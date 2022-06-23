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  • Брутальный компактный кроссовер Haval KuGou: официальные фото салона

Брутальный компактный кроссовер Haval KuGou: официальные фото салона

23.06.2022 1191 0 2

Китайский бренд Haval раскрыл интерьер кроссовера KuGou из брутальной, «собачьей» линейки. Упрощений по сравнению с концептом много, но получилось всё равно стильно.

 

Предтечей Haval KuGou стал показанный в апреле прошлого года концепт X Dog, а внешность серийной версии кроссовера китайский бренд, принадлежащая компании Great Wall, рассекретил в минувшем январе. Полноценная премьера Haval KuGou в Китае должна была состояться сегодня, 23 июня, но, как сообщает журнал Autohome, мероприятие отменили из-за продолжающейся в Поднебесной пандемии COVID-19 и сопутствующих ограничений.

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Вместо премьеры Haval опубликовал снимки салона KuGou. Общий стиль концепта X Dog сохранён, но серийный KuGou ожидаемо лишился большей части экранов (у концепта они были встроены в дверные карты, дефлекторы системы вентиляции и даже руль) и гигантской «скобы» на центральном тоннеле, зато от концепта сохранились встроенные в подголовники громкоговорители аудиосистемы — это пока редка опция для массовых и относительно недорогих кроссоверов.

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Экранов у серийного KuGou всего два — приборный и мультимедийный. На центральном тоннеле видим большой лоток с беспроводной зарядкой для смартфона, кнопку запуска двигателя, шайбу выбора ездовых режимов и очень эффектный селектор АКП, позаимствованный у Tank 300 (Tank — это ещё одна принадлежащая Great Wall марка, выпускающая внедорожники и кроссоверы). Отдельного блока микроклимата у Haval KuGou нет — все настройки зашиты в меню мультимедийной системы. Руль — такой же, как у недавно дебютировавшего в России кроссовера Haval Dargo.

Haval KuGou имеет чуть более скромные габариты, чем Dargo, и стоит в модельном ряду на ступеньку ниже — это заметно в том числе по дизайну салона: у Dargo больше контрастных вставок и оригинальных элементов. Длина KuGou — 4520 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1745 мм, колёсная база — 2710 мм.

В основе KuGou лежит модульная платформа Lemon — та же, что у локализованных в РФ Haval Dargo и Haval Jolion, а это значит, что можно ожидать полноприводную версию. Официальных технических подробностей о KuGou пока нет, известно лишь, что в Китае он будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с.

Напомним, что имя KuGou переводится как Cool Dog или «Крутая Собака», а Haval Dargo в Китае называется DaGou, то есть Big Dog или «Большая собака». Для экспортных версий от «собачьей» семантики китайский производитель решил отказаться, так что если KuGou до нас доберётся, то под другим именем. Конкретных планов на сей счёт Haval пока не озвучивал, но теоретически наладить сборку этой модели на заводе Haval в Тульской области можно довольно быстро — многие узлы и агреаты такие же, как у Dargo и Jolion.

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