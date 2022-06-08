Новинки ×
  • Haval Dargo-2022 официально дебютировал в Москве: объявлены российские цены и комплектации

Haval Dargo-2022 официально дебютировал в Москве: объявлены российские цены и комплектации

08.06.2022 361 1 0

Сертификация кроссовера Haval Dargo в России началась еще в августе 2021 года, но в продажу машина поступает только сейчас. Мы уже рассказывали о старте производства модели на тульском заводе компании и начале приема заказов, и вот теперь стали известны подробности о ценах и комплектациях.

 

На родине Haval этот кросс дебютировал еще в 2020 году, там он продается под именем DaGou, что в китайской транскрипции звучит как «большая собака». Интересно, что такое имя машине предложили дать поклонники бренда, принявшие участие в специально организованном для этого голосовании в местной социальной сети. А вот в других странах, включая Россию, модель зовется иначе – Dargo: по задумке маркетологов, это слово «обращается» к фразе Dare to go («Смело отправиться в путь»).

В основе кроссовера лежит свежая платформа Lemon, на которой также построен Haval Jolion, снискавший лавры одного из самых приятных в управлении среди китайских SUV. По габаритам машина сопоставима с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlanderr: длина Dargo равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм, паспортный дорожный просвет – 200 мм; углы въезда/съезда составляют 24 и 30 градусов соответственно. Адаптация для РФ – увеличенная емкость омывающей жидкости (4,5 л) и функция автоматического запуска двигателя.

На российском рынке пока представлен кросс с первоначальным дизайном экстерьера, как в родном Китае, хотя в других странах у модели еще более внушительный обвес. К слову, тот самый более брутальный SUV недавно стартовал и в Поднебесной – под видом спецверсии. То есть не исключено, что позже аналогичное исполнение появится и у нас, к тому же Haval сертифицировал в РФ оба варианта.

В интерьере Haval Dargo тоже присутствует легкий приключенческий стиль, тем не менее, сочетающийся с хорошим оснащением. Здесь и современная виртуальная приборная панель, и большой центральный дисплей, и стильная панель управления «климатом». Оригинальность интерьеру придают дверные карты с крупными ручками, которые могут быть окрашены в ярко-оранжевый цвет, как и элементы воздуховодов. Такой же контрастный оттенок и у прострочки обивки салона.

Россиянам Dargo предложен с бензиновой «турбочетверкой» GW4N20 2.0, которая выдает 192 л.с. и 320 Нм (в Китае – 211 л.с. и 325 Нм). Мотор может «питаться» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Передний привод имеет только базовый кроссовер, остальные исполнения – с подключаемым полным приводом.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Самый доступный Dargo — версия Comfort – по прайсу стоит 3 199 000 рублей. В список стандартного оборудования входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, однозонный климат-контроль, обогрев рулевого руля, подрулевые лепестки коробки передач, подогрев передних сидений, электрообогрев всей поверхности лобового стекла, подогрев форсунок омывателя, охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике, виртуальная «приборка» и мультимедиа-система (каждый экран диагональю 10,25”), камера заднего вида, шесть подушек безопасности, задний парктроник и круиз-контроль. Также переднеприводный кросс имеет систему выбора режима движения (Эко, Спорт, Стандарт, Снег).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Версия Elite стоит 3 399 000 рублей, начиная с этого исполнения появляются диодные противотуманки с функцией освещения поворотов, двухзонный «климат», датчик дождя, подогрев задних сидений, камеры кругового обзора и мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, плюс дополнительные режимы системы выбора движения (Грязь, Песок, Трава/Гравий, Ухабы). Комплектация Premium за 3 599 000 рублей – это еще панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника с сенсором, вентиляция передних кресел, проекционный дисплей, функция «прозрачный» капот, беспроводная зарядка для смартфона, кожаная отделка, передний парктроник.

Наконец, в арсенале топового Haval Dargo Tech Plus за 3 749 000 рублей значатся: семь подушек безопасности (включая коленную для водителя – впервые для Haval в РФ), функция массажа для водительского кресла, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе, ассистент движения задним ходом (кроссовер может «запомнить» последние 50 метров маршрута и воспроизвести в обратной последовательности все движения рулевого колеса).

А еще для владельцев богатых версий Premium и Tech Plus предусмотрено мобильное приложение, с помощью которого можно будет отпереть/запереть машину, открыть окна, настроить «климат» и т.д.

Для РФ Haval Dargo собирают на тульском заводе в режиме полного производственного цикла, продажи стартуют 9 июня.

кроссовер Россия авторынок новинки Haval Haval Dargo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
08.06.2022 22:10
Василий Зеленков

По дизайну конечно хорош, мне нравится и салон и внешка, но у Хавала беда с технической начинкой и надежностью, из всех китайцев в плане надежности нормально дела только у Чери

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Платишь только когда едешь: что такое каско в движении, и как это работает Нынешняя экономическая ситуация не располагает к крупным тратам. И именно в это время дорогое имущество как никогда нужно защитить и сохранить. Но как быть, если страхование автомобиля по ка... 227 0 0 07.06.2022
Статьи / Авто с пробегом Skoda Yeti с пробегом: ржавеющий дорестайлинг, шанс на крутой тюнинг и бессмертный салон Первый кроссовер марки Skoda получился очень необычным. Будучи чуть компактнее большинства конкурентов, он предлагал практически те же технические возможности, но за меньшие деньги. После ре... 870 1 0 07.06.2022
Статьи / Популярные вопросы Можно ли застраховать машину по ОСАГО без участия собственника Мы привыкли к тому, что заключение договора ОСАГО – это ответственность собственника автомобиля. Собственно, об этом фактически говорит и закон об ОСАГО. Но значит ли это, что застраховать... 295 0 9 06.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25482 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11567 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10988 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings