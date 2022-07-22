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  • Alpine электрифицировала купе A110 собственными силами: представлен прототип E-ternite

Alpine электрифицировала купе A110 собственными силами: представлен прототип E-ternite

22.07.2022 48 0 0

Полностью новый Alpine A110 с электрической силовой установкой должен выйти на рынок только в 2026 году, но французская марка, входящая в состав Renault Group, уже выкатила прототип на базе «углеводородной» модели текущего поколения, для питания которого пришлось расчленить батарею серийного хэтчбека Renault Megane E-Tech Electric.

 

Мы уже не раз рассказывали о том, что в основу нового Alpine A110 должна лечь новая электромобильная модульная платформа E-Sports британской компании Lotus — об этой коллаборации было объявлено ещё в начале 2021 года, но тогда договорённость между Alpine и Lotus носила предварительный характер. Более того, как недавно выяснил британский журнал Autocar у гендиректора Alpine Лорана Росси, окончательной договорённости с Lotus по поводу платформы до сих пор нет, решение о ней будет принято примерно через шесть месяцев и после этого уже начнётся полноценная работа над новинкой.

По сути, представленный на этой неделе прототип Alpine A110 E-ternite — это запасной, аварийный вариант на тот случай, если сотрудничество с Lotus в итоге не сложится. Ну и заодно упражнение для собственной команды разработчиков Alpine, которым в ближайшие годы предстоит полностью расстаться с ДВС и переключиться на электромобили. Напомним, что перспективный модельный ряд Alpine будет состоять из трёх «электричек»: хот-хэтча на базе нового Renault 5 (ожидается в 2024 году), кроссовера GT X-Over на платформе CMF-EV (2025 год) и нового спорткара A110 (2026 год).

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Дебют прототипа Alpine A110 E-ternite приурочили к Гран-при Франции 2022 (пройдёт в ближайший уикэнд) и к 60-летнему юбилею модели A110, который будет широко отмечаться в следующем году.

Снаружи электрический Alpine A110 мало чем отличается от недавно обновлённого бензинового собрата: в глаза бросаются только сотовая заглушка на месте заднего стекла, отсутствие выхлопного патрубка и большой люк в крыше, которого нет у серийного купе и о котором давно просили клиенты Alpine (вообще-то они просили о кабриолете, но большой люк тоже неплохо).

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В салоне видим более крупный, чем у бензинового купе, мультимедийный планшет на базе операционной системы Android, причём у электромобиля он съёмный. А ещё A110 E-ternite получил более продвинутую, чем у серийных машин, аудиосистему с восемью громкоговорителями, включая сабвуфер.

Батарею ёмкостью 60 кВт·ч A110 E-ternite позаимствовал у хэтчбека Megane E-Tech Electric, но для имплантации в кузов купе её пришлось расчленить: четыре из двенадцати модулей размещены над передней осью, восемь — перед задней, причём вертикально, так что через заднее стекло теперь ничего не видно. Для обоих батарейных блоков пришлось делать индивидуальные корпуса. Весит батарея 392 кг, но снаряженная масса автомобиля в итоге выросла всего на 258 кг до 1378 кг за счёт отказа от ДВС, более лёгкой трансмиссии и композитного материала на основе льняных волокон — из него изготовлены капот, обшивка передка и кормы, крыша и каркасы сидений. Развесовка почти не изменилась: 42/58 в пользу задней оси (у бензиновой версии — 43/57).

Установленный на задней оси электромотор выдаёт максимальные 178 кВт (242 л.с.) и 300 Нм. Для сравнения скажем, что базовая бензиновая версия имеет в своём распоряжении 252 л.с. и 320 Нм. В паре с электромотором работает сильно «перепиленная» автоматическая коробка передач Getrag от бензиновой версии: из семи ступеней для движения вперёд остались две, установлены более выносливые диски сцепления и новый блок управления. Подвеска перенастроена с учётом возросшей массы: в ней появились более жёсткие пружины и амортизаторы Ohlins вместо стоковых Mando.

До 100 км/ч Alpine A110 E-ternite разгоняется за 4,5 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 420 км по циклу WLTP.

Alpine A110 E-ternite будет использоваться в роли шоу-кара и передвижной лаборатории — опыт, полученный при создании и тестировании этого прототипа, инженерам Alpine в любом случае пригодится.

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