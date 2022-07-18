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  • Крутая Собака от Haval выходит на рынок: меньше, но пока дороже родственного Dargo

Крутая Собака от Haval выходит на рынок: меньше, но пока дороже родственного Dargo

18.07.2022 496 0 0

На данный момент новый кроссовер предложен лишь с одним мотором, при этом для модели предусмотрен полный привод. Прайс-лист пока предварительный, впрочем, реальные цены не должны сильно отличаться.

 

Еще в 2020 году принадлежащий компании Great Wall бренд Haval вывел на домашний рынок кросс с довольно брутальным внешним обликом: в Китае модель зовется DaGou, то есть Big Dog или Большая Собака (до РФ автомобиль добрался в июне 2022-го под именем Dargo). А в апреле 2021-го марка заявила о том, что у нее будет отдельное семейство SUV с подобным дизайном, тогда же показали предвестника второй модели новой серии – концепт X Dog. Товарное воплощение шоу-кара анонсировали в самом начале нынешнего года: на родине такой Haval получил имя KuGou, что можно перевести как Cool Dog или Крутая Собака (ну или «классная»). Презентацию серийного пятиместного паркетника провели в Поднебесной пару недель назад, и вот теперь там открыли прием заявок.

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Напомним, в основе Haval KuGou лежит платформа Lemon, на которой построены почти все свежие модели бренда, включая DaGou/Dargo. Конвейерный кроссовер в целом сохранил внешность концепта X Dog, разве что слегка переделали бамперы да установили обычные ручки дверей (у предвестника передние ручки – выдвижные, задние – спрятаны сверху). Особенности экстерьера – нарочито грубые черты, «заквадраченные» колесные арки, сросшиеся с радиаторной решеткой круглые фары с диодными «плюсами» внутри, «парящая» крыша и «выпуклость» на корме. Последняя – чисто декоративный элемент, креплений для запаски нет.

До премьеры серийного KuGou считалось, что он будет крупнее родственного DaGou, но нет, новый кроссовер, напротив, заметно компактнее. Длина Крутой Собаки равна 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм. Габариты стандартного китайского Haval DaGou (на родине марки также продают «внедорожную» версию с более агрессивным обвесом): 4620/1910/1780 мм, расстояние между осями – 2738 мм. Паспортный дорожный просвет Haval KuGou – 196 мм против 200 мм у брата.

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В отличие от экстерьера, интерьер по сравнению с прототипом сильно упростили. Так, если у Haval X Dog внутри множество экранов (в том числе, на рулевом колесе, тоннеле и дверях), то KuGou достались ставшие уже традиционными виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедиа-системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Отдельного блока управления «климатом» у товарного кроссовера нет – настройки интегрировали в центральный дисплей. А на тоннеле появился джойстик коробки (концепт его лишен), и он такой же, как у рамного внедорожника Tank 300 (Tank – еще один суббренд Great Wall). Зато оставили встроенные в подголовники передних кресел динамики (всего же в салоне может быть 18 динамиков). Объем багажника серийного KuGou – 493 литра, со сложенными спинками сидений второго ряда этот показатель увеличится до 1298 литров.

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Новинке также обещаны шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона. А еще предусмотрена функция «Ритм переднего сиденья»: кресла вибрируют в такт музыки.

В Китае Haval KuGou пока предложен только с одним двигателем – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 184 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями (у DaGou аналогичный мотор, плюс родственный кросс также доступен с турбодвижком 2.0 мощностью 211 л.с.). Новый SUV бывает с передним или полным приводом.

Цены еще предварительные, но реальный прайс-лист не должен сильно отличаться. Пока же за Haval KuGou просят примерно 18 500 – 22 200 долларов. Для сравнения, более крупный Haval DaGou с турбомотором 1.5 в Китае сегодня стоит где-то 17 500 – 22 000 долларов.

«Живые» продажи KuGou стартуют на родине бренда в третьем квартале текущего года. О планах вывести такой кроссовер на российский рынок местный офис Haval пока не объявлял.

Между тем семейство брутальных Хавейлов скоро пополнится еще одним SUV: ожидается, что это будет самая доступная модель в линейке.

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