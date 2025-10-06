Рестайлинг ×
  • Рестайлинговые Dacia Logan, Sandero и Jogger стали богаче и получили новую технику

Рестайлинговые Dacia Logan, Sandero и Jogger стали богаче и получили новую технику

06.10.2025 780 0 0

Марка Dacia провела презентацию своего модернизированного бюджетного семейства. Машинам освежили внешность и отрядили новое оборудование. Кроме того, пересмотрена моторная гамма.

Европейские седан Dacia Logan, хэтчбек Sandero и его кросс-версия с «фамилией» Stepway пребывают в актуальном третьем поколении с 2020 года. В 2021-м семейство пополнил «внедорожный» универсал Dacia Jogger. Год спустя все бюджетники перешли на новый фирменный стиль румынского бренда (принадлежит Renault), а в 2024-м их снова модернизировали – тогда машинам отрядили ставшие обязательными в Старом Свете системы безопасности. Теперь же легковушки Dacia пережили полноценный рестайлинг. Причем марка не стала растягивать премьеру – обновленное семейство представлено в полном составе. К слову, лучше всех среди бюджетников по-прежнему расходится Sandero (включая кросс-версию), по итогам прошлого года хэтч даже стал самым продаваемым автомобилем Европы.

Обновленный Dacia Sandero
1 / 8
Обновленный Dacia Sandero
2 / 8
Обновленный Dacia Sandero
3 / 8
Обновленный Dacia Sandero
4 / 8
Обновленный Dacia Sandero
5 / 8
Обновленный Dacia Sandero
6 / 8
Обновленный Dacia Sandero
7 / 8
Обновленный Dacia Sandero
8 / 8

Рестайлинг принес всем машинам новые передний бампер и радиаторную решетку, на которой вместо сдвоенных хромированных «штрихов» отныне красуются блестящие квадраты. У головной оптики прежняя форма, но диодная начинка – другая. «Наполнение» фар в Dacia считают перевернутой буквой Т.

Обновленный Dacia Sandero Stepway
1 / 5
Обновленный Dacia Sandero Stepway
2 / 5
Обновленный Dacia Sandero Stepway
3 / 5
Обновленный Dacia Sandero Stepway
4 / 5
Обновленный Dacia Sandero Stepway
5 / 5

Аналогичный светодиодный рисунок применен и в фонарях пятидверок Dacia Sandero, Sandero Stepway и Jogger. У кросс-хэтча и универсала также другим стал «внедорожный» обвес, плюс на багажной двери Sandero Stepway появилась широкая горизонтальная наклейка. Всем автомобилям положены диски нового дизайна, расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Dacia Logan
1 / 7
Обновленный Dacia Logan
2 / 7
Обновленный Dacia Logan
3 / 7
Обновленный Dacia Logan
4 / 7
Обновленный Dacia Logan
5 / 7
Обновленный Dacia Logan
6 / 7
Обновленный Dacia Logan
7 / 7

В салоне – новый руль и иные декоративные вставки на дефлекторах обдува (опять же, в виде перевернутых Т). Еще предусмотрена другая обивка – из более прочной ткани. В комплектации Journey кресла отделаны «джинсой».

Обновленный Dacia Jogger
1 / 3
Обновленный Dacia Jogger
2 / 3
Обновленный Dacia Jogger
3 / 3

У самых дешевых Dacia Logan, Sandero, Sandero Stepway и Jogger вместо мультимедиа все так же установлен держатель для смартфона. А в богатых комплектациях теперь 10-дюймовый планшет вместо 8-дюймового. Еще освежили графику 7-дюймовой цифровой приборки. Список оборудования пополнили электропривод складывания наружных зеркал, беспроводная зарядка для смартфона, система автоматического переключения света фар и камеры кругового обзора. Как и прежде, за доплату можно заказать фирменные крепления YouClip: к ним крепятся гаджеты, фонарики, вешалки и т.д. Новые аксессуары, совместимые, с YouClip, — футляр для очков и сумка для покупок.

