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  • В семействе брутальных кроссоверов Haval грядёт пополнение: фото самой дешёвой модели

В семействе брутальных кроссоверов Haval грядёт пополнение: фото самой дешёвой модели

04.07.2022 887 1 2

На родине бренда новинка, скорее всего, окажется очередной «собакой», а вот для экспортной версии должны подобрать иное имя.

 

Два года назад принадлежащая компании Great Wall марка Haval вывела на домашний рынок кроссовер с брутальным обликом: на родине модель зовется DaGou, то есть Big Dog или Большая Собака (до РФ этот паркетник добрался в минувшем месяце под именем Dargo). Паркетник оказался удачным, так что в 2021-м бренд объявил о том, что у него будет целое отдельное семейство SUV с подобным дизайном. Второй кросс уже рассекречен – в Китае вот-вот стартуют продажи KuGou (Cool Dog или Крутая Собака), выросшего из концепта X Dog. А следом подтянется еще одна «пятидверка»: фото замаскированного тестового образца опубликовало местное издание Autohome.

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Предполагается, что застуканный шпионами паркетник окажется самой дешевой моделью в семействе. Имя пока неизвестно, но в КНР кросс наверняка тоже будет «собакой» с приставкой. Модель получит сросшиеся с решеткой фары с фирменными для семейства круглыми диодными ходовыми огнями, также ему достанутся «заквадраченные» колесные арки, наружные зеркала на отдельных ножках и необычные задние фонари, а на крыше установят рейлинги.

Интерьер еще не засвечен, но и так понятно, что внутри будут виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедийной системы.

Скорее всего, как и большинство свежих паркетников Haval (включая «брутальные» модели), новинка построена на платформе Lemon. В моторную гамму может войти бензиновая «турбочетверка» 1.5: на родственных DaGou и KuGou этот двигатель выдает 184 л.с. Наличие полного привода под вопросом – не исключено, что на правах модели «начального уровня» грядущий кросс будет исключительно переднеприводным.

Темно-зеленый кроссовер — Haval DaGou (в РФ это Dargo), второй — Haval KuGou
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Темно-зеленый кроссовер — Haval DaGou (в РФ это Dargo), второй — Haval KuGou
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Темно-зеленый кроссовер — Haval DaGou (в РФ это Dargo), второй — Haval KuGou
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Темно-зеленый кроссовер — Haval DaGou (в РФ это Dargo), второй — Haval KuGou
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По неофициальным данным, премьера нового паркетника Haval пройдет в конце этого – начале следующего года, причем SUV может дебютировать в статусе концепта. Вероятно, модель отправят на экспорт: в этом случае ее должны переименовать.

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1 комментарий
04.07.2022 21:27
RFR 17

Катайтесь сами на своих китаезовских помойках за такие бабки...Я за них лучше трехгодовалую япошку или немца возьму

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