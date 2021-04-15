Great Wall сделала Tank отдельным брендом: новые внедорожники и Cybertank на разогреве

Премьера моделей новоявленной марки пройдет на следующей неделе. Ну а пока нам предложено полюбоваться на особую версию вездехода, который уже доступен на домашнем рынке.

В прошлом году принадлежащий компании Great Wall бренд Wey (считается премиальным) представил рамный внедорожник Tank 300. На родине «трехсотый» стартовал в начале 2021-го, по итогам первого квартала цифры не то чтобы рекордные, но все же на эту модель пришлось более половины от объема продаж марки: вездеход разошелся тиражом в 14 323 экземпляра (всего в январе-марте реализовано 25 999 Веев). И вот на этом фоне Great Wall объявила о том, что Tank становится самостоятельным брендом, под ним будут выпускать «настоящие» вездеходы, ну а в гамме Wey останутся дорогие кроссоверы.

Wey Tank 300. Скоро модель, очевидно, будет называться просто Tank 300 1 / 4 Wey Tank 300. Скоро модель, очевидно, будет называться просто Tank 300 2 / 4 Wey Tank 300. Скоро модель, очевидно, будет называться просто Tank 300 3 / 4 Wey Tank 300. Скоро модель, очевидно, будет называться просто Tank 300 4 / 4

Полноценную презентацию новой марки проведут в рамках Шанхайского автосалона, который откроется 19 апреля. Тем временем Tank уже запустил в местных соцсетях тизерную кампанию: судя по всему, в Шанхае дебютируют минимум два новых внедорожника, но не исключено, что в статусе концептов. Тот, что поменьше, выглядит так же брутально, как и «трехсотый» (эта модель превратится в «просто» Tank 300, без Wey), среди особенностей экстерьера – запаска на распашной задней двери, выставленные напоказ сдвоенные патрубки выхлопной системы и прямоугольные светодиодные фонари. Второй вездеход, вероятно, будет объявлен флагманом. У этой машины вроде бы более «прилизанный» дизайн, хотя решетка с вертикальными смотрится довольно агрессивно. Местные профильные СМИ пишут, что длина составляет где-то 5,2 метра, ожидается, что модель предложат и с трехрядным, и с четырехместным салоном.



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Скорее всего, как и Tank 300, у новых машин рамное шасси, в гамму может войти бензиновый турбомотор V6 3.0, который сочетается с девятиступенчатым «автоматом» (и двигатель, и коробка – собственной разработки Great Wall). Также наверняка будет гибридная версия.



Больше подробностей о марке Tank и ее новинках должно появиться после презентации, ну а скрасить ожидание призвана рассекреченная сегодня особая версия «трехсотого» — Cybertank. В этом исполнении внедорожник обрел еще более массивные бамперы, в передний встроены светодиодные ходовые огни в виде «игреков», дополнительная светящаяся полоска есть и на радиаторной решетке. Расширители колесных арок окрашены в цвет кузова, на капоте появился воздухозаборник, на крыше – странная нашлепка, плюс крупный спойлер. На багажной двери вместо запаски установили прямоугольный короб. Салон же почти полностью выполнен в белом цвете, но при этом внутри есть глянцевые черные вставки и много хрома.

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По информации китайских медиа, двигатель и коробка перешли со стандартного Wey Tank 300 – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 227 л.с. и восьмиступенчатый «автомат».



Пока нет данных о том, поступит ли Cybertank в продажу, или же это просто шоу-кар. Любопытно, что на кузове нет никаких эмблем, а вот на рулевом колесе красуется лого марки Tank, а не Wey. Не исключено, что Cybertank выпустят лимитированным тиражом, дабы отпраздновать появление нового бренда.

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Кстати, недавно Wey Tank 300 показали российским дилерам Haval (Хавейл тоже принадлежит Great Wall), то есть возможность появления этого внедорожника на нашем рынке рассматривается. Но пока неизвестно, под какой маркой его будут продавать, если положительное решение все же примут.

