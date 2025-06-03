Бывший гендиректор Stellantis Карлос Таварес предрёк череду новых слияний в автопроме

Карлос Таварес дал первое обстоятельное интервью СМИ после своего увольнения с поста гендиректора Stellantis в декабре прошлого года. Спустя шесть месяцев после драматических событий Таварес живёт на своей ферме в Сантарене (Португалия), выращивает виноград, делает из него портвейн и инвестирует накопленные деньги в другие сферы бизнеса, никак не связанные с автопромом, для которого, по мнению Тавареса, настали тяжёлые времена.

На прошлой неделе корпорация Stellantis наконец-то назвала имя нового гендиректора — им стал 51-летний итальянец Антонио Филоса. В то же время его предшественник, 66-летний португалец Карлос Таварес, пообщался c Bloomberg на своей исторической родине, отдохнувший и посвежевший, поскольку большая головная боль под названием Stellantis — это больше не его головная боль.

«Мне понадобилось 45 лет, чтобы понять, что лучше работать на себя, а не на кого-то другого. Мои друзья говорят мне, что я был прав, что ушёл, причём ушёл в нужный момент», — сообщил Таварес. По его словам, его не увольняли, а он сам принял решение об уходе после обстоятельного разговора с председателем совета директоров Stellantis Джоном Элканном.

За досрочное прекращение контракта, который истекал только в начале 2026 года, Таварес получил порядка 35 млн евро отступных. Эти деньги Таварес прибавил к прежним накоплениям от большой зарплаты топ-мененджера и инвестировал их в собственный виноградник. Также Таварес успел купить несколько отелей и раздумывает над тем, чтобы приобрести долю в какой-нибудь авиакомпании либо вложиться в перспективный проект в области здравоохранения, искусственного интеллекта или моды.

Автомобильная промышленность в сфере интересов Тавареса на данный момент не значится. По его мнению, европейский автопром ожидает череда новых слияний с целью сокращения затрат в результате синергии, иначе местные компании просто не выживут в условиях жёсткой конкуренции со стороны Китая и ужесточающихся законодательных требований со стороны Евросоюза в части экологии и безопасности. При этом европейским компаниям вряд ли удастся сделать электромобили такими же дешёвыми, как в Китае, поэтому им придётся уходить в более высокие ценовые сегменты.

Понимать это надо так, что бюджетный сегмент рынка рано или поздно будет полностью оккупирован «китайцам». Всё это мы уже видели на рынке смартфонов и прочей бытовой электроники.

Таварес признал, что испорченные отношения Stellantis с американскими дилерами и поставщиками — это его ответственность, что многое можно было сделать по-другому, но в конце-конце это неважно, при нём корпорация в любом случае приносила прибыль.

Антонио Филоса (слева) и Карлос Таварес

К своему преемнику Таварес относится хорошо и считает, что Антонио Филоса — логичный выбор, этот человек заслуживает доверия и Таварес надеется, что совет директоров окажет ему всяческую поддержку.

Таварес чётко дал понять, что не скучает по большому бизнесу и теперь чувствует себя намного лучше, чем раньше: «Раньше я делал по 12 дел в день, а теперь делаю только пять, но делаю их более обстоятельно и мне это нравится намного больше». С момента увольнения из Stellantis Таварес получил несколько заманчивых предложений о работе от азиатских автомобильных компаний, но все их отверг, предпочтя остаться у себя на родине и заниматься только тем, чем хочется.

