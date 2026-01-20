Бизнес ×
Renault Group отчиталась о продажах 2025 году: есть рост, Dacia Sandero лидирует в Европе

Регулярное обновление модельных линеек и относительно доступные цены позволили всем трём брендам Renault Group (Dacia, Alpine, Renault) нарастить продажи в 2025 году, но есть и потери — бренд Mobilize прекратил своё существование.

Глобальные продажи Renault Group в 2025 году выросли на 3,2% и составили 2 336 807 автомобилей, из них 1 607 848 пришлись на главный, европейский рынок (+0,5% по сравнению с продажами в 2025 году). Гибридных машин в общем объёме — порядка 400 000 (+35,1%), электрических — порядка 194 000 (+76,7%).

Теперь пройдёмся по брендам и начнём с Renault. Материнская французская марка в прошлом году реализовала во всём мере 1 628 030 автомобилей (+3,2%), из них легковушки — 1 291 525 шт. (+10%), лёгкие коммерческие, они же LCV — 336 505 шт. (-16,5%). Плохой результат в сегменте LCV компания связывает с общим снижением спроса на лёгкие фургоны в Европе и с уходом с рынка в 2024 году доступного «каблучка» Renault Express.

Продажи автомобилей Renault в странах Латинской Америки выросли на 11,3% до 272 600 шт. благодаря успеху кроссовера Kardian, а в Южной Корее благодаря партнёрству Renault с Geely продажи французской марки выросли сразу на 55,9% до 52 300 автомобилей.

Обновлённые Dacia Sandero и Dacia Sandero Stepway

Румынский бренд Dacia в прошлом году продал 697 408 автомобилей (+3,1%), из них 601 765 были реализованы в Европе (+2,9%). Хэтчбек Dacia Sandero второй год подряд стал европейским бестселлером — так, во всяком случае, утверждает Renault Group, хотя полного отчёта по европейскому рынку за 2025 года пока нет ни у одного независимого агентства. Впрочем, предварительные цифры по Европе, основанные на данных регистраций, уже опубликовало немецкое агентство Dataforce, по его версии первая пятёрка самых популярных новых легковых автомобилей выглядит так:

1. Dacia Sandero — 243 676 шт. (-9,8%)

2. Renault Clio — 229 778 шт. (+5,8%)

3. VW T-Roc — 211 241 шт. (+3,8%)

4. VW Tiguan — 197 000 шт. (+0,8%)

5. VW Golf — 195 455 шт. (-9,8%)

Заметим, что пресс-служба Renault Group деликатно умалчивает о фактических продажах Dacia Sandero в Европе, указывая лишь на его первое место и не желая подсвечивать негативную динамику. К слову, в прошлом году Dacia Sandero, а также родственные седан Logan и универсал Jogger пережили плановый рестайлинг.

Renault Clio шестого поколения

А вот успех Renault Clio, который в прошлом году перешёл в шестое поколение, пресс-служба французской компании упомянула: по её собственным данным продажи этой модели в Европе в прошлом году выросли на 4,5% до 243 401 шт.

В этом году Dacia обещает представить новый бюджетный электромобиль А-класса, который будет производиться в Европе и заменит кросс-хэтчбек Dacia Spring китайской сборки, и новую модель С-класса — вероятно, ещё один кроссовер (возможно, универсал либо кросс-универсал).

Alpine A290

Спортивная марка Alpine впервые в своей истории продала за год более десяти тысяч машин, а именно 10 970 шт. (+139,2%), из них 2681 — это уходящее бензиновое купе Alpine A110, 8198 — электрический хот-хэтч Alpine A290, 91 — только-только вышедший на рынок электрический кроссовер Alpine A390. Главным потребителем автомобилей Alpine стала родная Франция — продано 5383 шт., на втором месте Великобритания — 1742 шт., на третьем Германия — 1046 шт.

Mobilize Bento (слева) и Mobilize Duo

О почившем бренде Mobilize в отчёте Renault Group не упоминается, при этом его пока не «выпилили» из общего описания компании. Напомни, что Mobilize был запущен в 2021 году как бренд новой мобильности, но он полностью провалился на рынке. Судьба выпускавшихся в Марокко электрических квадрициклов Mobilize Bento и Mobilize Duo по-прежнему неизвестна.

