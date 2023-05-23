Alpine и Lotus останавливают совместную разработку электрического спорткара

Французская марка Alpine, принадлежащая Renault Group, и британская марка Lotus, контролируемая холдингом Geely, прекратили сотрудничество, а это значит, что новый Alpine A110 не получит разработанную Lotus электромобильную модульную платформу E-Sports. Чем заменит её Alpine, пока непонятно.

Alpine и Lotus объявили о намерении совестно разработать новые, полностью электрические спорткары в начале 2021 года, тогда эта договорённость носила форму меморандума о взаимопонимании. Осенью 2021 года Lotus представил модульную платформу E-Sports с различными вариантами компоновки батареи, эта платформа ляжет в основу спорткара Lotus Type 135 — идейного наследника снятой с производства модели Elise. Платформу E-Sports, по идее, должен был получить и Alpine A110 следующего поколения, но уже на момент премьеры этой «тележки» пресс-служба Lotus старательно избегала упоминаний Alpine, что стало первым индикатором буксующего сотрудничества между британской и французской марками.

Платформа Lotus E-Sports, короткобазный вариант с вертикальной батареей

Летом 2022 года марка Alpine представила электрическую конверсию E-ternite на базе актуального, бензинового A110, что породило ещё больше скепсиса по поводу совместного проекта Alpine и Lotus — мол, зачем превращать нынешний Alpine A110 в электромобиль, если у Lotus уже есть готовая и весьма передовая электромобильная платформа.



Alpine A110 E-ternite

На этой неделе обе марки в переписке с ведущими западными СМИ (в частности с Autocar и Automotive News Europe) подтвердили, что подписанный в начале 2021 года меморандум о взаимопонимании так и не вылился в предметную совместную работу над новыми моделями. Alpine и Lotus расстаются полюбовно, без скандала и даже готовы в будущем рассмотреть новые варианты сотрудничества, но электрические спорткары разработают отдельно друг от друга.



Alpine A110 E-ternite

На Lotus Type 135 это известие никак не повлияет, он должен выйти на рынок в 2026 году, а вот что будет с новым Alpine A110, пока непонятно — официальных комментариев на эту тему со стороны представителей Alpine и Renault Group пока не было. Ранее предполагалось, что новый Alpine A110 также выйдет на рынок в 2026 году. Если руководство Renault Group даст отмашку на развитие проекта электрической конверсии нынешнего A110, то новая модель выйдет в срок или даже раньше, а если для неё придётся искать новую платформу на стороне или разрабатывать собственную с чистого листа, то график, возможно, придётся удлинять.



Разрыв Alpine и Lotus выглядит довольно странно в свете того, что осенью прошлого года Geely и Renault Group объявили о создании гигантского моторного совместного предприятия, то есть затеяли масштабное и долгосрочное сотрудничество. Тогда же были анонсированы новые модели Alpine: вслед за хот-хэтчем A290 на базе Renault 5 (ожидается в 2024 году), компактным кроссовером GT X-Over (2025 год) и спорткаром A110 нового поколения (2026 год) на мировой рынок должны выйти крупные кроссоверы французской марки — D-класса (2027 год) и Е-класса (2028 год).

