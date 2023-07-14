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Кроссовер Haval Dargo обновился и стал мощнее

14.07.2023 280 0 0

Китайскому SUV подправили внешность и отрядили 238-сильный двухлитровый турбомотор. Кроме того, модель получила новую коробку.

Кросс Haval с брутальным обликом дебютировал в 2020 году: в Китае автомобиль зовется DaGou (то есть Big Dog), на зарубежных рынках, включая Россию, модель известна как Dargo. В прошлом году SUV обрел на родине «внедорожный» вариант Hunting Edition (у нас это Dargo X), и в 2022-м же в Поднебесной гамму Haval DaGou пополнил – именно пополнил – совсем другой кроссовер, который считается моделью второго поколения. А скоро в Поднебесной предложат преобразившийся «первый» SUV, фото такого DaGou/Dargo распространил сам производитель. Кроссовер с иным обликом позиционируют в качестве 2024 модельного года, но пока точно неизвестно – придет ли этот вариант на смену нынешним версиям SUV первой генерации или же его будут продавать параллельно вместе с ними.

Обновленный Haval DaGou для Китая
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Обновленный Haval DaGou для Китая
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Обновленный Haval DaGou для Китая
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Обновленный Haval DaGou для Китая
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Обновленный Haval DaGou для Китая
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Как бы то ни было, Haval DaGou переделали и «личико», и корму: появилась новая радиаторная решетка с массивными горизонтальными плашками и крупной надписью с названием марки (эмблему на багажной двери тоже заменили), а задние фонари теперь объединят светящаяся полоска. Интерьер еще не раскрыт.

Обновленный Haval DaGou для Китая

﻿Официально объявлено, что DaGou предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 с отдачей 238 л.с. и 385 Нм, мотор сочетается с девятиступенчатой роботизированной коробкой. Прежнему кроссоверу тоже положен двухлитровый турбодвижок, но он выдает 211 л.с. и 325 Нм и работает в паре с 7DCT. В Китае актуальный кросс также можно приобрести с бензиновым двигателем 1.5T мощностью 184 л.с. (275 Нм; он тоже комплектуется семиступенчатым «роботом»). Для модели предусмотрен полный привод.

Полноценную премьеру модернизированный Haval DaGou справит в ближайшее время.

Слева — актуальный Haval DaGou Hunting Edition для Китая, справа — стандартный кроссовер (в России это Dargo X и Dargo соответственно)

Напомним, для России стандартный Dargo производят на тульском заводе Хавейла, «внедорожную» версию Dargo X к нам поставляют из Китая. У нас оба кроссовера представлены с 2.0T мощностью 192 л.с. (320 Нм) и 7DCT. «Обычный» Dargo сегодня по прайсу стоит от 2 999 000 рублей, Dargo X – от 3 269 000 рублей (без учета «прямой выгоды», то есть скидки в размере 100 000 рублей).

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