Первый из «гаража мечты»: представлен хот-хэтч Alpine A290_β

Марка Alpine, входящая в состав Renault Group, разрабатывает полностью новый модельный ряд под названием Dream Garage (переводится на русский как «гараж мечты»), первенцем которого в 2024 году станет электрический хот-хэтч A290. Вчера был показан его концептуальный предвестник — A290_β с подчёркнуто гоночной эстетикой и посадочной формулой 1+2.

Купе Alpine A110 — последняя «углеводородная» модель в истории французской марки, все грядущие новинки будут электромобилями. В анонсированной два года назад перспективной линейке Dream Garage заявлены три модели — хот-хэтч, кроссовер и спорткар. Хот-хэтч пойдёт в производство первым — в 2024 году, он сделан на базе перспективного нового Renault 5, то есть на платформе CMF-B EV, технические особенности которой мы описывали в марте в отдельном материале, здесь лишь напомним, что новые французские хэтчи получат независимую заднюю подвеску с прицелом на изысканную управляемость.

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Концепт Alpine A290_β призван разогреть публику перед дебютом серийной версии хот-хэтча. Внешность серийной модели будет в значительной степени повторять концепт, а вот спартанский салон с посадочной формулой 1+2 и встроенным каркасом безопасности покупателям не предложат — вместо него будет традиционная компоновка с кучей удобств на борту. По сути, единственное что перекочует из салона концепта в салон серийного A290 — это клавиша OV на руле. OV означает «обгон», клавиша активирует длящийся 10 секунд режим повышенной мощности.



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Габаритная длина Alpine A290_β — 4,05 м, ширина — 1,85 м, высота — 1,48 м. Снаряженная масса, по данным британского журнала Autocar, будет существенно больше тонны из-за тяжёлой батареи, поэтому инженеры особенно тщательно «колдуют» над шасси, чтобы обеспечить хот-хэтчу достойную его исторических предков манёвренность и лёгкость в управлении.



Концепт оснащён двухмоторной силовой установкой, оба установлены на передней оси и вращают передние колёса. Серийный хот-хэтч тоже буде переднеприводным, но одномоторным: по данным британских коллег, базовая версия будет располагать мощностью 160 кВт (218 л.с.), а в 2027 году появится продвинутая версия с новым электромотором Valeo-Siemens мощностью 200 кВт (272 л.с.).



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Кузов концепта имеет много занятных деталей — например, кружки в заднем бампере: они имитируют не выхлопные патрубки, а вентиляторы охлаждения в мощных компьютерах, то есть намекают на высокую производительность хот-хэтча. Оригинальные колёса с квадратными ступицами точно будут у серийной модели, равно как «четырёхглазый» передок и развитый спойлер на багажной двери. Количество дверей пока загадка: на одних фирменных снимках кузов 3-дверный, на других — 5-дверный. Представленный в 2021 году концепт будущего Renault 5 был 5-дверным.



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Цифра 290 в индексе модели расшифровывается так: 2 — это указание на В-класс, 90 — признак универсальных/практичных моделей. Главным конкурентом Alpine A290 на рынке будет уже вышедший на рынок итальянский электрический хот-хэтч Abarth 500e, он же будет для «француза» ценовым ориентиром: в Германии Abarth 500e сейчас стоит от 37 990 евро.

