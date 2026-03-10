Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание расходов везде

Предыдущий план развития Renault Group назывался Renaulution, его запустил в 2021 году предыдущий гендиректор Лука де Мео, а структурно этот план был оформлен только в 2022 году. В феврале прошлого года Лука де Мео объявил, что план Renaulution успешно реализован и ему на смену идёт новая стратегия Futurama. Но никакой Футурамы не случилось, так как в июне 2025 года Лука де Мео внезапно подал в отставку, а в июле ему на смену пришёл Франсуа Прово.

Франсуа Прово (мужчина в очках по центру кадра) намерен радикально сократить производственные расходы Renault Group

При Франсуа Прово выяснилось, что план Renaulution как организационная структура провалился, новый гендиректор принялся его отменять: в частности был ликвидирован бренд новой мобильности Mobilize и расформировано электромобильное подразделение Ampere. 2025 год Renault Group окончила с огромными убытками, они связаны главным образом с последствиями реструктуризации альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и вынуждают компанию придерживаться режима экономии в ближайшие годы.

Экономить Renault Group будет с помощью искусственного интеллекта (ИИ), внедряя его везде, где только можно, — от процессов разработки новых моделей до их продаж конечным потребителям. План развития futuREady рассчитан на период до 2030 года, за это время Renault Group хочет достигнуть нескольких ключевых показателей. Время разработки новых моделей должно быть сокращено с нынешних трёх-четырёх лет до двух лет. Себестоимость электромобилей планируется уменьшить на 40%. Общие производственные затраты в глобальном масштабе должны быть сокращены на 20%, в том числе благодаря снижению расхода энергии на 25% и уменьшению времени простоев заводов вдвое. Количество деталей, используемых в одном автомобиле, планируется сократить на 30%.

Всего к 2030 году Renault Group намерена вывести на мировой рынок 36 новых моделей на десяти разных платформах. 22 новинки из 36 предназначены для Европы, 16 из этих 22 — электромобили. К 2030 году компания хочет продавать в Европе только электрифицированные машины, то есть электромобили и гибриды всех известных типов.

Концепт бюджетного кроссовера для развивающихся рынков Renault Bridger

Конкретно под брендом Renault к 2030 году появятся 14 новых моделей, 12 из них предназначены для Европы. Глобальные продажи бренда Renault к 2030 году должны вырасти до 2 млн автомобилей против 1,63 млн в 2025 году.

Марка Dacia продолжит наступление на класс С и хочет продавать в нём до трети своих автомобилей, сегодня состоялась премьера кросс-универсала Dacia Striker. Две трети объёма продаж Dacia к 2030 году должны составлять электромобили и гибриды. Сейчас у Dacia есть всего одна электрическая модель — кросс-хэтчбек Spring китайского производства, а к 2030 году будут уже четыре «электрички».

Dacia Striker

С Alpine ситуация пока туманная: не указано количество новых моделей и общий вектор развития. Из пресс-релиза можно сделать вывод, что выход Alpine на рынок США отменяется, так как в пресс-релизе использована следующая формулировка: «привлечение новых клиентов на новых рынках ». С текущими вводными от Дональда Трампа дорогим европейским «электричкам» в США ловить действительно нечего… Полагаем, по Alpine стратегия пока до конца не сформирована. Пока заявлены лишь новые эксклюзивные версии текущих моделей и новое поколение спорткара Alpine A110 на собственной платформе APP (Alpine Performance Platform).

Девять других платформ — это RGMP small (бывшая CMF-B, топливные машины), RGEV small (бывшая AmpR Small, электромобили), RGEV medium 1.0 (бывшая AmpR Medium, электромобили), RGEV medium 2.0 (электромобили и plug-in гибриды), RGMP medium (бывшая CMF-C/D), RGMP pick-up (топливные пикапы), RGEV medium van (электрические фургоны), RGEA (адаптированная платформа Geely GEA, электромобили и plug-in гибриды) и RGEP (машины начального уровня, электрические и топливные).

Ключевая платформа в списке — RGEV medium 2.0, она пока находится в разработке, первые новинки на ней появятся в 2028 году. Платформа RGEV medium 2.0 предназначена для электромобилей и plug-in гибридов последовательного типа, где ДВС работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Батарея будет 800-вольтовой с ячейками, упакованными прямо в кузов. У электромобилей будет запас хода на одной зарядке до 750 км, у гибридов — до 1400 км. Скорее всего, новые Megane и Scenic получат именно эту платформу, а первым её живым носителем стал показанный сегодня концепт Renault R-Space Lab.

Концепт Renault R-Space Lab

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi продолжит своё существование, но в Европе Renault Group будет полностью независимой, то есть Nissan и Mitsubishi будут всего лишь клиентами французской компании. Ключевые новые партнёры — это Geely и Ford. Ключевые внешние рынки — Индия, Южная Америка, Южная Корея. Предвестником новой модели для Индии стал представленный сегодня концептуальный кроссовер Renault Bridger.