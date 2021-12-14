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  • Кроссовер Haval Dargo, который ждут в России: фирменное изображение салона

Кроссовер Haval Dargo, который ждут в России: фирменное изображение салона

14.12.2021 937 0 0

На нашем рынке SUV с довольно брутальным дизайном, скорее всего, появится в следующем году. По неофициальным данным, в РФ покупателям предложат машины локальной сборки.

 

О том, что за пределами Китая кроссовер Haval DaGou (то есть Big Dog или «Большая собака») будет называться Dargo, официально объявили на прошлой неделе. Тогда же состоялся первый публичный показ экспортной версии, его провели на автосалоне в Саудовской Аравии, где и начнется зарубежная карьера модели. А теперь местное подразделение опубликовало фирменное изображение интерьера Dargo, вдобавок глобальный офис Haval выложил в Сеть короткий видеоролик, посвященный SUV.

Haval Dargo
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Haval Dargo
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Напомним, внешне предназначенный для других стран кросс отличился от китайского DaGou оформлением передней части: Dargo достались иные бампер и радиаторная решетка, к тому же фары срослись с решеткой, хотя диодные «кольца» оставили. Габариты все еще не раскрыты. Длина версии для КНР составляет 4620 мм, колесная база – 2738 мм, заявленный дорожный просвет – 200 мм.

Внутри же Haval Dargo полностью скопировал DaGou, главные «фишки» интерьера – двухэтажный центральный тоннель, виртуальная «приборка» с козырьком, мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином, вертикальные дефлекторы обдува и шайба вместо традиционного рычага коробки. На родине для модели еще предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, проекционный дисплей. Скорее всего, весь этот набор будет и у Dargo.

Haval Dargo

По предварительной информации, моторную гамму кроссовер разделил с версией для Китая. Речь идет о бензиновых «турбочетверках» 1.5 и 2.0, на Haval DaGou они выдают 169 и 211 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссовер с базовым мотором бывает только переднеприводным, для модели с двухлитровым движком предусмотрен полный привод с муфтой Haldex на задней оси.

Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Внешняя пресс-служба российского подразделения Haval продуктовые планы компании не комментирует, зато в релизе глобального офиса четко говорится о том, что РФ входит в список стран, в которых Dargo появится, причем «в ближайшем будущем». Судя по всему, до нас кроссовер доберется уже в 2022-м. Кроме того, по неофициальным данным, выпуск модели для российского рынка могут наладить на Тульском заводе Хавейла.

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