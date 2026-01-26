Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили

Вот и утратила смысл крылатая фраза из «Золотого телёнка». В 2026 году машина – скорее роскошный аксессуар на колёсах: дорого, претенциозно, статусно. Ведь в России рост цен на автомобили давно перестал быть тревожным прогнозом – теперь это фон жизни, как погода или новости.

Цифры, как известно, не лгут – они просто бьют по голове без предупреждения. По оценкам аналитиков, легковые автомобили в наступившем году подорожают на 10-12%, а импортируемые китайские модели могут прибавить все 15-20%. Причина стара как мир: рост НДС, утилизационного сбора и прочих оброков, которые аккуратно перекладываются в наш кошелёк, как вещи в чемодан, без нашего согласия.

Средняя стоимость нового автомобиля в России вот-вот перепрыгнет отметку в 3,8 миллиона рублей – нет, вовсе не потому что машины стали лучше. Потому что они могут стоить дороже. Дилеры хотят зарабатывать, а скидки, ещё недавно державшие рынок на искусственном дыхании, постепенно отключают от аппаратов. Уже в первые десять дней января Росстат зафиксировал рост цен на 1,3-1,5% – это лишь разминка перед основным подходом к штанге.

Любопытный пример ценообразования на импортные автомобили недавно был показан на одной тематической конференции. Так, 44% стоимости новой машины в России, по данным аналитиков, сегодня занимают пошлины, сборы и налоги. Ещё 23% – логистика и маржа всех, кто успел прикоснуться к автомобилю по дороге от завода до салона. Доля цены самого автомобиля в итоговой сумме – всего 33%. Треть! Остальное – финансовая пена и обязательные пожертвования.

Так что покупка автомобиля в 2026 году – это уже не импульсивная радость, а долгосрочный жизненный проект. Как ипотека. С расчётами, сомнениями и калькулятором в руках. Теперь машина не просто довозит вас до работы и обратно – она проверяет на прочность ваш бюджет, терпение и веру в здравый смысл. И если раньше автомобиль дарил свободу, то теперь – только повод задуматься, куда она исчезла.