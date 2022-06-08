Haval Dargo-2022 официально дебютировал в Москве: объявлены российские цены и комплектации

Сертификация кроссовера Haval Dargo в России началась еще в августе 2021 года, но в продажу машина поступает только сейчас. Мы уже рассказывали о старте производства модели на тульском заводе компании и начале приема заказов , и вот теперь стали известны подробности о ценах и комплектациях.

На родине Haval этот кросс дебютировал еще в 2020 году, там он продается под именем DaGou, что в китайской транскрипции звучит как «большая собака». Интересно, что такое имя машине предложили дать поклонники бренда, принявшие участие в специально организованном для этого голосовании в местной социальной сети. А вот в других странах, включая Россию, модель зовется иначе – Dargo: по задумке маркетологов, это слово «обращается» к фразе Dare to go («Смело отправиться в путь»).

В основе кроссовера лежит свежая платформа Lemon, на которой также построен Haval Jolion, снискавший лавры одного из самых приятных в управлении среди китайских SUV. По габаритам машина сопоставима с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlanderr: длина Dargo равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм, паспортный дорожный просвет – 200 мм; углы въезда/съезда составляют 24 и 30 градусов соответственно. Адаптация для РФ – увеличенная емкость омывающей жидкости (4,5 л) и функция автоматического запуска двигателя.



На российском рынке пока представлен кросс с первоначальным дизайном экстерьера, как в родном Китае, хотя в других странах у модели еще более внушительный обвес. К слову, тот самый более брутальный SUV недавно стартовал и в Поднебесной – под видом спецверсии. То есть не исключено, что позже аналогичное исполнение появится и у нас, к тому же Haval сертифицировал в РФ оба варианта.



В интерьере Haval Dargo тоже присутствует легкий приключенческий стиль, тем не менее, сочетающийся с хорошим оснащением. Здесь и современная виртуальная приборная панель, и большой центральный дисплей, и стильная панель управления «климатом». Оригинальность интерьеру придают дверные карты с крупными ручками, которые могут быть окрашены в ярко-оранжевый цвет, как и элементы воздуховодов. Такой же контрастный оттенок и у прострочки обивки салона.



Россиянам Dargo предложен с бензиновой «турбочетверкой» GW4N20 2.0, которая выдает 192 л.с. и 320 Нм (в Китае – 211 л.с. и 325 Нм). Мотор может «питаться» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Передний привод имеет только базовый кроссовер, остальные исполнения – с подключаемым полным приводом.

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Самый доступный Dargo — версия Comfort – по прайсу стоит 3 199 000 рублей. В список стандартного оборудования входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, однозонный климат-контроль, обогрев рулевого руля, подрулевые лепестки коробки передач, подогрев передних сидений, электрообогрев всей поверхности лобового стекла, подогрев форсунок омывателя, охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике, виртуальная «приборка» и мультимедиа-система (каждый экран диагональю 10,25”), камера заднего вида, шесть подушек безопасности, задний парктроник и круиз-контроль. Также переднеприводный кросс имеет систему выбора режима движения (Эко, Спорт, Стандарт, Снег).



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Версия Elite стоит 3 399 000 рублей, начиная с этого исполнения появляются диодные противотуманки с функцией освещения поворотов, двухзонный «климат», датчик дождя, подогрев задних сидений, камеры кругового обзора и мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, плюс дополнительные режимы системы выбора движения (Грязь, Песок, Трава/Гравий, Ухабы). Комплектация Premium за 3 599 000 рублей – это еще панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника с сенсором, вентиляция передних кресел, проекционный дисплей, функция «прозрачный» капот, беспроводная зарядка для смартфона, кожаная отделка, передний парктроник.



Наконец, в арсенале топового Haval Dargo Tech Plus за 3 749 000 рублей значатся: семь подушек безопасности (включая коленную для водителя – впервые для Haval в РФ), функция массажа для водительского кресла, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе, ассистент движения задним ходом (кроссовер может «запомнить» последние 50 метров маршрута и воспроизвести в обратной последовательности все движения рулевого колеса).

А еще для владельцев богатых версий Premium и Tech Plus предусмотрено мобильное приложение, с помощью которого можно будет отпереть/запереть машину, открыть окна, настроить «климат» и т.д.



Для РФ Haval Dargo собирают на тульском заводе в режиме полного производственного цикла, продажи стартуют 9 июня.