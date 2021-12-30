Кроссовер Haval Dargo, который должен добраться до России: новые изображения и видео

В родном Китае кросс с довольно брутальным внешним обликом дебютировал в 2020 году, там модель зовется DaGou (Big Dog или «Большая собака»). Экспортной же версии присвоили имя Dargo, а ее первый показ состоялся на автосалоне в Саудовской Аравии в начале декабря. Затем Haval выложил на своих страницах в соцсетях несколько фирменных картинок и видео с кроссовером, и вот новая порция, причем к глобальному офису присоединились подразделения из разных стран, включая Молдавию и Украину.

Haval Dargo 1 / 3 Haval Dargo 2 / 3 Haval Dargo 3 / 3

Предназначенный для других рынков SUV внешне отличается от китайского варианта. Так, Dargo получил чуть более внушительные бамперы и иную радиаторную решетку. Вдобавок фары срослись с решеткой (но диодные «кольца» оставили), а массивные накладки на колесных арках дополнительно «проштампованы». Габариты официально все еще не объявлены. Длина версии для КНР составляет 4620 мм, колесная база – 2738 мм, заявленный дорожный просвет – 200 мм.



Haval Dargo 1 / 4 Haval Dargo 2 / 4 Haval Dargo 3 / 4 Haval Dargo 4 / 4

Внутри же Haval Dargo полностью повторил DaGou, главные «фишки» интерьера – виртуальная «приборка» с козырьком, мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином, вертикальные дефлекторы обдува, двухэтажный центральный тоннель и шайба вместо традиционного рычага коробки. Об остальном оснащении экспортного кроссовера пока не рассказали. Скорее всего, как и в Поднебесной, для Dargo еще будут предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора и проекционный дисплей.



Напомним, в основе DaGou/Dargo лежит платформа Lemon, на которой построены многие свежие модели концерна Great Wall (в том числе, Haval Jolion). Китайцам кроссовер предложен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 211 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. DaGou с базовым мотором бывает только переднеприводным, для модели с двухлитровым движком предусмотрен полный привод с муфтой Haldex на задней оси. У Dargo на видео и на одной из картинок имеется значок 4WD, то есть, двигатель 2.0 за рубежом точно будет.

Haval DaGou для Китая 1 / 4 Haval DaGou для Китая 2 / 4 Haval DaGou для Китая 3 / 4 Haval DaGou для Китая 4 / 4

Экспортную карьеру SUV начнет в 2022 году — в частности, на украинский рынок новинка должна выйти уже в марте. Что же касается России, то местное подразделение Haval продуктовые планы не комментирует, однако в опубликованном ранее релизе глобального офиса четко говорится о том, что РФ входит в список стран, в которых Dargo появится. Судя по всему, до нас кроссовер тоже доберется в следующем году. Кроме того, по неофициальным данным, выпуск модели для российского рынка могут наладить на Тульском заводе Хавейла.

