Хэтчбек Renault Twingo четвёртого поколения показалcя на новых фото, рассекречен интерьер

Французский производитель представил компакт Twingo ещё в 1992 году, причём та «кроха» оказалась весьма востребованной: по первому времени годовые продажи этой модели в Европе превышали 200 тыс. экземпляров, однако постепенно спрос стал сокращаться. Twingo третьего поколения был представлен в 2014 году, этот хэтчбек являлся результатом партнёрства Renault и немецкого концерна Daimler (в частности, его марки smart). Предполагалось, что Твинго будет отправлен в отставку по окончании жизненного цикла, однако французы решили продолжить историю компакта и анонсировали осенью 2023 года Renault Twingo четвёртой генерации.
Тогда же, немногим более года назад, производитель рассекретил внешность концепта Renault Twingo нового поколения. При этом ожидается, что серийная версия модели тоже будет оформлена в ретро-стиле и многое позаимствует у шоу-кара. Сегодня компания опубликовала несколько новых снимков слегка изменившегося прототипа.
Вероятно, пятидверный «однообъёмник» получит полукруглые фары со светодиодными полосками ходовых огней, схожей формы задние фонари, а ещё ему оставят расположенные на капоте три «окошка» из чёрного пластика. Twingo подправили форму центрального и боковых воздухозаборников в нижней части переднего бампера, а также изменили вид ручек передних дверей, которые теперь вписаны в полукруг (у задних дверей они по-прежнему интегрированы в рамку остекления).
В рамках открывшего свои двери автосалона в Брюсселе французы показали интерьер прототипа Renault Twingo четвёртого поколения и отметили, что серийная версия появится в 2026 году. Компактный хэтчбек снабдили горизонтальным «парящим» тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю 10,1 дюйма, а также 7-дюймовым виртуальным щитком приборов, оба дисплея снабдили оригинальной графикой.
Под тачскрином мультимедиа расположен ряд физических «крутилок», отвечающих за работу климатической установки, а рядом – кнопка аварийной остановки (кстати, она является визуальной отсылкой к первому Twingo). Новинка получила множество различных ниш для хранения повседневных вещей вроде смартфонов, кошельков, солнцезащитных очков и т.д. Отметим, прототип нового Renault Twingo снабдиди складывающимся в пропорции 50:50 задним диванчиком.
Официальной информации о технике будущей новинки пока нет. В компании рассказали лишь о том, что у полностью электрического хэтчбека Twingo расход составит 10 кВт*ч на 100 км. Согласно предварительным данным, на рынок изначально может выйти версия с 110-сильным электромотором, а позже, вероятно, появится и вариант с 90-сильным двигателем. Им могут предложить только одну батарею – ёмкостью 40 кВт*ч; максимальный запас хода на одной зарядке у такого ситикара, скорее всего, не превысит 300 км.
Ожидается, что стартовая цена Renault Twingo четвёртого поколения в Европе составит около 20 000 евро (эквивалентно примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу). Отметим, Renault 5, находящийся в иерархии бренда на ступень выше, стоит на домашнем рынке, во Франции, не менее 25 990 евро (около 2,73 млн рублей).
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