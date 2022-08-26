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  • Haval представил ещё одну брутальную «собаку»: ждали младший кроссовер, оказалось – флагман

Haval представил ещё одну брутальную «собаку»: ждали младший кроссовер, оказалось – флагман

26.08.2022 503 0 1

Новый паркетник получил дизайн в стиле остальных кроссов семейства. В продаже SUV, вероятно, появится в следующем году.

 

Два года назад принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval вывел на домашний рынок кроссовер с брутальным обликом: на родине модель зовется DaGou, то есть Big Dog или Большая Собака (до России этот паркетник добрался под именем Dargo). Кросс получился удачным, так что в прошлом году марка объявила о том, что у нее будет целое отдельное семейство SUV с подобным дизайном. Вторая модель стартовала в Китае нынешним летом – это более компактный паркетник Haval KuGou (Cool Dog или Крутая Собака). А скоро покупателям предложат еще один SUV из брутальной линейки: его премьера состоялась сегодня на автосалоне в Чэнду.

Haval H-Dog
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Haval H-Dog
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Haval H-Dog
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Haval H-Dog
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Haval H-Dog
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Третий кросс пока представлен под именем H-Dog, но не исключено, что позже подберут более звучное название. К слову, замаскированную третью «собаку» уже ловили во время испытаний, и тогда считалось, что эта модель будет самой компактной и доступной в семействе. Но нет, Haval H-Dog оказался флагманом.

Haval H-Dog

Во-первых, он больше остальных паркетников, его длина равна 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2810 мм. Для сравнения, габариты предназначенного для КНР стандартного DaGou (на родине еще продают «внедорожную» версию): 4620/1910/1780 мм, расстояние между осями – 2738 мм. Размеры Haval KuGou: 4520/1875/1745 мм, колесная база – 2710 мм.

Haval H-Dog. Фото: Autohome

Во-вторых, Haval H-Dog дебютировал сразу в виде подзаряжаемого гибрида (у остальных «собак» гибридных версий пока нет). Кроссовер получил установку Lemon DHT-PHEV, в ее состав входят бензиновый турбомотор 1.5 и пара электромоторов (то есть кросс имеет полный привод). Совокупная отдача – 326 л.с. и 530 Нм, китайские СМИ пишут, что только на электротяге паркетник сможет проехать 50-150 км. А вот будут ли у H-Dog варианты только с ДВС — пока неизвестно.

Haval H-Dog. Фото: Autohome

Что же касается дизайна, то внешность сделали в стиле других «собак». Так, Haval H-Dog достались семейные круглые фары, «заквадраченные» колесные арки и наружные зеркала на отдельных ножках. «Фишка» старшего SUV – необычные задние фонари, они тоже круглые, при этом сверху имеются довольно широкие дополнительные секции. А еще Haval H-Dog стал второй моделью с новым логотипом бренда (изменился шрифт, первым новую эмблему получил гибридный H6).

Haval H-Dog

В салоне установили два больших дисплея («приборка» и тачскрин мультимедиа), причем оба возвышаются над передней панелью. Другая особенность – обильно покрытые хромом дефлекторы обдува.

Новый Haval H-Dog ждут в продаже в 2023 году. Очевидно, гибрид будет самым дорогим в семействе «собак». Между тем Haval DaGou в Китае сегодня стоит от 17 500 долларов, а за Haval KuGou просят минимум 18 000 долларов.

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