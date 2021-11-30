Новинки ×
  • У собравшегося в Россию брутального кроссовера Haval появится старший брат

У собравшегося в Россию брутального кроссовера Haval появится старший брат

30.11.2021 3776 0 1

В Сеть выложили фотографии с испытаний нового SUV китайской марки – серийного воплощения концепта X Dog. Внешне модель почти полностью повторит своего предвестника.

 

На прошедшем в апреле Шанхайском автосалоне принадлежащий компании Great Wall бренд Haval объявил о том, что создаст целое семейство кроссоверов с брутальным дизайном. Родоначальником стал дебютировавший годом ранее кросс DaGou, имя которого с китайского можно перевести как Big Dog, то есть «большая собака». Кстати, на родине марки вроде бы все модели новой линейки будут «собаками» — видимо, с различными приставками. Вот и предвестника второго SUV этой серии, чья премьера состоялась в том же Шанхае, нарекли Haval X Dog. А теперь в Китае поймали тестовый прототип новой «собаки», снимки опубликовало местное издание Autohome.

Судя по фото, серийный кросс в целом сохранит дизайн концепта, разве что у застуканной машины стандартные ручки дверей, а не выдвижные (у X Dog к тому же задние ручки расположены сверху). Особенности экстерьера – нарочито грубые черты, «заквадраченные» колесные арки, сросшиеся с радиаторной решеткой круглые фары, «парящая» крыша и «выпуклость» на корме (скорее всего, там будет запаска или дополнительный бокс). Габариты концепта не были названы, но X Dog явно крупнее DaGou. Длина последнего равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм.

В салон нового кроссовера папарацци заглянуть не удалось. У шоу-кара было множество дисплеев (в том числе, на рулевом колесе и в дверях), однако товарному SUV наверняка оставят лишь виртуальную «приборку» да большой тачскрин мультимедиа-системы.

О технике концепта X Dog тоже не рассказывали. Скорее всего, серийный кроссовер разделит платформу Lemon с Haval DaGou, от младшего SUV новинке также могут достаться бензиновые «турбочетверки» GW4B15A 1.5 и GW4N20 2.0 мощностью 169 и 211 л.с. соответственно. DaGou в Китае предложен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у машин с двухлитровым мотором есть полный привод с многодисковой муфтой Haldex на задней оси и принудительной блокировкой заднего дифференциала. Полный привод, вероятно, будет и у старшего кросса.

Концепт Haval X Dog
1 / 6
Концепт Haval X Dog
2 / 6
Концепт Haval X Dog
3 / 6
Концепт Haval X Dog
4 / 6
Концепт Haval X Dog
5 / 6
Концепт Haval X Dog
6 / 6

Новый кроссовер Haval в Китае ждут в следующем году. После того, как модель освоит домашний рынок, ее, очевидно, отправят на экспорт. Но «собак» от Haval за рубежом не будет: модели новой серии переименуют. Так, Haval DaGou уже превратился в Dargo, причем этот кросс, по неофициальным данным, вот-вот «пропишется» в России.

кроссовер Китай авторынок шпионские фото новинки Haval Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика «Литры или амперы»: для каких машин нужны особо мощные пусковые бустеры Как выбрать пусковое устройство для своего автомобиля? Все они для бортовой сети 12 вольт, но мощность весьма различна… Недостаточно мощное – не справится, избыточно мощное – деньги на ветер... 70 0 0 01.12.2021
Статьи / Авто и технологии Чистый воздух в один клик: как нанотехнологии делают жизнь комфортнее Свежесть и чистота воздуха напрямую влияют на качество нашей жизни. Но дышать полной грудью хочется не только в горах Швейцарии, но и в собственном доме, и на пути к нему. 82 0 0 01.12.2021
Статьи / Авто недели Fabia впереди, Octavia сзади и простор внутри: стоит ли покупать Skoda Roomster за 650 тысяч Выбирая практичный и просторный автомобиль для семьи, многие непременно хотят получить кроссовер. Однако у тех, кто не готов переплачивать за имидж и условный полный привод, тоже есть неплох... 669 0 0 01.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17391 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16144 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 14983 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings