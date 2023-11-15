Renault показала Twingo четвёртого поколения: им стал недорогой пятидверный электрокар

В компании обозначили ориентировочный стартовый ценник новинки – на европейском рынке хэтчбек можно будет купить за 20 тыс. евро.

Renault Twingo дебютировал ещё в 1992-м, за прошедшие годы модель успела пару раз сменить генерацию. Отметим, «кроха» французской марки в первом поколении была весьма востребованной: в Европе годовые продажи Renault Twingo превышали 200 тыс. экземпляров, однако позже спрос пошёл на спад. Третье поколение, представленное в 2019 году, было разработано в рамках партнёрства с концерном Daimler и его маркой smart. Ранее предполагалось, что нынешняя генерация станет для модели последней, но, как оказалось, в компании решили сохранить как узнаваемое название, так и саму идею недорогого маленького ситикара.

Концепт Renault Twingo четвёртого поколения

Компания Renault сегодня показала Twingo четвёртого поколения, правда, пока что субкомпактный хэтчбек дебютировал в статусе концепта. Шоу-кар получил однообъёмный кузов и дизайн в стиле ретро: на это «намекают» полукружья ходовых огней и фонарей, круги оригинальных дверных ручек, а также различные элементы из чёрного глянцевого и матового пластика. Во внешности хэтча видно немало отсылок к Twingo 1992 года.



Несмотря на скромные габариты (точные размеры пока не указаны), у хэтчбека пять дверей, причём механизм открывания задних боковых спрятан около задней стойки крыши, а для передних предусмотрена необычная ручка, заключённая в светящийся круг. Ещё ситикар получил расширенные колёсные арки, покатое лобовое стекло, традиционные наружные зеркала, а капот украсил обновлённый логотип марки.



Компания пока не показала интерьер прототипа будущей новинки. Скорее всего, субкомпактный хэтчбек окажется двухрядным; не исключено, что его салон, как и у актуального Renault Twingo, будет рассчитан на четырёх седоков.



Информации о начинке Twingo четвёртого поколения пока нет. Известно лишь, что она будет полностью электрической. Ещё в компании отметили, что хэтчбек сможет похвалиться экономным расходом: 10 кВт*ч на 100 км.

По предварительным данным, в основу будущего ситикара ляжет платформа AmpR Small – это новое название «тележки» CMF-BEV, на которой базируется более крупный электрический хэтчбек Renault 5 (в иерархии марки он займёт место на ступеньку выше Twingo). Его серийная версия поступит в продажу на старосветском рынке в 2024 году, а начальная цена будет равна примерно 25 тыс. евро.



По словам генерального директора Группы Renault Луки де Мео, задача нового Twingo – «изменить правила игры», в этом он будет следовать по стопам своего предшественника, в прошлом году отметившего 30-летие. Отметим, проект реализуется подразделением Ampere, которое занимается разработкой электромобилей.



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Серийная модель, дебют которой намечен на 2026 год, должна быть недорогой. В компании пока что обнародовали ориентировочный стартовый ценник субкомпактного электрокара Renault Twingo: ожидается, что «зелёную» пятидверку в начальной версии европейцы смогут купить примерно за 20 тыс. евро.

