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  • Шпионы заглянули в салон будущего кроссовера Haval X Dog: проще, чем у предвестника

Шпионы заглянули в салон будущего кроссовера Haval X Dog: проще, чем у предвестника

20.12.2021 238 0 0

Как и предполагалось, экранов в интерьере серийного SUV поубавится. А еще новинка Haval кое-что позаимствует у внедорожника Tank 300.

 

Первые фото застуканного во время испытаний нового Хавейла выложили в Сеть в ноябре, однако тогда папарацци не смогли заглянуть в его салон. А теперь им удалось: свежие кадры опубликовало китайское издание Autohome. Напомним, принадлежащий компании Great Wall бренд тестирует серийное воплощение концепта X Dog, дебютировавшего минувшей весной в Шанхае. К слову, это будет вторая модель в анонсированном ранее семействе «брутальных» SUV, она присоединится к кроссоверу DaGou (его имя с китайского можно перевести как Big Dog, то есть «большая собака»).

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Если внешне новый кросс в целом сохранит дизайн своего предвестника, то салон упростят. Так, у шоу-кара внутри множество экранов – в том числе, на рулевом колесе, тоннеле и дверях. Товарному же X Dog достанутся уже ставшие традиционными виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедийной системы. Отдельного блока управления «климатом» не видать, то есть настройки, вероятно, интегрировали в центральный дисплей. На тоннеле появился джойстик коробки (концепт его лишен), и он такой же, как у рамного внедорожника Tank 300 (Tank – еще один суббренд Great Wall).

По предварительным данным, X Dog разделит платформу Lemon с Haval DaGou. Габариты нового SUV все еще неизвестны, но он явно крупнее. Длина DaGou равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм. От младшего кросса новинке также могут достаться бензиновые «турбочетверки» GW4B15A 1.5 и GW4N20 2.0 мощностью 169 и 211 л.с. соответственно. Haval DaGou в Китае доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у машин с двухлитровым мотором есть полный привод с многодисковой муфтой Haldex на задней оси и принудительной блокировкой заднего дифференциала. Полный привод наверняка будет и у старшего кроссовера.

Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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Концепт Haval X Dog
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На родине продажи кроссовера Haval X Dog стартуют в следующем году. После того, как новинка освоит домашний рынок, ее, видимо, отправят на экспорт.

Между тем родственный Haval DaGou только-только начинает свою зарубежную карьеру, причем у версии для других странах оказались свои особенности: вне Китая кросс зовется Dargo, вдобавок ему подправили дизайн передней части. Такой SUV должен появиться и в России – об этом говорилось в пресс-релизах глобальных офисов Great Wall и Haval. Более того, по неофициальной информации, выпуск модели для российского рынка могут наладить на Тульском заводе Хавейла.

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