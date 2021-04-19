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  • Премьеры Haval: X Dog и другие брутальные кроссоверы, а также новый флагман XY

Премьеры Haval: X Dog и другие брутальные кроссоверы, а также новый флагман XY

19.04.2021 238 1 0

На Шанхайском автосалоне принадлежащий компании Great Wall бренд представил пару новых концептов. Впрочем, в статусе шоу-каров эти SUV долго не задержатся. А еще марка анонсировала новое отдельное семейство.

 

В прошлом году в гамме Хавейла появился кроссовер DaGou, чье имя с китайского на английский переводится как Big Dog (то есть «большая собака»). У модели брутальный облик, из-за чего поначалу даже считалось, что она придет на смену рамному H5. Но нет, DaGou – это паркетник с несущим кузовом и передним приводом «в базе», ориентированный на молодежь. Для обоснования такого дизайна в Haval даже придумали нечто вроде новой категории «автомобиль в масштабе 3/4»: мол, он сочетает в себе черты «хардкорного внедорожника» (видимо, он состоит из них на те самые три четверти) и городского SUV. А на открывшемся сегодня, 19 апреля, Шанхайском мотор-шоу представлен еще один кросс в том же стиле – концепт X Dog. Более того, марка объявила о планах создать отдельное семейство «брутальных» паркетников, причем все модели вроде бы будут иметь слово Dog в названии: всего вместе с X Dog в ближайшие три года собираются выпустить шесть новых SUV.

Неспрятанная машина слева — серийный Haval DaGou, рядом с ним концепт X Dog. Затемненные кроссы — грядущие модели нового брутального семейства
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Неспрятанная машина слева — серийный Haval DaGou, рядом с ним концепт X Dog. Затемненные кроссы — грядущие модели нового брутального семейства
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Неспрятанная машина слева — серийный Haval DaGou, рядом с ним концепт X Dog. Затемненные кроссы — грядущие модели нового брутального семейства
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Неспрятанная машина слева — серийный Haval DaGou, рядом с ним концепт X Dog. Затемненные кроссы — грядущие модели нового брутального семейства
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Итак, Haval X Dog тоже получил «прямоугольный» кузов и круглые фары, при этом последние «срослись» с широкой радиаторной решеткой. Ручки передних дверей сделали выдвижными, а задние ручки спрятали сверху. Другие особенности экстерьера – большие колеса, «парящая» крыша и «выпуклость» на багажной двери, стилизованная под букву H. Габариты не названы, впрочем, X Dog явно крупнее DaGou. Длина последнего кроссовера равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм.

Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Внутри новой «собаки» — царство экранов: дисплеи есть по краям передней панели, на дверях, центральном тоннеле и даже на рулевом колесе. «Приборка», разумеется, тоже виртуальная, а по центру установлен большой тачскрин мультимедийной системы. Впрочем, не будем забывать о том, что перед нами концепт и у серийной версии количество экранов урежут.

Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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О начинке в Haval не рассказали. Вероятно, как и DaGou, X Dog построен на платформе Lemon, она же должна лечь в основу и остальных кроссоверов нового семейства. Не исключено, что у товарному «иксу» достанется гибридная установка, полный привод тоже наверняка будет. Ну а нынешний DaGou в Китае доступен с бензиновыми «турбочетверками» GW4B15A 1.5 и GW4N20 2.0 (новая разработка Great Wall) мощностью 169 и 211 л.с. соответственно, оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У машин с двухлитровым мотором есть полный привод с многодисковой муфтой Haldex на задней оси и принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Одновременно с X Dog в Шанхае дебютировал кроссовер Haval XY («икс-игрек»), и он тоже пока в статусе концепта, но ненадолго – некоторые местные СМИ пишут, что серийным SUV якобы станет уже в этом году. Если линейка Dog считается молодежной, то второй кросс заявлен в качестве флагмана бренда. Этот паркетник отличился дизайном экстерьера – он выполнен в новом, нетипичном для остальных нынешних моделей Хавейла стиле («брутальную» серию Dog в расчет не берем): спереди XY красуется единая светящаяся полоска, выполняющая роль ходовых огней, ниже расположены блоки основных фар, причем они являются как бы продолжением радиаторной решетки, плюс у SUV «заваленные» задние стойки крыши и фонари в виде «игреков». Салон еще не показали.

Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Haval XY точно создан на «тележке» Lemon. Кроме того, для него заявлена «цифровая платформа» Coffee Intelligence, которая также имеется у свежего премиального кроссовера Wey Mocha (этот бренд тоже принадлежит Great Wall): у Вея сие подразумевает, в том числе, наличие автопилота третьего уровня (машина может сама передвигаться по трассе), работу которого обеспечивают чип Qualcomm 8155, множество датчиков и камер, лидар, плюс 5G и V2X (кроссовер может обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями). Но в релизе, посвященном XY, о платформе Coffee пока сказано лишь, что с ней кроссовер «обладает полноценным интеллектуальным взаимодействием» и «персонализированным голосовым взаимодействием», что бы это ни значило.

Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
3 / 6
Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Концепт Haval XY
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Паркетник получил гибридную установку Lemon DHT собственной разработки Great Wall, но и тут без подробностей. Китайские профильные медиа считают, что в ее состав вошел турбомотор 1.5, а совокупная отдача – 245 л.с.

О планах продавать серийное воплощение Haval XY в России информации пока нет. Зато у нас может появиться Haval DaGou – не так давно этот кроссовер показали местным дилерам марки.

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1 комментарий
19.04.2021 16:44
Papirus (@sc_1968)

Главное что б не забыли кнопку «автоподжиг» в базовой комплектации

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