Бизнес ×
  • Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание расходов везде

Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание расходов везде

10.03.2026 339 3 0
Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание расходов везде

Гендиректор Renault Group Франсуа Прово представил новый стратегический план развития компании, получивший название futuREady.

Предыдущий план развития Renault Group назывался Renaulution, его запустил в 2021 году предыдущий гендиректор Лука де Мео, а структурно этот план был оформлен только в 2022 году. В феврале прошлого года Лука де Мео объявил, что план Renaulution успешно реализован и ему на смену идёт новая стратегия Futurama. Но никакой Футурамы не случилось, так как в июне 2025 года Лука де Мео внезапно подал в отставку, а в июле ему на смену пришёл Франсуа Прово.

Франсуа Прово (мужчина в очках по центру кадра) намерен радикально сократить производственные расходы Renault Group

При Франсуа Прово выяснилось, что план Renaulution как организационная структура провалился, новый гендиректор принялся его отменять: в частности был ликвидирован бренд новой мобильности Mobilize и расформировано электромобильное подразделение Ampere. 2025 год Renault Group окончила с огромными убытками, они связаны главным образом с последствиями реструктуризации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и вынуждают компанию придерживаться режима экономии в ближайшие годы.

Экономить Renault Group будет с помощью искусственного интеллекта (ИИ), внедряя его везде, где только можно, — от процессов разработки новых моделей до их продаж конечным потребителям. План развития futuREady рассчитан на период до 2030 года, за это время Renault Group хочет достигнуть нескольких ключевых показателей. Время разработки новых моделей должно быть сокращено с нынешних трёх-четырёх лет до двух лет. Себестоимость электромобилей планируется уменьшить на 40%. Общие производственные затраты в глобальном масштабе должны быть сокращены на 20%, в том числе благодаря снижению расхода энергии на 25% и уменьшению времени простоев заводов вдвое. Количество деталей, используемых в одном автомобиле, планируется сократить на 30%.

Всего к 2030 году Renault Group намерена вывести на мировой рынок 36 новых моделей на десяти разных платформах. 22 новинки из 36 предназначены для Европы, 16 из этих 22 — электромобили. К 2030 году компания хочет продавать в Европе только электрифицированные машины, то есть электромобили и гибриды всех известных типов.

Концепт бюджетного кроссовера для развивающихся рынков Renault Bridger

Конкретно под брендом Renault к 2030 году появятся 14 новых моделей, 12 из них предназначены для Европы. Глобальные продажи бренда Renault к 2030 году должны вырасти до 2 млн автомобилей против 1,63 млн в 2025 году.

Марка Dacia продолжит наступление на класс С и хочет продавать в нём до трети своих автомобилей, сегодня состоялась премьера кросс-универсала Dacia Striker. Две трети объёма продаж Dacia к 2030 году должны составлять электромобили и гибриды. Сейчас у Dacia есть всего одна электрическая модель — кросс-хэтчбек Spring китайского производства, а к 2030 году будут уже четыре «электрички».

Dacia Striker

С Alpine ситуация пока туманная: не указано количество новых моделей и общий вектор развития. Из пресс-релиза можно сделать вывод, что выход Alpine на рынок США отменяется, так как в пресс-релизе использована следующая формулировка: «привлечение новых клиентов на новых рынках». С текущими вводными от Дональда Трампа дорогим европейским «электричкам» в США ловить действительно нечего… Полагаем, по Alpine стратегия пока до конца не сформирована. Пока заявлены лишь новые эксклюзивные версии текущих моделей и новое поколение спорткара Alpine A110 на собственной платформе APP (Alpine Performance Platform).

Девять других платформ — это RGMP small (бывшая CMF-B, топливные машины), RGEV small (бывшая AmpR Small, электромобили), RGEV medium 1.0 (бывшая AmpR Medium, электромобили), RGEV medium 2.0 (электромобили и plug-in гибриды), RGMP medium (бывшая CMF-C/D), RGMP pick-up (топливные пикапы), RGEV medium van (электрические фургоны), RGEA (адаптированная платформа Geely GEA, электромобили и plug-in гибриды) и RGEP (машины начального уровня, электрические и топливные).

Ключевая платформа в списке — RGEV medium 2.0, она пока находится в разработке, первые новинки на ней появятся в 2028 году. Платформа RGEV medium 2.0 предназначена для электромобилей и plug-in гибридов последовательного типа, где ДВС работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Батарея будет 800-вольтовой с ячейками, упакованными прямо в кузов. У электромобилей будет запас хода на одной зарядке до 750 км, у гибридов — до 1400 км. Скорее всего, новые Megane и Scenic получат именно эту платформу, а первым её живым носителем стал показанный сегодня концепт  Renault R-Space Lab.

Концепт Renault R-Space Lab

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi продолжит своё существование, но в Европе Renault Group будет полностью независимой, то есть Nissan и Mitsubishi будут всего лишь клиентами французской компании. Ключевые новые партнёры — это Geely и Ford. Ключевые внешние рынки — Индия, Южная Америка, Южная Корея. Предвестником новой модели для Индии стал представленный сегодня концептуальный кроссовер Renault Bridger.

новинки бизнес Renault Alpine Dacia
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
3 комментария
10.03.2026 17:23
Алексей

Если вдруг интересно, по Alpine вышел отдельный пресс-релиз, в котором и общий вектор развития обрисован, и деталей в целом побольше.

10.03.2026 18:53
Андрей Ежов

Да, видели, спасибо, сделаем.

10.03.2026 19:32
Кирилл

36 моделей???? А не много ли это , или это они с рестайлингами и новыми поколениями нынешних посчитали, потому что если без них то что рено ещё хочет представить? Марка и так во всех сегментах представлена
Про " новые " платформы рено хорошо воду льют, вообще ненавижу когда компании свои платформы называют по другому и преподносят как новые , те же Stellantis и Audi к примеру, Ampr small и Medium это и так CMF-B/C EV просто, и интересно с каких пор компания Geely просто так предоставляет им свою платформу ?
Вот это ещё не совсем понятно
"уменьшению времени простоев заводов вдвое. Количество деталей, используемых в одном автомобиле, планируется сократить на 30%."
Что бы время простоя заводов сократилось ведь нужно производить больше а значит и продавать и как можно сократить количество деталей на 30 %?

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Масло TOM’S: когда Toyota – ещё не максимум «Заливай только оригинальное масло Toyota – и будет счастье». А что, если у самой Toyota есть более дорогой и продвинутый вариант «оригинала» – с гоночными корнями и пропиской в каталоге зап... 1697 0 0 10.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не за рулём: почему водители не любят пешеходов Вряд ли найдётся такой водитель, который скажет, что любит пешеходов. Скорее, он будет утверждать, что он их уважает. В общем-то, это правильно: любить некоторых из них особо не за что, а ув... 457 14 1 09.03.2026
Статьи / Двигатели На 2JZ, но не Supra: 10 автомобилей, которые можно купить с легендарным мотором Двигатель семейства JZ давно стал именем нарицательным. Правда, сегодня «джейзет» чаще покупают уже очищенным, без кожуры. Но если вы не дрифтер и не собираетесь ставить его в BMW или Жигули... 5980 0 0 07.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77478 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47436 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18066 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
14 Не за рулём: почему водители не любят пешеходов
11 Новый Dodge Charger SRT Hellcat c компрессорным V8 HEMI ожидается в 20...
7 Брутальный кроссовер Deepal G318 от Changan готовится к старту продаж...
Новые комментарии
Change privacy settings