущей недели.

Согласно информации китайского издания Autohome, пока что для Haval Big Dog Plus на домашнем рынке заявлены только plug-in гибридные версии, в основе установок которых лежит 1,5-литровый турбомотор. Совокупная отдача систем равна либо 326, либо 378 л.с., а максимальный крутящий момент – 530 и 750 Нм соответственно. Запас хода при движении только на электротяге составит 43, 80 и 81 км в зависимости от исполнения (при расчёте по циклу WLTC).

Отметим, у актуального кроссовера Haval Big Dog второго поколения есть в том числе чисто бензиновые версии. В гамме числятся 1,5- и 2,0-литровые турбочетвёрки мощностью 184 и 238 л.с. соответственно, максимальный крутящий момент – 275 и 385 Нм. В пару к «младшему» мотору предлагается робот 7DCT с двумя сцеплениями, к «старшему» – 9DCT. Привод – передний или полный (в зависимости от версии).

На фото: салон Haval Big Dog Plus
На фото: салон Haval Big Dog Plus
На фото: салон Haval Big Dog Plus
На фото: салон Haval Big Dog Plus
На фото: салон Haval Big Dog Plus
На фото: салон Haval Big Dog Plus
На фото: салон Haval Big Dog Plus
Цены на обновлённый кроссовер с «плюсом» в названии станут известны позже. Стоимость актуального бензинового SUV варьируется в диапазоне от 135 800 до 156 800 юаней (эквивалентно примерно 1,53 – 1,76 млн рублей по текущему курсу), а покупка нынешнего второго Haval DaGou с PHEV-установками обойдётся в 162 800 – 179 800 юаней (около 1,83 – 2,02 млн рублей).

