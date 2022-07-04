В семействе брутальных кроссоверов Haval грядёт пополнение: фото самой дешёвой модели

Два года назад принадлежащая компании Great Wall марка Haval вывела на домашний рынок кроссовер с брутальным обликом: на родине модель зовется DaGou, то есть Big Dog или Большая Собака (до РФ этот паркетник добрался в минувшем месяце под именем Dargo). Паркетник оказался удачным, так что в 2021-м бренд объявил о том, что у него будет целое отдельное семейство SUV с подобным дизайном. Второй кросс уже рассекречен – в Китае вот-вот стартуют продажи KuGou (Cool Dog или Крутая Собака), выросшего из концепта X Dog. А следом подтянется еще одна «пятидверка»: фото замаскированного тестового образца опубликовало местное издание Autohome.
Предполагается, что застуканный шпионами паркетник окажется самой дешевой моделью в семействе. Имя пока неизвестно, но в КНР кросс наверняка тоже будет «собакой» с приставкой. Модель получит сросшиеся с решеткой фары с фирменными для семейства круглыми диодными ходовыми огнями, также ему достанутся «заквадраченные» колесные арки, наружные зеркала на отдельных ножках и необычные задние фонари, а на крыше установят рейлинги.
Интерьер еще не засвечен, но и так понятно, что внутри будут виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедийной системы.
Скорее всего, как и большинство свежих паркетников Haval (включая «брутальные» модели), новинка построена на платформе Lemon. В моторную гамму может войти бензиновая «турбочетверка» 1.5: на родственных DaGou и KuGou этот двигатель выдает 184 л.с. Наличие полного привода под вопросом – не исключено, что на правах модели «начального уровня» грядущий кросс будет исключительно переднеприводным.
По неофициальным данным, премьера нового паркетника Haval пройдет в конце этого – начале следующего года, причем SUV может дебютировать в статусе концепта. Вероятно, модель отправят на экспорт: в этом случае ее должны переименовать.
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Катайтесь сами на своих китаезовских помойках за такие бабки...Я за них лучше трехгодовалую япошку или немца возьму