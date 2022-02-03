Появились новые подробности о брутальном кроссовере Haval Dargo, который ждут и в России

Под именем Dargo новый кросс пока представлен только на Ближнем Востоке, там модель доступна с двухлитровым турбомотором. Позже в этом году SUV появится и в других регионах, ждут его и в нашей стране.

В родном Китае кроссовер Haval с брутальным обликом дебютировал еще в 2020-м, на домашнем рынке модель зовется DaGou (Big Dog или «Большая собака»). Экспортной же версии присвоили имя Dargo, ее презентация состоялась под конец прошлого года в Саудовской Аравии. В этой стране продажи новинки якобы уже стартовали, хотя на местном официальном сайте Хавейла кросса до сих пор нет. И вот Haval Dargo представлен еще и в Ираке, так что подробностей о зарубежном варианте теперь больше.

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Предназначенный для других стран кроссовер внешне отличается от версии для КНР: у Dargo чуть более внушительные бамперы и иная радиаторная решетка, плюс фары срослись с решеткой (но диодные «кольца» оставили), а массивные накладки на колесных арках дополнительно «проштампованы». По-прежнему неизвестно, стал ли кроссовер длиннее из-за нового обвеса (показатель модели для Китая – 4620 мм). Зато объявлены остальные габариты, и они такие же, как у DaGou: ширина – 1910 мм (с подножками), высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм, паспортный дорожный просвет – 200 мм.



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Внутри же Haval Dargo полностью скопировал версию для Поднебесной, главные «фишки» — виртуальная «приборка» с козырьком, мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином, вертикальные дефлекторы обдува, двухэтажный центральный тоннель и шайба вместо традиционного рычага коробки. Также для экспортного кроссовера предусмотрены проекционный дисплей, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения и автопарковщик.



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На Ближнем Востоке для Dargo заявлена бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая выдает 198 л.с. и 325 Нм (в Китае – 211 л.с. и те же 325 Нм). Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой. В Ираке кроссовер бывает с передним или полным приводом. На родине кроссу еще положен турбомотор 1.5 (169 л.с., 285 Нм), с ним DaGou исключительно переднеприводный.



Haval DaGou для Китая 1 / 4 Haval DaGou для Китая 2 / 4 Haval DaGou для Китая 3 / 4 Haval DaGou для Китая 4 / 4

Иракское подразделение Haval уже принимает заказы на Dargo, «живые» продажи начнутся в ближайшее время. Следующая на очереди – Иордания, там запустили тизерную кампанию. Позже Haval Dargo доберется и до других регионов. Что же касается России, то местное отделение марки продуктовые планы не комментирует, однако в опубликованном ранее релизе глобального офиса четко говорится о том, что РФ входит в список стран, в которых Dargo появится. Кроме того, по неофициальным данным, выпуск модели для российского рынка могут наладить на Тульском заводе Хавейла.

