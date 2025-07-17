Кроссовер Haval Dargo с новым салоном предложен по старым ценам

Этот кроссовер Haval выпускают с 2020 года: в Китае он известен как DaGou или Big Dog, в других же странах, включая Россию, модель носит имя Dargo. В 2023-м на родине появился SUV второго поколения, хотя это совсем другой автомобиль – у нас он представлен как Haval H7. Впрочем, от «первого» Haval Big Dog компания в Поднебесной не отказалась, там его модернизировали в том же 2023 году. И вот кроссовер снова доработан: на официальных фото такую модель показали неделю назад, а сегодня в Китае опубликовали прайс-лист и дали старт продажам.
Внешне Haval Big Dog мало изменился. Кроссоверу вновь досталась другая радиаторная решетка – с черными прямоугольными пластинами, тогда как у дореформенного SUV для Китая решетка с горизонтальными хромированными плашками. Объединяющая задние фонари светящаяся полоска появилась у локальной модели еще два года назад. При этом вместо надписи Haval под ней отныне расположены буквы GWM (концерн Great Wall Motor владеет маркой Хавейл). Плюс пересмотрена палитра цветов кузова.
Габариты прежние. Длина Haval Big Dog равна 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Кроссовер по умолчанию имеет 19-дюймовые колеса.
Интерьер переделан масштабнее. Главная обновка – планшет мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, который теперь «прилеплен» к передней панели. У дореформенного кроссовера тачскрин на 12,3 дюйма встроен в панель. Сама мультимедиа стала шустрее и имеет расширенный функционал.
Haval Big Dog лишился шайбы, отвечающей за управление трансмиссией: вместо нее теперь подрулевой рычажок. А на центральном тоннеле, там, где прежде был «кругляш», появился дополнительный лоток для мелочевки. Кроссоверу также достались новая площадка для беспроводной зарядки смартфона (отныне идет уже в базе) и новый же, двухспицевый руль.
Вся техника прежняя. В Китае Haval Big Dog все так же предложен в трех комплектациях. В двух из них кроссовер имеет бензиновую турбочетверку 1.5 (184 л.с.), семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и передний привод. Топ-версия – это турбомотор 2.0 (238 л.с.), 9DCT и полный привод.
В списке оборудования самого дешевого кроссовера значатся: светодиодная оптика, панорамный люк, электропривод багажной двери, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, упомянутая новая мультимедиа, однозонный климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный круиз-контроль, система выбора режима движения. Начиная со «средней» версии появляются двухзонный «климат», проекционный дисплей, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», ассистент движения в пробках, системы автоторможения и удержания в полосе. Топовый полноприводный кроссовер – это еще блокировка заднего дифференциала и внедорожные режимы движения. За доплату предусмотрены дистанционная парковка и расширенный комплекс водительских ассистентов.
Haval Big Dog с новым салоном стоит столько же, сколько дореформенная модель: от 123 900 до 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу. Более того, для первых клиентов действуют акции, с их учетом обновленный кроссовер обойдется в 98 900 – 124 900 юаней (1,07 млн – 1,35 млн рублей). Что же касается России, то до нас пока не добрался Haval Dargo и после предыдущей модернизации.
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