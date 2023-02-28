Haval Dargo второго поколения выходит на рынок: не только гибрид

Новый кроссовер предложен с тремя силовыми установками на выбор. Любопытно, что самая дешевая версия оснащена лучше, чем следующая по старшинству комплектация.

Этот кросс Haval дебютировал минувшим летом под названием H-Dog. А в начале февраля года нынешнего выяснилось, что в родном Китае SUV переименовали: марка решила позиционировать модель в качестве DaGou второй генерации, причем «первый» паркетник в отставку не собирается. Напомним, «пятидверка» первого поколения в строю с 2020-го, с китайского ее имя можно перевести как Big Dog («большая собака»), на внешних же рынках, включая Россию, она зовется Dargo. Так вот теперь в Поднебесной состоялась полноценная презентация свежего кроссовера, объявлены цены и комплектации.

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Все брутальные «собаки» (в семейство еще входит паркетник KuGou, он же Cool Dog, «крутая собака») имеют несущий кузов, они построены на платформе Lemon с базовым передним приводом. При этом «второй» DaGou/H-Dog – самый крупный в линейке, его длина равна 4705 мм против 4620 мм у стандартного «первого» кросса, колесная база составляет 2810 мм (+72 мм по сравнению с «предшественником»). Паспортный дорожный просвет нового SUV – 200 мм, угол въезда – 24 градуса, съезда – 30 градусов, заявленная глубина преодолеваемого брода – 560 мм. Объем багажника DaGou второй генерации – 483 литра, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1362 литров.



Прежде сам Haval пиарил лишь подзаряжаемый гибрид (PHEV). Между тем благодаря «сливу» китайского минпрома мы знали, что у новинки будет и «традиционный» вариант. А на деле чисто бензиновых версий оказалось две. Самый дешевый «второй» Haval DaGou оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (184 л.с., 275 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссы подороже имеют турбомотор 2.0 (238 л.с., 385 Нм) и девятиступенчатый «робот». И лишь у топового чисто бензинового кроссовера есть полный привод.

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У гибридного же SUV установка Lemon DHT-PHEV на основе 1.5T (154 л.с.), совокупная отдача такого кроссовера – 326 л.с. и 530 Нм; система способна работать как в параллельном, так и в последовательном режиме. Кроме того, для гибрида предусмотрены две батареи – емкостью 9,41 или 19,94 кВт*ч. В первом случае только на электротяге автомобиль сможет проехать 43 км (здесь и далее – расчеты по циклу WLTC), во втором – 80 км. Паспортный расход топлива базового гибрида – 3,09 л/100 км, второй версии – 1,85 л/100 км.



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С наполнением комплектаций получилось интересно: согласно официальному китайскому сайту Haval, вторая по старшинству версия (она же базовая для модели с 2.0T) почему-то лишена части оборудования. Так, все исполнения, за исключением упомянутого, имеют системы автоторможения и удержания в полосе движения, систему помощи передвижения в пробках, адаптивный круиз-контроль (у «лишенца» обычный «круиз»), проекционный дисплей, подогрев и вентиляцию передних сидений, двухзонный климат-контроль (у «странной» комплектации он однозонный) и беспроводную зарядку для смартфона. Зато панорамный люк, виртуальная приборка (12,3 дюйма), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма и камеры кругового обзора есть у всех вариантов. Полноприводный кросс – это еще блокировка заднего межколесного дифференциала и «экспертный» режим ездовой электроники. Среди опций – система дистанционной парковки и обогрев руля.



За бензиновый «второй» Haval DaGou сейчас просят примерно 19 500 – 22 500 долларов, гибрид стоит около 23 300 – 25 200 долларов. Для сравнения, цена «первого» DaGou (у этой модели гибридной версии нет) варьируется от 17 200 до 24 100 долларов.



Позже новый кроссовер Haval наверняка отправят на экспорт, но вот под каким именем – пока неизвестно.