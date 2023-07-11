Renault и Geely запускают моторное СП: его клиентами будут Volvo, Nissan и Mitsubishi

Французская Renault Group и китайский холдинг Geely подписали соглашение о создании глобального совместного предприятия по производству двигателей внутреннего сгорания, гибридных силовых установок и трансмиссий для них. В состав этого СП войдут расположенные на трёх континентах 17 заводов, 5 научно-исследовательских центров и 19 тысяч сотрудников обеих компаний. В теории новое СП может захватить 80% мирового рынка ДВС и гибридных силовых установок.

О создании гигантского моторного СП с Geely было объявлено в ноябре прошлого года в рамках презентации обновлённого плана развития Renault Group, но тогда это был всего лишь меморандум о намерениях, а теперь подписано обязывающее соглашение, то есть СП де-факто запущено, хотя формальное закрытие сделки должно состояться до конца текущего года. Прежде Renault и Geely именовали своё СП как проект Horse, но в свежем пресс-релизе это название не используется, полное официальное название СП пока не обнародовано.

Предполагается, что СП Renault и Geely будет равнодолевым (50/50), но в деле может появиться третий игрок из Саудовской Аравии в лице национальной нефтяной компании Saudi Aramco, её доля в новом СП, по данным Reuters, может составить 20%, но конкретного решения по этому поводу пока не принято.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, который в свою очередь сейчас находится в процессе реструктуризации, в СП Renault и Geely формально не участвует, но Nissan и Mitsubishi будут закупать производимые им силовые установки, а со стороны Geely клиентами СП заявлены в том числе шведская компания Volvo и малайзийский Proton, при этом надо помнить, что Volvo планирует в 2030 году полностью переключиться на электромобили, то есть имеет ограниченный интерес к новому моторному предприятию.



Между тем руководство Renault Group исходит из того, что даже к 2040 году половина продаж компании будет приходиться на модели с ДВС, так что моторное СП с Geely создаётся на долгосрочную перспективу, его клиентами в будущем могут стать любые другие компании. В теории СП может удовлетворить 80% потребностей мирового рынка «углеводородных» силовых установок для автомобилей и производить до 5 млн конечных изделий в год. Общий объём инвестиций в новое СП составит порядка 7 млрд евро. При разработке новых ДВС предприятие будет уделять внимание их адаптации для работы на синтетическом топливе и водороде, что должно несколько успокоить ярых приверженцев «зелёной» доктрины на Западе.

Центры управления новым СП первое время будут находиться в Ките и в Испании (в Мадриде), но затем будет создана единая штаб-квартира в Великобритании.

В подписании сделки участвовали гендиректор Renault Group Лука де Мео и председатель совета директоров Geely Holding Group Эрик Ли.

Любопытно, что пару дней назад председатель совета директоров Renault Group Жан-Доминик Сенар в интервью Reuters обрушился с критикой на китайские компании из-за агрессивной экспансии на европейский рынок электромобилей в сочетании с ограничением со стороны Китая поставок галлия и германия, необходимых для производства компонентов электромобилей. Китай является мировым лидером поставок этих металлов, причём конкретно по галлию контролирует 94% процента рынка.

Получается, что если по части ДВС и гибридов Renault и Geely нашли общий язык и строят долгосрочные планы, то в сегменте электромобилей они — жёсткие конкуренты. Напомним, что недавно марка Alpine, входящая в состав Renault Group, и британская марка Lotus, контролируемая холдингом Geely, объявили о прекращении совместной разработки новых электрических спорткаров.

