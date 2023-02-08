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  • Внедорожный Haval Dargo X выходит на российский рынок: названы цены

Внедорожный Haval Dargo X выходит на российский рынок: названы цены

08.02.2023 231 0 0

Особый кросс предложен в двух исполнениях. Двигатель один, и он перешел со стандартной модели.

Новую внедорожную версию Haval Dargo с «иксом» в названии российский офис марки анонсировал в начале января, и в том же месяце Kolesa.ru испытал такой SUV. А теперь Хавейл раскрыл цены и объявил о старте продаж.

Напомним, внешне Dargo X отличается от обычного кроссовера радиаторной решеткой и еще более внушительными бамперами, плюс массивные накладки на колесных арках дополнительно «проштампованы». Дорожный просвет – прежние 200 мм. Интерьер такой же, как у исходной модели.

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Двигатель стандартный – «турбочетверка» 2.0, которая выдает 192 л.с. и 320 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, особый кросс по умолчанию полноприводный. При этом только Haval Dargo X имеет блокировку заднего межколесного дифференциала, систему поддержания постоянной скорости на бездорожье и новый «экспертный» режим ездовой электроники (все это добро входит в стандартное оснащение). Последний, как ранее рассказали в пресс-службе марки, «пригодится в ситуациях, когда водителю необходим полный контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов (таких, как песок или грязь)»: этот режим позволяет отключить все электронные ассистенты, оставив лишь ABS. Одновременно в Haval рекомендуют использовать такую функцию «водителям с большим опытом поездок по бездорожью». Между тем спецверсии оставили и базовый комплект ездовых режимов («эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы»).

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Dargo X доступен в двух комплектациях. В арсенале версии Elite значатся 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, обогрев всей площади лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Исполнение Premium – это еще кожаная обивка кресел с перфорацией, вентиляция передних сидений, панорамная крыша с люком, проекционный дисплей и беспроводная зарядка для смартфона.

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Цена Haval Dargo X Elite 2023 года выпуска – 3 269 000 рублей, версия Premium стоит 3 469 000 рублей. То есть Икс обойдется на 70 000 рублей по дороже по сравнению с обычным кроссовером в аналогичных комплектациях (тоже 2023 г.в.). При этом в продаже есть и прошлогодние Dargo X, их цены с учетом спецпредложения – 3 119 000 и 3 319 000 рублей.

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