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  • Ещё один брутальный кроссовер Haval: это Крутая Собака размером с VW Tiguan

Ещё один брутальный кроссовер Haval: это Крутая Собака размером с VW Tiguan

10.01.2022 548 0 1

Принадлежащий концерну Great Wall бренд распространил изображения нового серийного паркетника. Кроме того, стали известны основные характеристики.

 

В 2020 году Haval вывел на домашний рынок кросс с довольно брутальным внешним обликом: на родине модель зовется DaGou, то есть Big Dog или Большая Собака. А в апреле 2021-го марка заявила о том, что у нее будет отдельное семейство SUV с подобным дизайном, тогда же показали предвестника второй модели этой линейки – концепт X Dog. Затем в Сеть начали выкладывать шпионские фото тестовых прототипов. И вот, наконец, опубликованы фирменные картинки серийного воплощения X Dog, вдобавок объявлено имя: в Китае кроссовер назвали KuGou, что можно перевести как Cool Dog или Крутая Собака (ну или «классная»). Одновременно в базе местного минпрома появились снимки реальной машины и кое-какая информация.

Серийный Haval KuGou
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Серийный Haval KuGou
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Серийный Haval KuGou
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Серийный Haval KuGou
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Серийный Haval KuGou
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Итак, KuGou в целом сохранил внешность шоу-кара, разве что слегка упростили бамперы да установили обычные ручки дверей (у X Dog передние ручки – выдвижные, задние – спрятаны сверху). Особенности экстерьера – нарочито грубые черты, «заквадраченные» колесные арки, сросшиеся с радиаторной решеткой круглые фары, «парящая» крыша и «выпуклость» на корме. Последняя – чисто декоративный элемент, креплений для запаски нет, при этом «выпуклость» может быть окрашена в черный цвет.

Серийный Haval KuGou

Прежде считалось, что второй SUV «собачьего» семейства окажется крупнее DaGou, но нет, Haval KuGou компактнее, по габаритам он близок к нашему нынешнему Volkswagen Tiguan: длина нового «китайца» составляет 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм. Размеры Haval DaGou: 4620/1890/1780 мм, расстояние между осями – 2738 мм.

Серийный Haval KuGou на фото минпрома КНР
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Серийный Haval KuGou на фото минпрома КНР
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Серийный Haval KuGou на фото минпрома КНР
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Серийный Haval KuGou на фото минпрома КНР
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Серийный Haval KuGou на фото минпрома КНР
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Официальных изображений интерьера Крутой Собаки еще нет, но мы уже видели салон на снимках папарацци, и он проще, чем у концепта. Так, если у Haval X Dog внутри множество экранов (в том числе, на рулевом колесе, тоннеле и дверях), то KuGou достались ставшие уже традиционными виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедиа-системы. Отдельного блока управления «климатом» у товарного кроссовера нет, стало быть, настройки интегрировали в центральный дисплей. А на тоннеле появился джойстик коробки (концепт его лишен), и он такой же, как у рамного внедорожника Tank 300 (Tank – еще один суббренд Great Wall).

Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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В основе Haval KuGou лежит платформа Lemon, на которой также построены DaGou, Jolion и другие свежие модели бренда. Двигатель в документах китайского сертификационного органа пока обнаружен один – бензиновая «турбочетверка» GW4B15L 1.5 мощностью 184 л.с. У родственного DaGou в КНР тоже есть полуторалитровый турбомотор, но он слабее (GW4B15A с отдачей в 169 л.с.), плюс этому SUV еще положен турбодвигатель GW4N20 2.0 мощностью 211 л.с., с которым кросс бывает полноприводным. Скорее всего, KuGou на родине также получит двухлитровый движок и версию 4WD.

Полноценную премьеру новый кроссовер Haval справит в Поднебесной в первой половине 2022-го. Позже SUV наверняка доберется и до других рынков, но экспортный вариант переименуют, как это произошло с DaGou: в остальных странах этот кросс зовется Dargo. К слову, Haval Dargo скоро должен появиться и в России.

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