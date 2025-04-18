Renault и Geely предложили недорогой способ установки ДВС в электромобили

Принадлежащее Renault Group и китайскому холдингу Geely совместное предприятие Horse Powertrain представило компактный гибридный силовой модуль для электромобилей, который может быть установлен на место переднего электромотора без серьёзной переделки исходной платформы.

Потребность переделывать электромобили в гибриды возникла в результате начавшегося в 2023 году глобального замедления спроса на электромобили, из-за которого практически все компании западного типа, вложившие миллиарды долларов и евро в разработку новых «электричек», столкнулись с необходимостью менять стратегии развития и возобновили инвестиции в «углеводородные» модели.

Китайские производители электромобилей оперативно отреагировали на изменение тренда: большинство из них либо уже предлагают plug-in гибридные версии своих моделей, либо предложат в ближайшие год-полтора, причём такие конверсии появляются даже в самых бюджетных сегмента рынка. Компании западного типа, к которым можно отнести в том числе южнокорейскую Hyundai Motor Group и японских автопроизводителей, так быстро работать не умеют. Корпорации Stellantis, например, потребовалось примерно два года на то, чтобы прикрутить ДВС к своему плохо продающемуся электрическому хэтчбеку Fiat 500e, да и то результат пока не представлен.

Так вот, Horse Powertrain предлагает относительно дешёвый и быстрый способ превратить электромобиль в plug-in гибрид, но сначала напомним, что такое Horse Powertrain. Это совместное предприятие со штаб-квартирой в Лондоне де-факто начало работу летом 2023 года и было юридически оформлено в 31 мая 2024 года как равнодолевое совместное предприятие Renault Group и холдинга Geely. 28 июня 2024 года 10% акций Horse Powertrain Limited купила нефтехимическая компания Aramco из Саудовской Аравии, доли Renault Group и Geely после этого соответственно уменьшились до 45%.

Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. Внутри компании есть два подразделения — Horse Technologies и Aurobay Technologies. Horse Technologies отвечает за ДВС и относительно простые безрозеточные гибридные силовые установки. Aurobay Technologies занимается только гибридами разного типа и платформами для них, а также оказывает инжиниринговые услуги. В активе Horse Powertrain находятся 17 заводов в Европе, Китае и Южной Америке и 5 научно-исследовательских центров, в теории это совместное предприятие может удовлетворить 80% мирового спроса на ДВС и гибридные силовые установки.

Разработанный Horse Powertrain гибридный модуль для превращения электромобилей в гибриды будет впервые показан на следующей неделе в рамках Шанхайского автосалона. На данный момент этот модуль называется Future Hybrid Concept, он рассчитан на замену переднего двигателя электромобиля без существенных изменений в платформе, но нужно где-то выкроить место для топливного бака и выхлопной системы.

В модуле Future Hybrid Concept объединены 4-цилиндровый ДВС, который может работать на разных видах топлива, электромотор, трансмиссия и блок силовой электроники, рассчитанный на 800-вольтовую архитектуру. Работать силовой блок может как в последовательном, так и в параллельном режимах, то есть в тандеме с задним электромотором либо в качестве бортового генератора электроэнергии.

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Horse Powertrain рассчитывает, что первые автомобили, оснащённые гибридным модулем Future Hybrid Concept (точнее его серийной версией), появятся на дорогах в 2028 году. Потенциальных заказчиков этого модуля в автопроме много, но, вероятно, первыми его получат модели дочерних брендов Renault Group и Geely.