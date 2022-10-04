Alpine A110 R: хардкорная версия купе с доработанным шасси и углепластиковым обвесом

Спортивная марка Alpine, входящая в состав Renault Group, представила самую дорогую и наиболее технически продвинутую версию R купе A110, которая подходит как для езды по гоночному треку, так и по дорогам общего пользования.

Современный Alpine A110 выпускается с 2017 года, осенью прошлого года спорткар пережил плановый рестайлинг, а теперь представлена вершина его эволюции — версия, помеченная литерой R. Обычно буква R в автомобильном мире расшифровывается как race, то есть гоночный, но в случае Alpine — это radical, то есть радикальный.

Сразу скажем, никакого апгрейда силового агрегата у версии R нет, он здесь такой же, как у сугубо дорожной топ-версии A110 S: 1,8-литровая бензиновая «турбочетвёрка» выдаёт максимальные 300 л.с. и 340 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями, ведущие колёса — задние. Зато значительно переработаны кузов и шасси, снаряженная масса снижена на 34 кг до 1082 кг, благодаря чему время разгона с 0 до 100 км/ч сократилось с 4,2 до 3,9 с, а максимальная скорость выросла с 260 до 285 км/ч.

Отдельные элементы углепластикового аэродинамического обвеса A110 R напоминают таковые из опционального пакета Aero Kit для версии A110 S, но функционально они переработаны. Например, передний сплиттер имеет иную внутреннюю геометрию воздушных каналов, диффузор в заднем бампере больше и эффективнее, фиксированное антикрыло на корме расположено под другим углом и сильнее сдвинуто назад. В результате максимальная прижимная нагрузка выросла на 29 кг.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

К уникальным особенностям A110 R относятся также боковые закрылки и широкие пороги, капот (в данном случае это крышка переднего багажника) с интегрированным спойлером, глухая крышка с воздуховодами вместо заднего стекла, углепластиковые колёса Duqueine с разным дизайном для передней из задней оси (это сделано для улучшения аэродинамических характеристик), обутые в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 215/40 R 18 спереди и 245/40 R 18 сзади.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В шасси установлены регулируемые вручную амортизаторы, дорожный просвет по сравнению с версией A110 S уменьшен на 10 мм, а с помощью регулировок его можно уменьшить ещё на 10 мм. Жёсткость пружин увеличена на 10%, жёсткость переднего стабилизатора поперечной устойчивости тоже увеличена на 10%, заднего — на 25%. Вентилируемые дисковые тормоза Brembo имеют диаметр 320 мм на обеих осях, для них разработаны уникальные каналы подвода воздуха, на 20% более эффективные, чему у A110 S. Сдвоенный выхлопной патрубок на корме изготовлен на 3D-принтере, он имеет двойной корпус для лучшей термоизоляции и даёт уникальный для версии R звук выхлопа.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В салоне Alpine A110 R покупатель обнаружит облегчённые гоночные коши Sabelt с 6-точечными ремнями безопасности, обивку из микрофибры, хлястики вместо стандартных дверных поручней, номерную табличку автомобиля и вкладки телеметрии в меню бортового компьютера.



Цена Alpine A110 R пока не объявлена, но ясно, что эта версия будет самой дорогой в гамме, приём заказов начнётся уже в этом месяце.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Напомним, что в июле марка Alpine представила электрическую версию E-ternite купе A110, но то была разовая экспериментальная конверсия. Тем не менее A110 следующего поколения будет уже полностью электрическим, в его основу, скорее всего, ляжет платформа E-Sports британской компании Lotus.

