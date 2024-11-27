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  • Кроссовер Renault Kardian, который так и не добрался до России: новый завод и дизель

Кроссовер Renault Kardian, который так и не добрался до России: новый завод и дизель

27.11.2024 242 0 0

Компактный бюджетный паркетник «прописался» в Марокко. Модель уже доступна к покупке в этой стране. Впоследствии географию продаж расширят.

Мировую премьеру Renault Kardian длиной 4,1 метра справил осенью 2023-го в Бразилии, только там прежде и было налажено производство (машины поставляют и в другие страны Латинской Америки). Теперь же, как и было обещано в рамках прошлогодней презентации, пятидверку начали выпускать еще и в Марокко: оттуда пятидверки станут экспортировать на остальные африканские рынки, а также в страны Ближнего Востока. Причем у Kardian марокканской сборки оказались свои особенности.

Напомним, Renault позиционирует свой компакт в качестве «городского SUV сегмента B», хотя на деле это переделанный кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway третьего поколения. Кстати, паркетник собирались продавать и в России: производство под брендом Renault должны были запустить на АВТОВАЗе, и вполне возможно, что у нас он остался бы под именем Sandero Stepway. Но после начала всем известных событий Рено покинула РФ, проект закрыли. Впрочем, вернемся к модели.

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Главное – для Renault Kardian марокканского производства предусмотрен турбодизель, которого нет у машин в Латинской Америке. Четырехцилиндровый двигатель 1.5 dCi выдает 102 л.с. и 220 Нм, он работает в паре с пятиступенчатой механикой. В Марокко также можно выбрать паркетник с бензиновой турботройкой 1.0 TCe (100 л.с., 160 Нм), которая сочетается с вариатором. Литровый движок положен и Kardian бразильской сборки, однако в Латинской Америке машины с этим мотором имеют шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. На некоторых латиноамериканских рынках еще можно купить кроссовер с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.6 SCe (114 л.с.) и механикой. Привод в любом случае только передний.

В плане дизайна марокканский кроссовер в целом повторил бразильского брата. Что же касается оснащения, то африканский Renault Kardian беднее: в базе есть две подушки безопасности, аналоговые приборы с небольшим дисплеем, обычный кондиционер, мультимедиа и круиз-контроль. В Латинской Америке паркетник по умолчанию имеет шесть «эйрбэгов», 7-дюймовый экран в приборке, климат-контроль и камеру заднего вида. Ну а топовый Kardian для Марокко – это еще боковые подушки безопасности, «климат», камеры кругового обзора и система мониторинга «слепых» зон.

В пересчете с местной валюты на наши деньги по текущему курсу базовый Renault Kardian обойдется на марокканском рынке примерно в 2 млн рублей. Любопытно, что та же африканская площадка делает и родственный хэтчбек Dacia Sandero: кросс-версия Stepway в Марокко стоит дешевле – примерно от 1,7 млн рублей.

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