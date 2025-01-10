Европа ×
  • Хэтчбек Renault Twingo четвёртого поколения показалcя на новых фото, рассекречен интерьер

Хэтчбек Renault Twingo четвёртого поколения показалcя на новых фото, рассекречен интерьер

10.01.2025 272 0 0

Салон прототипа будущей новинки французской марки был представлен сегодня в рамках автосалона в Брюсселе. Серийный вариант пятидверки появится в 2026 году.

Французский производитель представил компакт Twingo ещё в 1992 году, причём та «кроха» оказалась весьма востребованной: по первому времени годовые продажи этой модели в Европе превышали 200 тыс. экземпляров, однако постепенно спрос стал сокращаться. Twingo третьего поколения был представлен в 2014 году, этот хэтчбек являлся результатом партнёрства Renault и немецкого концерна Daimler (в частности, его марки smart). Предполагалось, что Твинго будет отправлен в отставку по окончании жизненного цикла, однако французы решили продолжить историю компакта и анонсировали осенью 2023 года Renault Twingo четвёртой генерации.

На фото: прототип Renault Twingo четвёртого поколения

Тогда же, немногим более года назад, производитель рассекретил внешность концепта Renault Twingo нового поколения. При этом ожидается, что серийная версия модели тоже будет оформлена в ретро-стиле и многое позаимствует у шоу-кара. Сегодня компания опубликовала несколько новых снимков слегка изменившегося прототипа.

Вероятно, пятидверный «однообъёмник» получит полукруглые фары со светодиодными полосками ходовых огней, схожей формы задние фонари, а ещё ему оставят расположенные на капоте три «окошка» из чёрного пластика. Twingo подправили форму центрального и боковых воздухозаборников в нижней части переднего бампера, а также изменили вид ручек передних дверей, которые теперь вписаны в полукруг (у задних дверей они по-прежнему интегрированы в рамку остекления).

В рамках открывшего свои двери автосалона в Брюсселе французы показали интерьер прототипа Renault Twingo четвёртого поколения и отметили, что серийная версия появится в 2026 году. Компактный хэтчбек снабдили горизонтальным «парящим» тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма, а также 7-дюймовым виртуальным щитком приборов, оба дисплея снабдили оригинальной графикой.

На фото: салон прототипа Renault Twingo четвёртого поколения

Под тачскрином мультимедиа расположен ряд физических «крутилок», отвечающих за работу климатической установки, а рядом – кнопка аварийной остановки (кстати, она является визуальной отсылкой к первому Twingo). Новинка получила множество различных ниш для хранения повседневных вещей вроде смартфонов, кошельков, солнцезащитных очков и т.д. Отметим, прототип нового Renault Twingo снабдиди складывающимся в пропорции 50:50 задним диванчиком.

Официальной информации о технике будущей новинки пока нет. В компании рассказали лишь о том, что у полностью электрического хэтчбека Twingo расход составит 10 кВт*ч на 100 км. Согласно предварительным данным, на рынок изначально может выйти версия с 110-сильным электромотором, а позже, вероятно, появится и вариант с 90-сильным двигателем. Им могут предложить только одну батарею – ёмкостью 40 кВт*ч; максимальный запас хода на одной зарядке у такого ситикара, скорее всего, не превысит 300 км.

1 / 2
2 / 2

Ожидается, что стартовая цена Renault Twingo четвёртого поколения в Европе составит около 20 000 евро (эквивалентно примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу). Отметим, Renault 5, находящийся в иерархии бренда на ступень выше, стоит на домашнем рынке, во Франции, не менее 25 990 евро (около 2,73 млн рублей).

хэтчбек авторынок выставки новинки Европа Renault Renault Twingo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Десульфатация, подзарядка, электролит: как правильно обслужить аккумулятор Зимой на автомобильный аккумулятор возлагаются повышенные обязанности. Прежде всего – бодро заводить мотор, особенно с утра, когда моторное масло загустело после ночного мороза. Само собой,... 459 1 0 10.01.2025
Статьи / Практика Пустая трата: почему зимой расход топлива выше, чем летом Иногда у автовладельцев возникает вопрос: с чего бы это зимой расход становится намного выше, чем летом? Находится и ответ, который обычно сводится к одному – долгий утренний прогрев. Отчаст... 1113 1 3 09.01.2025
Статьи / Авторынок Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало Сейчас два миллиона – не настолько большие деньги, чтобы можно было с пинка открывать дверь в дилерский центр и уверенно выбирать новый автомобиль. А вот с пробегом кое-что выбрать можно, да... 2180 24 3 08.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67001 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53771 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14063 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
24 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
12 Купе Спорткар как первая машина: опыт владения Lexus LC 500
6 Кроссовер Новый паспорт и старая сущность: тест-драйв Knewstar 001
Новые комментарии
Change privacy settings