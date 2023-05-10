Концепткар ×

Первый из «гаража мечты»: представлен хот-хэтч Alpine A290_β

10.05.2023 147 0 0

Марка Alpine, входящая в состав Renault Group, разрабатывает полностью новый модельный ряд под названием Dream Garage (переводится на русский как «гараж мечты»), первенцем которого в 2024 году станет электрический хот-хэтч A290. Вчера был показан его концептуальный предвестник — A290_β с подчёркнуто гоночной эстетикой и посадочной формулой 1+2.

Купе Alpine A110 — последняя «углеводородная» модель в истории французской марки, все грядущие новинки будут электромобилями. В анонсированной два года назад перспективной линейке Dream Garage заявлены три модели — хот-хэтч, кроссовер и спорткар. Хот-хэтч пойдёт в производство первым — в 2024 году, он сделан на базе перспективного нового Renault 5, то есть на платформе CMF-B EV, технические особенности которой мы описывали в марте в отдельном материале, здесь лишь напомним, что новые французские хэтчи получат независимую заднюю подвеску с прицелом на изысканную управляемость.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Концепт Alpine A290_β призван разогреть публику перед дебютом серийной версии хот-хэтча. Внешность серийной модели будет в значительной степени повторять концепт, а вот спартанский салон с посадочной формулой 1+2 и встроенным каркасом безопасности покупателям не предложат — вместо него будет традиционная компоновка с кучей удобств на борту. По сути, единственное что перекочует из салона концепта в салон серийного A290 — это клавиша OV на руле. OV означает «обгон», клавиша активирует длящийся 10 секунд режим повышенной мощности.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Габаритная длина Alpine A290_β — 4,05 м, ширина — 1,85 м, высота — 1,48 м. Снаряженная масса, по данным британского журнала Autocar, будет существенно больше тонны из-за тяжёлой батареи, поэтому инженеры особенно тщательно «колдуют» над шасси, чтобы обеспечить хот-хэтчу достойную его исторических предков манёвренность и лёгкость в управлении.

Концепт оснащён двухмоторной силовой установкой, оба установлены на передней оси и вращают передние колёса. Серийный хот-хэтч тоже буде переднеприводным, но одномоторным: по данным британских коллег, базовая версия будет располагать мощностью 160 кВт (218 л.с.), а в 2027 году появится продвинутая версия с новым электромотором Valeo-Siemens мощностью 200 кВт (272 л.с.).

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Кузов концепта имеет много занятных деталей — например, кружки в заднем бампере: они имитируют не выхлопные патрубки, а вентиляторы охлаждения в мощных компьютерах, то есть намекают на высокую производительность хот-хэтча. Оригинальные колёса с квадратными ступицами точно будут у серийной модели, равно как «четырёхглазый» передок и развитый спойлер на багажной двери. Количество дверей пока загадка: на одних фирменных снимках кузов 3-дверный, на других — 5-дверный. Представленный в 2021 году концепт будущего Renault 5 был 5-дверным.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Цифра 290 в индексе модели расшифровывается так: 2 — это указание на В-класс, 90 — признак универсальных/практичных моделей. Главным конкурентом Alpine A290 на рынке будет уже вышедший на рынок итальянский электрический хот-хэтч Abarth 500e, он же будет для «француза» ценовым ориентиром: в Германии Abarth 500e сейчас стоит от 37 990 евро.

хэтчбек спортивные авто концепты электромобиль новинки концепткар Alpine Alpine A290

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы По каким причинам в ГИБДД могут отказать в перерегистрации автомобиля или постановке на учет Мы уже разбирались в том, как оформить куплю-продажу автомобиля и поставить его на учет, а также с тем, можно ли сделать это не в своем регионе и что будет, если не зарегистрировать машин... 469 0 0 08.05.2023
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz E-Klasse III W211 Mercedes Е-класса в кузове W211 стали любить особенно сильно после того, как вышло следующее поколение – W212. Только с выходом 212-го пришло понимание того, что последний «настоящий» Е-клас... 2905 2 0 07.05.2023
Статьи / Обзор Два мотора, две коробки и пять комплектаций: первое знакомство с BAIC X35 Число новых китайских брендов, приходящих в Россию в последний год, таково, что может показаться, что пришли уже все. Но на самом деле это не так, и даже не все крупнейшие имена отметились в... 1805 2 3 05.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 10767 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 7106 17 2 23.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 6707 11 4 02.03.2023
Change privacy settings