У собравшегося в Россию брутального кроссовера Haval появится старший брат

На прошедшем в апреле Шанхайском автосалоне принадлежащий компании Great Wall бренд Haval объявил о том, что создаст целое семейство кроссоверов с брутальным дизайном. Родоначальником стал дебютировавший годом ранее кросс DaGou, имя которого с китайского можно перевести как Big Dog, то есть «большая собака». Кстати, на родине марки вроде бы все модели новой линейки будут «собаками» — видимо, с различными приставками. Вот и предвестника второго SUV этой серии, чья премьера состоялась в том же Шанхае, нарекли Haval X Dog. А теперь в Китае поймали тестовый прототип новой «собаки», снимки опубликовало местное издание Autohome.

Судя по фото, серийный кросс в целом сохранит дизайн концепта, разве что у застуканной машины стандартные ручки дверей, а не выдвижные (у X Dog к тому же задние ручки расположены сверху). Особенности экстерьера – нарочито грубые черты, «заквадраченные» колесные арки, сросшиеся с радиаторной решеткой круглые фары, «парящая» крыша и «выпуклость» на корме (скорее всего, там будет запаска или дополнительный бокс). Габариты концепта не были названы, но X Dog явно крупнее DaGou. Длина последнего равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм.



В салон нового кроссовера папарацци заглянуть не удалось. У шоу-кара было множество дисплеев (в том числе, на рулевом колесе и в дверях), однако товарному SUV наверняка оставят лишь виртуальную «приборку» да большой тачскрин мультимедиа-системы.



О технике концепта X Dog тоже не рассказывали. Скорее всего, серийный кроссовер разделит платформу Lemon с Haval DaGou, от младшего SUV новинке также могут достаться бензиновые «турбочетверки» GW4B15A 1.5 и GW4N20 2.0 мощностью 169 и 211 л.с. соответственно. DaGou в Китае предложен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у машин с двухлитровым мотором есть полный привод с многодисковой муфтой Haldex на задней оси и принудительной блокировкой заднего дифференциала. Полный привод, вероятно, будет и у старшего кросса.



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Новый кроссовер Haval в Китае ждут в следующем году. После того, как модель освоит домашний рынок, ее, очевидно, отправят на экспорт. Но «собак» от Haval за рубежом не будет: модели новой серии переименуют. Так, Haval DaGou уже превратился в Dargo, причем этот кросс, по неофициальным данным, вот-вот «пропишется» в России.

