Авторынок Европы 2024: Dacia Sandero на первом месте, резко вырос спрос на гибриды

Аналитическое агентство JATO Dynamics опубликовало статистику регистраций новых легковых автомобилей в Европе за полный 2024 год и с помощью инфографики показало основные тенденции его развития.

Мы в курсе, что на прошлой неделе многие СМИ опубликовали статистику по Европе, опираясь на данные немецкого аналитического агентства Dataforce, но, во-первых, эти данные неполные, а во-вторых, их нет в открытом доступе, в отличие от данных британского аналитического агентства JATO Dynamics — оно выпустило отчёт сегодня, он основан на данных регистраций новых легковых автомобилей в 28 странах Европы, то есть Евросоюз плюс Великобритания. В некоторые слайды включены также статистические данные ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей).

Для простоты изложения мы будем отождествлять регистрации с продажами: всего за прошлый год, по данным JATO Dynamics продажи новых легковых автомобилей в Европе составили 12 909 741 шт., что на 0,9% больше продаж в 2023 году. Далее приводим списки 50 самых популярных моделей и брендов.

Бюджетный хэтчбек Dacia Sandero впервые стал бестселлером европейского рынка, причём его лидерство обозначилось ещё в первой половине 2024 года. Прошлогодний лидер — электрический кроссовер Tesla Model Y — опустился на четвёртое место. Наиболее драматичное падение (-46%) продемонстрировал Fiat 500, опустившись за год с девятого места на сорок второе по причине завершения продаж дешёвых бензиновых хэтчбеков прошлого поколения. Новый электрический «пятисотый» на рынке откровенно провалился, но скоро ему на подмогу придётся конверсионная бензиновая версия.

Продажи электромобилей в Европе в прошлом году сократились на 1,2% до 1 985 996 шт., а их доля в общем объёме продаж уменьшилась с 15,7% до 15,4%. Подключаемые гибриды (PHEV) тоже сдают позиции: их доля на рынке уменьшилась с 7,7% до 7,3%. Продажи обычных, безрозеточных гибридов (HEV), наоборот, резко пошли вверх (+21% по сравнению с прошлым годом), их доля на рынке выросла с 9,9% до 11,8%.

Доля дизелей продолжает сокращаться (было 16%, стало 14,3%), но в данном случае это не отражение спроса, а следствие сильного урезания ассортимента дизельных машин — в В-классе машину с дизелем уже практически не купишь. Доля бензиновых автомобилей, к которым JATO Dynamics относит также так называемые мягкие гибриды с 48-вольтовой электросистемой (MHEV), увеличилась с 47,9% до 48,4%.

Распределение типов силовых установок относительно общего объёма продаж.

Распределение типов силовых установок среди десяти самых популярных моделей.

Распределение типов силовых установок среди десяти крупнейших автопроизводителей.

20 самых популярных plug-in гибридов и электромобилей.

Доля электромобилей статистике продаж по странам и регионам.