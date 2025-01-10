Хэтчбек Renault Twingo четвёртого поколения показалcя на новых фото, рассекречен интерьер

Салон прототипа будущей новинки французской марки был представлен сегодня в рамках автосалона в Брюсселе. Серийный вариант пятидверки появится в 2026 году.

Французский производитель представил компакт Twingo ещё в 1992 году, причём та «кроха» оказалась весьма востребованной: по первому времени годовые продажи этой модели в Европе превышали 200 тыс. экземпляров, однако постепенно спрос стал сокращаться. Twingo третьего поколения был представлен в 2014 году, этот хэтчбек являлся результатом партнёрства Renault и немецкого концерна Daimler (в частности, его марки smart). Предполагалось, что Твинго будет отправлен в отставку по окончании жизненного цикла, однако французы решили продолжить историю компакта и анонсировали осенью 2023 года Renault Twingo четвёртой генерации.

На фото: прототип Renault Twingo четвёртого поколения

Тогда же, немногим более года назад, производитель рассекретил внешность концепта Renault Twingo нового поколения. При этом ожидается, что серийная версия модели тоже будет оформлена в ретро-стиле и многое позаимствует у шоу-кара. Сегодня компания опубликовала несколько новых снимков слегка изменившегося прототипа.

Вероятно, пятидверный «однообъёмник» получит полукруглые фары со светодиодными полосками ходовых огней, схожей формы задние фонари, а ещё ему оставят расположенные на капоте три «окошка» из чёрного пластика. Twingo подправили форму центрального и боковых воздухозаборников в нижней части переднего бампера, а также изменили вид ручек передних дверей, которые теперь вписаны в полукруг (у задних дверей они по-прежнему интегрированы в рамку остекления).

В рамках открывшего свои двери автосалона в Брюсселе французы показали интерьер прототипа Renault Twingo четвёртого поколения и отметили, что серийная версия появится в 2026 году. Компактный хэтчбек снабдили горизонтальным «парящим» тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма, а также 7-дюймовым виртуальным щитком приборов, оба дисплея снабдили оригинальной графикой.

На фото: салон прототипа Renault Twingo четвёртого поколения

Под тачскрином мультимедиа расположен ряд физических «крутилок», отвечающих за работу климатической установки, а рядом – кнопка аварийной остановки (кстати, она является визуальной отсылкой к первому Twingo). Новинка получила множество различных ниш для хранения повседневных вещей вроде смартфонов, кошельков, солнцезащитных очков и т.д. Отметим, прототип нового Renault Twingo снабдиди складывающимся в пропорции 50:50 задним диванчиком.

Официальной информации о технике будущей новинки пока нет. В компании рассказали лишь о том, что у полностью электрического хэтчбека Twingo расход составит 10 кВт*ч на 100 км. Согласно предварительным данным, на рынок изначально может выйти версия с 110-сильным электромотором, а позже, вероятно, появится и вариант с 90-сильным двигателем. Им могут предложить только одну батарею – ёмкостью 40 кВт*ч; максимальный запас хода на одной зарядке у такого ситикара, скорее всего, не превысит 300 км.

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Ожидается, что стартовая цена Renault Twingo четвёртого поколения в Европе составит около 20 000 евро (эквивалентно примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу). Отметим, Renault 5, находящийся в иерархии бренда на ступень выше, стоит на домашнем рынке, во Франции, не менее 25 990 евро (около 2,73 млн рублей).