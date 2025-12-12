Бизнес ×
  • Всё, приехали: Renault закрывает провальный бренд новой мобильности Mobilize

Всё, приехали: Renault закрывает провальный бренд новой мобильности Mobilize

12.12.2025 78 0 0
Всё, приехали: Renault закрывает провальный бренд новой мобильности Mobilize

Спустя пять лет после запуска бренда Mobilize руководство Renault Group пришло к однозначному выводу, что он никому не нужен.

Renault Group запустила бренд Mobilize в начале 2021 года с расчётом на очень перспективный, как ей тогда казалось, рынок новой мобильности — это всевозможные подписки, каршеринг, такси и лизинг. На момент запуска Mobilize тогдашний гендиректор Renault Group Лука де Мео полагал, что это новое направление бизнеса к 2030 году будет генерировать 20% выручки французской компании.

Mobilize Limo, он же изредка встречающийся на российских дорогах Амберавто А5

На практике оказалось, что у Renault не получается извлечь из рынка новой мобильности прибыль. Дебютная модель Mobilize — ориентированный на сегмент такси электроседан Limo китайского происхождения — оказалась провальной и была снята с продаж менее чем через полтора года после запуска.

Mobilize Bento (слева) и Mobilize Duo

Осенью прошлого года Mobilize представил серийные версии электрических квадрициклов Duo и Bento — они были разработаны специально для бренда новой мобильности, но Renault Group в итоге решила всё же запустить их не только в прокат, но и в розничную продажу, надеясь, что эти симпатичные малыши смогут составить конкуренцию квадрициклам Citroen Ami, Fiat Topolino и Opel Rocks, что производит корпорация Stellantis.

Согласно официальному отчёту Renault Group, розничные продажи Mobilize Duo и Bento в январе-октябре текущего года составили всего 126 шт. Сколько экземпляров были направлены на работу в каршеринг, неизвестно, но отметим, что в июле европейская пресса сообщала о том, что заводе Renault в марокканском Танжере выпустил 2000 квадрициклов при мощности в 17 000 шт. в год.

Mobilize Duo

К слову, электрический квадрициклы Stellantis тоже выпускаются в Марокко, но в рознице в голеньком виде они стоят дешевле, чем Mobilize Duo и Bento, — этим, возможно, и объясняется провал последних. Тем не менее пока непонятно, собирается ли Renault Group полностью прекращать производство Mobilize Duo и Bento или будет пытаться продавать их дальше, но уже под брендом Renault.

Сам бренд Mobilize уже ликвидирован и исчез с корпоративного сайта Renault Group, работа привязанных к нему сервисов каршеринга остановлена, финансовые сервисы будут работать ещё какое-то время. Что будет с машинами из каршеринга Mobilize, тоже пока непонятно. 80 из 450 штатных сотрудников подразделения Mobilize сократят, остальных рассортируют по другим подразделениям Renault Group.

Mobilize Duo

Добавим, что с лета этого года компанией Renault Group руководит Франсуа Прово, а его предшественник Лука де Мео решил завязать с автобизнесом и ушёл работать в фэшн-индустрию. Mobilize останется в истории одной из главных неудач Renault Group времён Луки де Мео.

электромобиль бизнес Renault Mobilize Mobilize Duo Mobilize Bento

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Умная клемма и дедовский диод: как доработать систему IBS, чтобы АКБ заряжалась полностью Трудно поверить, но на вполне современных и высокотехнологичных автомобилях последних трех-пяти лет выпуска владельцы частенько вынуждены натурально бороться с электронными системами, разраб... 604 2 1 11.12.2025
Статьи / Авторынок Liqui Moly удерживает звание самого популярного бренда ГСМ и автохимии в Германии Народное мнение не купить. Автовладельцы в Германии снова выбрали Liqui Moly своим фаворитом: уже пятнадцать лет подряд марка остаётся самым востребованным местным производителем смазочных м... 766 1 0 11.12.2025
Статьи / Выставки Выставка Automechanika Shanghai 2025: «зеленые» тренды и масса «упаковщиков» В Шанхае завершила свою работу крупнейшая азиатская выставка серии «Автомеханика», которая в этом году собрала под своими знаменами более семи тысяч экспонентов, расположившихся на площади в... 3912 0 0 10.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74333 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45087 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16841 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
19 Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футб...
10 Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует
4 Новый «маленький» Гелендваген: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings