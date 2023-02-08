Самый большой брутальный кроссовер Haval превратился в Dargo второго поколения

На домашнем рынке продажи нового SUV стартуют до конца первого квартала. Сам производитель пока заявил кросс в виде подзаряжаемого гибрида, однако, как ожидается, «традиционная» версия тоже будет.

Этот кроссовер Haval дебютировал в августе прошлого года под именем H-Dog. В январе года нынешнего Kolesa.ru сообщал о том, что марка начала подготовку к выходу новинки на китайский рынок, и тогда же мы предположили, что товарную версию переименуют. Что ж, брутальной «пятидверке» действительно присвоено другое название: на родине модель официально объявлена Haval DaGou второго поколения. Одновременно в Haval заявили о том, что «первый» SUV из КНР не уйдет, машины будут продавать параллельно. Напомним, кросс первой генерации в строю с 2020-го, с китайского его имя можно перевести как Big Dog («большая собака»), а на экспортных рынках, включая Россию, он известен под названием Dargo.

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В основе всех брутальных «собак» (в семейство еще входит кроссовер KuGou, он же Cool Dog, «крутая собака») лежит платформа Lemon с базовым передним приводом. При этом «второй» DaGou/H-Dog оказался самым крупным в линейке, его длина равна 4705 мм, колесная база – 2810 мм. Показатели стандартного «первого» кроссовера — 4620 и 2738 мм соответственно (Haval KuGou компактнее). Паспортный дорожный просвет нового SUV – 200 мм, угол въезда составляет 24 градуса, съезда – 30 градусов, а заявленная глубина преодолеваемого брода – 560 мм.



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Особенности внешности – «заквадраченные» колесные арки, «мускулистые» бока, фирменные круглые диодные фары и круглые же задние фонари с «бровями». В салоне – отдельная цифровая приборка (12,3 дюйма) с прилепленным дополнительным экраном, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма и рычаг коробки, как у внедорожника Tank 300 (бренды Haval и Tank принадлежат концерну Great Wall). В арсенале нового кроссовера еще значатся панорамная крыша со сдвижной секцией, система дистанционной парковки (управляется со смартфона), проекционный дисплей (9”). Среди опций – «первая в отрасли лампа для отпугивания комаров для кемпинга» (цитата из релиза).



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Сам Haval пока пиарит лишь подзаряжаемый гибрид. Такой «второй» DaGou имеет установку Lemon DHT-PHEV на основе бензинового турбодвигателя 1.5, совокупная отдача – 326 л.с. и 530 Нм. Система способна работать как в параллельном, так и в последовательном режиме. Паспортный расход топлива гибрида – 1,85 л/100 км (по циклу WLTC). Между тем ранее в базе китайского минпрома появилась и чисто бензиновая версия: «традиционный» кросс предложат с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 238 л.с. Предполагается, что новый SUV будет доступен с полным приводом.



В Китае продажи стартуют до конца первого квартала текущего года. Позже кроссовер наверняка отправят на экспорт, но вот под каким именем – пока неизвестно.

