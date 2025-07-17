Кроссовер Haval Dargo с новым салоном предложен по старым ценам

Этот кроссовер Haval выпускают с 2020 года: в Китае он известен как DaGou или Big Dog, в других же странах, включая Россию, модель носит имя Dargo. В 2023-м на родине появился SUV второго поколения, хотя это совсем другой автомобиль – у нас он представлен как Haval H7. Впрочем, от «первого» Haval Big Dog компания в Поднебесной не отказалась, там его модернизировали в том же 2023 году. И вот кроссовер снова доработан: на официальных фото такую модель показали неделю назад, а сегодня в Китае опубликовали прайс-лист и дали старт продажам.

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Внешне Haval Big Dog мало изменился. Кроссоверу вновь досталась другая радиаторная решетка – с черными прямоугольными пластинами, тогда как у дореформенного SUV для Китая решетка с горизонтальными хромированными плашками. Объединяющая задние фонари светящаяся полоска появилась у локальной модели еще два года назад. При этом вместо надписи Haval под ней отныне расположены буквы GWM (концерн Great Wall Motor владеет маркой Хавейл). Плюс пересмотрена палитра цветов кузова.

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Габариты прежние. Длина Haval Big Dog равна 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Кроссовер по умолчанию имеет 19-дюймовые колеса.

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Интерьер переделан масштабнее. Главная обновка – планшет мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, который теперь «прилеплен» к передней панели. У дореформенного кроссовера тачскрин на 12,3 дюйма встроен в панель. Сама мультимедиа стала шустрее и имеет расширенный функционал.

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Haval Big Dog лишился шайбы, отвечающей за управление трансмиссией: вместо нее теперь подрулевой рычажок. А на центральном тоннеле, там, где прежде был «кругляш», появился дополнительный лоток для мелочевки. Кроссоверу также достались новая площадка для беспроводной зарядки смартфона (отныне идет уже в базе) и новый же, двухспицевый руль.

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Вся техника прежняя. В Китае Haval Big Dog все так же предложен в трех комплектациях. В двух из них кроссовер имеет бензиновую турбочетверку 1.5 (184 л.с.), семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и передний привод. Топ-версия – это турбомотор 2.0 (238 л.с.), 9DCT и полный привод.

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В списке оборудования самого дешевого кроссовера значатся: светодиодная оптика, панорамный люк, электропривод багажной двери, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, упомянутая новая мультимедиа, однозонный климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный круиз-контроль, система выбора режима движения. Начиная со «средней» версии появляются двухзонный «климат», проекционный дисплей, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», ассистент движения в пробках, системы автоторможения и удержания в полосе. Топовый полноприводный кроссовер – это еще блокировка заднего дифференциала и внедорожные режимы движения. За доплату предусмотрены дистанционная парковка и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Дореформенный Haval Big Dog для Китая 1 / 5 Дореформенный Haval Big Dog для Китая 2 / 5 Дореформенный Haval Big Dog для Китая 3 / 5 Актуальный Haval Dargo для России 4 / 5 Актуальный Haval Dargo для России 5 / 5

Haval Big Dog с новым салоном стоит столько же, сколько дореформенная модель: от 123 900 до 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу. Более того, для первых клиентов действуют акции, с их учетом обновленный кроссовер обойдется в 98 900 – 124 900 юаней (1,07 млн – 1,35 млн рублей). Что же касается России, то до нас пока не добрался Haval Dargo и после предыдущей модернизации.