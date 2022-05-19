Брутальный кроссовер Haval Dargo для России: салон, топ-версия и старт приёма заказов

Серийное производство нового кроссовера Dargo началось на тульском заводе Хавейла в апреле. Теперь же объявлено о старте приема предварительных заказов – заявку можно оформить на официальном сайте марки. Правда, цен все еще нет, как и полного списка комплектаций: пока раскрыто оснащение лишь топовой версии Tech Plus. Зато Haval наконец-то показал интерьер российского SUV. Впрочем, обо всем по порядку.

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Напомним, Dargo – это экспортное название кросса, в родном Китае его продают под именем DaGou (то есть Big Dog или «Большая собака»). В основе паркетника лежит платформа Lemon (на ней также построен Haval Jolion), он имеет независимую заднюю подвеску. Длина версии для РФ равна 4620 мм, колесная база – 2738 мм, паспортный дорожный просвет – 200 мм. Угол въезда – 24 градуса, съезда – 30 градусов. Адаптация для РФ – увеличенная емкость омывающей жидкости (4,5 л) и функция автоматического запуска двигателя.



На нашем рынке пока представлен кроссовер с первоначальным дизайном, как на родине, хотя в других странах у модели еще более внушительный обвес. К слову, тот самый более брутальный кросс недавно стартовал и в Поднебесной – под видом спецверсии. Так что позже аналогичное исполнение может появиться и у нас, к тому же Haval сертифицировал в РФ оба варианта.



Что же касается интерьера, то он един для всех стран. Главные «фишки» – виртуальная «приборка» (10,25”) с козырьком, мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином (12,3”), вертикальные дефлекторы обдува, двухэтажный центральный тоннель, шайба вместо традиционного рычага коробки и ручка на передней панели со стороны пассажира.

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В РФ модель доступна с бензиновой «турбочетверкой» GW4N20 2.0, которая выдает 192 л.с. и 320 Нм (в Китае – 211 л.с. и 325 Нм). Мотор может «питаться» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – передний или полный, имеется система выбора режимов движения.



В арсенале самого дорогого Haval Dargo Tech Plus значатся: полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, боковые подножки, семь подушек безопасности (включая коленную для водителя – впервые для Haval в РФ), обивка из натуральной кожи и алькантары, подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел (водительское – еще с функцией массажа), панорамная крыша с люком, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. Также есть камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе, ассистент движения задним ходом (кроссовер может «запомнить» последние 50 метров маршрута и воспроизвести в обратной последовательности все движения рулевого колеса).

Наконец, для владельцев Dargo предусмотрено мобильное приложение, с помощью которого можно будет отпереть/запереть машину, открыть окна, настроить «климат» и т.д.



«Живые» продажи должны стартовать в ближайшее время.