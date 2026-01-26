Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили

Цифры, как известно, не лгут – они просто бьют по голове без предупреждения. По оценкам аналитиков, легковые автомобили в наступившем году подорожают на 10-12%, а импортируемые китайские модели могут прибавить все 15-20%. Причина стара как мир: рост НДС, утилизационного сбора и прочих оброков, которые аккуратно перекладываются в наш кошелёк, как вещи в чемодан, без нашего согласия.
Средняя стоимость нового автомобиля в России вот-вот перепрыгнет отметку в 3,8 миллиона рублей – нет, вовсе не потому что машины стали лучше. Потому что они могут стоить дороже. Дилеры хотят зарабатывать, а скидки, ещё недавно державшие рынок на искусственном дыхании, постепенно отключают от аппаратов. Уже в первые десять дней января Росстат зафиксировал рост цен на 1,3-1,5% – это лишь разминка перед основным подходом к штанге.
Любопытный пример ценообразования на импортные автомобили недавно был показан на одной тематической конференции. Так, 44% стоимости новой машины в России, по данным аналитиков, сегодня занимают пошлины, сборы и налоги. Ещё 23% – логистика и маржа всех, кто успел прикоснуться к автомобилю по дороге от завода до салона. Доля цены самого автомобиля в итоговой сумме – всего 33%. Треть! Остальное – финансовая пена и обязательные пожертвования.
Так что покупка автомобиля в 2026 году – это уже не импульсивная радость, а долгосрочный жизненный проект. Как ипотека. С расчётами, сомнениями и калькулятором в руках. Теперь машина не просто довозит вас до работы и обратно – она проверяет на прочность ваш бюджет, терпение и веру в здравый смысл. И если раньше автомобиль дарил свободу, то теперь – только повод задуматься, куда она исчезла.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Деду нужны бабки для продолжения бессмысленной кровавой мясорубки.
Планы на 2026 - купить машину, естественно б/у.
Лайфхак - выбирать среди неликвида, он практически не подорожал и владельцы готовы к большому торгу.
Второй лайфхак - искать старые машины с минимальным пробегом. Регулярно в продаже висят 15-20 летние авто с пробегами до 100 тыс., а то и до 50 тыс. Ценник соответственно не такой, как на ушатосы с 300-500 тыс. пробега, но это честные машины с огромным остаточным ресурсом.
Если вы считаете эти советы плохими, ипотека на хавал джолион на 7 лет и лада гранта - ждут вас.
Полностью поддерживаю. Из того, что есть сейчас на первичке (официально), рассмотрел бы себе, разве что Korando или Rexton. Но дороговато. Поэтому, пока есть живые 10-20-летние американцы/европейцы/японцы/корейцы (пусть и дороже рынка) - буду кататься на них.
Если бы так всё было бы безоблачно - все бы ездили на хороших б\у машинах. В нынешнее время приличное авто никто не продаст, если не форс мажор. Несметные полчища перекупов уведут авто быстрее, чем вы увидите авто на привычных площадках. Б\у можно, но надо обладать запасом времени, проверенным автосервисом и верить в светлое будущее :)
Перекупы хорошо торгуются, и по итогу зачастую продают авто в рынке +/- , т.е цены адекватные, им не выгодно морозить деньги на месяцы.
Умение выполнять базовый мелкий ремонт и контакты хороших автосервисов - необходимое условие, да.
Иначе уже сказал, ипотека на хавал и ладу ждёт.
Политика государства простая: у рабов не должно быть собственности. А если еще есть какие то средства на ее приобретение, значит надо и этого лишить. Отсюда и астрономические ставки по кредитам, и пошлины со сборами. Опять же народ надо на что то утилизировать самизнаетегде.
Плюс к этому, новых Машин, как уже много раз писал, практически нет. Кроме тоненького ручейка параллельных поставок, да и там 90% китайской сборки из говна и палок.
Б/у в хорошем состоянии в трезвом уме тоже никто не продаст, то есть тоже рисковать с заказами из Кореи.