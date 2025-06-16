Гендиректор Renault Group Лука де Мео уходит в отставку, его ждёт фэшн-индустрия

Вчера вечером французская Renault Group внезапно объявила о том, что её покидает гендиректор Лука де Мео, проработавший на этом посту пять лет. Новый гендиректор Renault Group пока не выбран, а новое место работы Луки де Мео никак не связано с автопромом.

Итальянец Лука де Мео возглавил Renault Group в июле 2020 года, прежде он работал в структурах Fiat Group и Volkswagen Group, одной из его главных удач считается развитие бренда Seat в период с 2015 по 2020 год и выделение из него спортивно-молодёжного бренда Cupra — сегодня Seat и Cupra вместе со Шкодой являются самой здоровой (прибыльной) частью немецкого концерна.

Придя в Renault, Лука де Мео затеял большие преобразования, чтобы повысить устойчивость и прибыльность компании. С подачи де Мео был запущен трансформационный план развития Renaulution, создано электромобильное подразделение Ampere, началось экстенсивное развитие спортивного бренда Alpine, запущено гигантское моторное СП с Geely, получившее имя Horse Powertrain.

К неудачам Луки де Мео на посту гендиректора Renault Group можно отнести провальный запуск бренда новой мобильности Mobilize и слишком большой крен развития компании в сторону электромобилей. По итогам 2024 года чистая прибыль Renault Group снизилась сразу на 61,5% до 891 млн евро, при этом Renault Group продолжает делать основную ставку на электромобили, несмотря на то, что спрос на них сокращается.

Лука де Мео

В феврале этого года Лука де Мео объявил об успешной реализации плана Renaulution и переходе к стратегии Futurama, в которой основная ставка делается на диверсификацию бизнеса, но подробности новой стратегии пока не раскрыты.

В 2026 году Renault выведет на рынок свой самый бюджетный электромобиль, Twingo четвёртого поколения, разработанный китайским подрядчиком. У нового Renault Twingo будет некий ещё более дешёвый родственник под маркой Dacia. Если обе эти «электрички» будут продаваться неважно, то впору будет говорить о провале электромобильной стратегии Renault Group, но Луки де Мео к тому моменту в компании не будет, и он, как Карлос Таварес (бывший гендиректор Stellantis), сможет на голубом глазу всем рассказывать, что при нём компания всегда приносила прибыль.

Из бренда Alpine уже исходят устойчивые сигналы о том, что на одних «электричках» далеко не уедешь, и чтобы бренд не загнулся, надо добавлять в гамму модели с ДВС. В планах Alpine значится выход на североамериканский рынок, без «углеводородных» моделей эта затея представляется совершенно бессмысленной.

Между тем Лука де Мео, которому на прошлой неделе исполнилось 58 лет, решил пойти по стопам Карлоса Тавареса, то есть расстаться со слишком проблемной и зарегулированной автомобильной индустрией, чтобы попытать счастья в новых для себя направлениях бизнеса. По данным французской газеты Le Figaro, Лука де Мео возглавит французскую компанию Kering — это крупный игрок фэшн-индустрии, которому принадлежат несколько модных брендов, в том числе Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent. В последние годы бизнес Kering переживает спад под руководством Франсуа-Анри Пино — это сын основателя компании Франсуа Пино. Решение нанять топ-менеджера не из семьи аналитики фэшн-индустрии оценивают положительно, акции Kering пошли в рост, а вот стоимость акций Renault Group сейчас наоборот снижается.

