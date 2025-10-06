Рестайлинговые Dacia Logan, Sandero и Jogger стали богаче и получили новую технику

Европейские седан Dacia Logan, хэтчбек Sandero и его кросс-версия с «фамилией» Stepway пребывают в актуальном третьем поколении с 2020 года. В 2021-м семейство пополнил «внедорожный» универсал Dacia Jogger. Год спустя все бюджетники перешли на новый фирменный стиль румынского бренда (принадлежит Renault), а в 2024-м их снова модернизировали – тогда машинам отрядили ставшие обязательными в Старом Свете системы безопасности. Теперь же легковушки Dacia пережили полноценный рестайлинг. Причем марка не стала растягивать премьеру – обновленное семейство представлено в полном составе. К слову, лучше всех среди бюджетников по-прежнему расходится Sandero (включая кросс-версию), по итогам прошлого года хэтч даже стал самым продаваемым автомобилем Европы.

Рестайлинг принес всем машинам новые передний бампер и радиаторную решетку, на которой вместо сдвоенных хромированных «штрихов» отныне красуются блестящие квадраты. У головной оптики прежняя форма, но диодная начинка – другая. «Наполнение» фар в Dacia считают перевернутой буквой Т.

Аналогичный светодиодный рисунок применен и в фонарях пятидверок Dacia Sandero, Sandero Stepway и Jogger. У кросс-хэтча и универсала также другим стал «внедорожный» обвес, плюс на багажной двери Sandero Stepway появилась широкая горизонтальная наклейка. Всем автомобилям положены диски нового дизайна, расширена палитра цветов кузова.

В салоне – новый руль и иные декоративные вставки на дефлекторах обдува (опять же, в виде перевернутых Т). Еще предусмотрена другая обивка – из более прочной ткани. В комплектации Journey кресла отделаны «джинсой».

У самых дешевых Dacia Logan, Sandero, Sandero Stepway и Jogger вместо мультимедиа все так же установлен держатель для смартфона. А в богатых комплектациях теперь 10-дюймовый планшет вместо 8-дюймового. Еще освежили графику 7-дюймовой цифровой приборки. Список оборудования пополнили электропривод складывания наружных зеркал, беспроводная зарядка для смартфона, система автоматического переключения света фар и камеры кругового обзора. Как и прежде, за доплату можно заказать фирменные крепления YouClip: к ним крепятся гаджеты, фонарики, вешалки и т.д. Новые аксессуары, совместимые, с YouClip, — футляр для очков и сумка для покупок.

Базовые седан Dacia Logan и хэтчбек Dacia Sandero все так же оснащаются бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 SCe мощностью 65 л.с. и пятиступенчатой механикой. А вот более дорогие версии теперь имеют турботройку 1.0 TCe мощностью 100 л.с. (раньше был 90-сильный движок), которая работает в паре с шестиступенчатой механикой. «Внедорожным» Sandero Stepway и Jogger по-прежнему положен 110-сильный турбомотор 1.0 TCe и 6МТ.

Для всех рестайлинговых бюджетников также предусмотрена новая модификация Eco-G 120, которая работает как на бензине, так и на сжиженном газе. Такие машины получили трехцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 120 л.с., плюс можно выбрать не только 6МТ, но и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями (для дореформенных машин предусмотрена версия Eco-G 100 со 100-сильной турботройкой 1.0). У посвежевших машин увеличена емкость газовых баллонов: 49,6 вместо 40 л у Logan, Sandero и Sandero Stepway и 48,8 вместо 40 л у Jogger.

Наконец, кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway и универсал Dacia Jogger предложат в виде полноценных гибридов с установкой Hybrid 155, как у паркетников Dacia Duster и Bigster. В случае с Джоггером эта версия пришла на смену варианту Hybrid 140, а вот «внедорожный» хэтчбек стал гибридом впервые. Система включает бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.8 (109 л.с.), стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,4 кВт*ч. Суммарная отдача – 155 л.с. Правда, гибридный Sandero Stepway появится в продаже лишь в четвертом квартале следующего года.

Остальные обновленные бюджетники Dacia выйдут на европейский рынок в ближайшее время. Цены еще не объявлены. Например, в Румынии дореформенный седан Dacia Logan с учетом скидки сейчас стоит от 14 450 евро (около 1,4 млн рублей по текущему курсу), хэтч Sandero и его кросс-версия – от 14 950 и от 15 200 евро соответственно (1,45 млн и 1,47 млн рублей), универсал Jogger – от 17 900 евро (1,7 млн рублей).