Обновленный Dacia Logan
1 / 8
Обновленный Dacia Logan
2 / 8
Обновленный Dacia Logan
3 / 8
Обновленный Dacia Logan
4 / 8
Обновленный Dacia Sandero
5 / 8
Обновленный Dacia Sandero
6 / 8
Обновленный Dacia Sandero
7 / 8
Обновленный Dacia Sandero
8 / 8

Базовые седан Dacia Logan и хэтчбек Dacia Sandero все так же оснащаются бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 SCe мощностью 65 л.с. и пятиступенчатой механикой. А вот более дорогие версии теперь имеют турботройку 1.0 TCe мощностью 100 л.с. (раньше был 90-сильный движок), которая работает в паре с шестиступенчатой механикой. «Внедорожным» Sandero Stepway и Jogger по-прежнему положен 110-сильный турбомотор 1.0 TCe и 6МТ.

Обновленный Dacia Sandero Stepway
1 / 8
Обновленный Dacia Sandero Stepway
2 / 8
Обновленный Dacia Sandero Stepway
3 / 8
Обновленный Dacia Sandero Stepway
4 / 8
Обновленный Dacia Jogger
5 / 8
Обновленный Dacia Jogger
6 / 8
Обновленный Dacia Jogger
7 / 8
Обновленный Dacia Jogger
8 / 8

Для всех рестайлинговых бюджетников также предусмотрена новая модификация Eco-G 120, которая работает как на бензине, так и на сжиженном газе. Такие машины получили трехцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 120 л.с., плюс можно выбрать не только 6МТ, но и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями (для дореформенных машин предусмотрена версия Eco-G 100 со 100-сильной турботройкой 1.0). У посвежевших машин увеличена емкость газовых баллонов: 49,6 вместо 40 л у Logan, Sandero и Sandero Stepway и 48,8 вместо 40 л у Jogger.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Наконец, кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway и универсал Dacia Jogger предложат в виде полноценных гибридов с установкой Hybrid 155, как у паркетников Dacia Duster и Bigster. В случае с Джоггером эта версия пришла на смену варианту Hybrid 140, а вот «внедорожный» хэтчбек стал гибридом впервые. Система включает бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.8 (109 л.с.), стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,4 кВт*ч. Суммарная отдача – 155 л.с. Правда, гибридный Sandero Stepway появится в продаже лишь в четвертом квартале следующего года.

Остальные обновленные бюджетники Dacia выйдут на европейский рынок в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Например, в Румынии дореформенный седан Dacia Logan с учетом скидки сейчас стоит от 14 450 евро (около 1,4 млн рублей по текущему курсу), хэтч Sandero и его кросс-версия – от 14 950 и от 15 200 евро соответственно (1,45 млн и 1,47 млн рублей), универсал Jogger – от 17 900 евро (1,7 млн рублей).

хэтчбек универсал седан авторынок новинки Европа рестайлинг Dacia Dacia Jogger Dacia Sandero Renault Renault Logan Renault Sandero

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Откровения сервисмена: как обслуживают личные автомобили работники СТО Мы часто ругаем работников автосервисов за какие-то неудовлетворительные работы, навязанные услуги или просто так, если нам кажется, что нас развели. Автосервис – это отдельный мир со своими... 922 0 0 06.10.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно? Практически все производители светодиодных ламп с цоколями под «галогеновые фары» заявляют: эти лампы не для дорог общего пользования. Тем не менее существует немало моделей автомобилей с та... 3467 7 0 06.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома Как известно, с 1 марта 2026 года российское такси официально станет витриной отечественного автопрома. На бумаге это звучит красиво, а что в реальности? 598 6 1 06.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12043 19 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 10699 3 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10087 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
16 Баланс по-белорусски: первый тест-драйв Belgee S50
9 BMW 3 серии следующего поколения: новые изображения
7 Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно?
Новые комментарии
Change privacy settings