Обновлённый Alpine A110: больше мощности, лучше аэродинамика и прежний стиль

Французская марка Alpine, входящая в состав Renault Group, представила рестайлинговую версию своей пока единственной и последней в истории бензиновой модели — купе A110. Все последующие новинки Alpine будут электромобилями.

Современный Alpine A110 вышел на европейский рынок в 2017 году после очень долгой и кропотливой разработки, за пределами Европы модель практически неизвестна. Восторженные отзыв прессы о филигранной управляемости лёгкого среднемоторного заднеприводного французского спорткара и лаконичный дизайн в духе классических Alpine внушали надежды на бойкие продажи: в 2018-м спорткар, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в Европе тиражом 1950 шт., в 2020-м спрос вырос до 4376 шт., в ковидном 2020-м сократился до 1343 шт., за первые три квартала 2021-го реализовано 1522 шт.

Alpine A110 S

В общем, могло бы быть и лучше с учётом того, что главный конкурент — Porsche 718 — в прошлом году в Европе продан в количестве 6663 шт., а с января по сентябрь этого года — в количестве 4495 шт., но у немецкого спорткара есть версия с откидным верхом (Boxster), которой Alpine A110 так и не обзавёлся, равно как и анонсированной в прошлом году кросс-версией SportsX. Последняя, впрочем, ещё может появиться, ведь A110 будет в одиночку представлять марку Alpine до 2024 года и нужно будет создавать какое-то разнообразие хотя бы на уровне модификаций. В 2024 году, напомним, дебютирует электрический хот-хэтч Alpine на базе нового Renault 5, за ним последуют электрический купеобразный кроссовер и электрический спорткар на платформе Lotus Type 135.

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Плановый рестайлинг не принёс Alpine A110 сколь-нибудь заметных изменений в дизайне, зато топ-версия A110 S получила опциональный аэродинамический пакет Aero Kit из углепластика — передний сплиттер и заднее антикрыло, которые создают на максимальной скорости (275 км/ч) дополнительные 60 и 81 кг прижимной нагрузки соответственно (в сумме 141 кг). Без «аэро-кита» максимальная скорость такая же, как у прежнего Alpine A110 S — 260 км/ч.



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Новый A110 S помимо аэродинамической опции получил дополнительно форсированную 1,8-литровую бензиновую «турбочетвёрку»: максимальная мощность выросла с 292 до 300 л.с., максимальный крутящий момент — с 320 до 340 об/мин. Коробка передач прежняя — 7-ступенчатый «автомат» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,4 до 4,2 с. Снаряженная масса — от 1109 кг.



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По сравнению с другими версиями у A110 S особые настройки подвески, уменьшенный на 4 мм дорожный просвет, вдвое более жёсткие полые стабилизаторы поперечной устойчивости и на 50% более жёсткие пружины. В рулевой механизм добавлены гидравлические упоры. За доплату доступна крыша с углепластиковой отделкой (снижает массу на 1,9 кг). В салоне — цельные ковшеобразные сиденья Sabelt Sport и обивка из микрофибры. Суппорты (четырёхпоршневые спереди и однопоршневые сзади) составных 320-миллиметровых тормозных дисков Brembo окрашены в оранжевый цвет. Шины Michelin Pilot Sport 4 имеют размерность 215/40 R 18 спереди и 245/40 R 18 сзади, в виде опции доступны полуслики Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect.



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Alpine A110 GT имеет такой же двигатель, как у A110 S, но в сочетании с более комфортной подвеской и более комфортным салоном: «нормальные» кресла с кожаной обивкой регулируются в шести направлениях, установлены датчики парковки (спереди и сзади) и камера заднего вида, суппорты тормозных дисков окрашены в синий цвет. Штатные шины Michelin Pilot Sport 4 поуже — 205/40 R 18 спереди и 235/40 R 18 сзади. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Снаряженная масса — от 1119 кг.



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У базового Alpine A110 меньше отдача мотора — 252 л.с. и 320 Нм. Разгон до «сотни» занимает 4,5 с. Диаметр тормозных дисков уменьшен до 296 мм (суппорты окрашены в серый цвет), размерность шин — до 205/45 R 17 спереди и 235/45 R 17 сзади. Штатные кресла с обивкой из кожи и микрофибры имеют всего две регулировки, но за доплату можно получить такие же комфортные «стулья», как у версии GT. Снаряженная масса самая низкая в гамме — от 1102 кг.



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Кроме того, все версии Alpine A110 получили новую мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, возможностью обновления «по воздуху» и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Базовая аудиосистема подразумевает всего два громкоговорителя, топовая Focal Premium — четыре плюс сабвуфер.



Европейские дилеры Alpine уже начали принимать заказы на обновлённый A110. Минимальная цена — 59 500 евро, версия A110 GT стоит от 69 500 евро, A110 S — от 71 500 евро. В России марка Alpine официально не представлена и с учётом грядущей электрификации вряд ли к нам в обозримом будущем заявится.

