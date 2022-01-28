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  • Первый кроссовер Alpine получил имя GT X-Over, старт производства — в 2025 году

Первый кроссовер Alpine получил имя GT X-Over, старт производства — в 2025 году

28.01.2022 130 0 0

Компания Alpine, входящая в состав Renault Group, объявила о намерении наладить производство электрического кроссовера GT X-Over на исторической фабрике в Дьеппе, которую в ожидании масштабной реконструкции переименовали в честь основателя марки.

 

В начале прошлого года руководство Renault Group объявило, что Alpine станет полностью электромобильным брендом и сконцентрирует в себе все спортивные устремления французской компании: в состав Alpine весной вошли легендарное подразделение Renault Sport и одноимённая гоночная команда. Будущий модельный ряд Alpine будет состоять из трёх позиций: спортивной версией нового хэтчбека Renault 5, ожидаемого в 2024 году, куепобразного кроссовера и спорткара.

Прошлогодние тизеры электрических новинок Alpine: хэтчбек, кроссовер и спорткар.

Сегодняшний пресс-релиз, к сожалению, не принёс ни одного нового тизера, но содержит несколько любопытных фактов. Впервые названо имя кроссовера — GT X-Over и сказано, что он пропишется именно в Дьеппе — стало быть, прежде такой уверенности не было и спортивный кроссовер в теории могли делать бок о бок с соплатформенным Megane E-Tech Electric на заводе Renault во французском Дуэ (регион О-де-Франс).

Также в релизе сказано, что выпуск Alpine GT X-Over начнётся в 2025 году (прежде дата не называлась) и что он станет первым электромобилей, произведённым в Нормандии (то есть в Дьеппе), из чего можно сделать вывод, что хот-хэтч на базе Renault 5, который вроде как должен выйти на рынок первым из трёх заявленных новинок Alpine, будут делать в другом месте — там же, где и Renault 5, то есть в Дуэ. В свою очередь завод Дуэ объединится с площадками в Мобёже и Рюице в передовой производственный кластер Renault ElectriCity.

Прошлогодние тизеры электрических новинок Alpine: хэтчбек, кроссовер и спорткар.

Официальна дата начала производства хот-хэтча Alpine пока не названа, зато известно, что исходный Renault 5 должен встать на конвейер в 2024 году. Зато свежий пресс-релиз сообщает, что электрический спорткар Alpine ожидается в 2026 году и будет называться А110, то есть сохранит историческое имя. Напомним, что в основу электрического А110 ляжет британская платформа E-Sports от будущего Lotus Type 135, но сборка, надо полагать, будет налажена в Дьеппе, поскольку это ключевая с имиджевой точки зрения для Alpine модель.

Фабрика в Дьеппе отныне называется не Usine Alpine Dieppe (Usine в переводе с французского означает «завод»), а Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. Последние два слова — это Жан Ределе, основатель компании Alpine, которая существует с 1955 года и в 1973 году перешла под контроль Renault. Подготовка к производству Alpine GT X-Over потребует инвестиций и увеличения производственной мощности фабрики в Дьеппе, но конкретных цифр Renault Group пока не называет.

Актуальный Alpine A110

В основу кроссовера Alpine GT X-Over ляжет общая для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi модульная платформа CMF-EV, но с некими уникальными для Alpine особенностями и настройками. Официальных технически подробностей пока нет, но инстайдеры шепчут, что непременно будет полный привод и совокупная мощность свыше 300 л.с. В теории GT X-Over может стать самой массовой моделью в истории Alpine и превзойти по продажам все А110 вместе взятые. Текущее поколение А110 — последняя бензиновая модель Alpine, выпускающаяся с 2017 года и обновлённая осенью 2021-го. В прошлом году, по данным самой компании, продажи Alpine А110 в мире составили 2659 шт. В России марка Alpine на данный момент официально не представлена.

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